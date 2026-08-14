EQS-News: Diginex steigert Umsatz um 77 % und bleibt schuldenfrei, während die RegTech-Plattform für Nachhaltigkeit nach strategischen Übernahmen Gestalt annimmt

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Diginex steigert Umsatz um 77 % und bleibt schuldenfrei, während die RegTech-Plattform für Nachhaltigkeit nach strategischen Übernahmen Gestalt annimmt



14.08.2026 / 07:53 CET/CEST

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Diginex steigert Umsatz um 77 % und bleibt schuldenfrei, während die RegTech-Plattform für Nachhaltigkeit nach strategischen Übernahmen Gestalt annimmt Globaler Wachstumskurs beschleunigt durch drei strategische grenzüberschreitende Akquisitionen – PlanA.earth GmbH („Plan A“), Matter DK ApS („Matter“) und The Remedy Project Limited („The Remedy Project“) – zur Bündelung der Kompetenzen im Bereich der Einhaltung regulatorischer Vorschriften, um Unternehmens- und institutionelle Kunden weltweit zu bedienen.

Ernennung von Lorenzo Romano zum stellvertretenden Vorsitzenden und von Lubomila Jordanova zur Vorstandsvorsitzenden sowie Integration der Führungskräfte aus den strategischen Akquisitionen zur Weiterentwicklung der Plattform, globalen Skalierung und Intensivierung der Cross-Selling-Aktivitäten. LONDON, 14. August 2026 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gibt seine konsolidierten Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr („GJ 2026“) bekannt. Das GJ 2026 war für Diginex ein wegweisendes Jahr, in dem sich das Unternehmen durch die Übernahmen von Plan A, Matter und The Remedy Project zu einer integrierten Nachhaltigkeits-Technologieplattform entwickelte. Diese strategischen Akquisitionen ergänzen die bestehenden Produkte von Diginex unmittelbar, indem sie die Plattform auf die Bereiche CO2-Bilanzierung, ESG-Analytik, Due-Diligence-Prüfungen in der Lieferkette, Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen und regulatorische Berichterstattung ausweiten und das Unternehmen so in die Lage versetzen, der wachsenden globalen Nachfrage nach umfassenden Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen besser gerecht zu werden. Da diese Akquisitionen im Oktober 2025 (Matter) sowie im Januar 2026 (Plan A und The Remedy Project) abgeschlossen wurden, spiegeln die Finanzergebnisse für GJ2026 nur wenige Monate Ergebnisbeitrag der erworbenen Unternehmen wider und erfassen noch nicht die erwarteten Vorteile der Übernahmen, einschliesslich der vollständigen Integration oder des Cross-Sellings über die kombinierte Plattform hinweg. Geschäftsjahr zum 31. März 2026 – Höhepunkte des Gesamtjahres: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 stieg um 77 % auf 3,6 Mio. US-Dollar. Dazu trugen auch Umsätze in Höhe von 1,2 Mio. US-Dollar aus den im Berichtszeitraum nur zeitanteilig konsolidierten Akquisitionen bei. Diese entfielen auf Matter, erworben im Oktober 2025, sowie auf Plan A und The Remedy Project, beide erworben im Januar 2026.

Der ausgewiesene Nettoverlust zum Ende des Geschäftsjahres 2026 belief sich auf 31,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 5,2 Millionen US-Dollar für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr („Geschäftsjahr 2025“) und 4,9 Millionen US-Dollar für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr („Geschäftsjahr 2024“). Das Unternehmen hat eine bereinigte EBITDA-Darstellung der Geschäftsentwicklung erstellt, um die einmaligen, nicht zahlungswirksamen Aufwendungen zu erläutern, die zum erhöhten Verlust des Geschäftsjahres beigetragen haben.

Zum Ende des Geschäftsjahres wurde eine schuldenfreie Bilanz ohne verzinsliche Schuldtitel aufrechterhalten, wodurch die volle finanzielle Flexibilität gewahrt wurde, indem strategische Akquisitionen vorrangig durch Aktienemissionen finanziert wurden, um das Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig die Liquidität zu sichern.

Die Finanzierung des Geschäfts im Geschäftsjahr 2026 erfolgte hauptsächlich durch die Ausübung von zwei Tranchen von Optionsscheinen, die im Rahmen des Börsengangs von Diginex ausgegeben wurden (die „IPO-Optionsscheine“), wodurch ein Bruttoerlös von 25,4 Millionen US-Dollar erzielt wurde. Drei Tranchen von IPO-Optionsscheinen mit Fälligkeitsterminen in den Jahren 2028 und 2029 sind noch ausstehend.

Das gesamte Nettovermögen stieg zum 31. März 2026 auf 20,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 4,6 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf den aus abgeschlossenen strategischen Akquisitionen erfassten Firmenwert und immaterielle Vermögenswerte zurückzuführen, denen eine Umgliederung der Gründer-Optionsscheine vom Eigenkapital in die Verbindlichkeiten gegenüberstand.

Das Unternehmen hat ein nicht-IFRS-konformes bereinigtes EBITDA ausgewiesen, das nach Ansicht der Geschäftsführung einen klareren Überblick über die operative Leistung des Unternehmens vermittelt. Der bereinigte EBITDA-Verlust für das Geschäftsjahr 2026 belief sich auf 13,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von 5,2 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 6,5 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Diese Differenz zwischen dem ausgewiesenen Verlust und dem bereinigten EBITDA spiegelt den Ausschluss von Aufwendungen aus dem Nicht-Kerngeschäft wider: eine Wertminderung des Goodwills in Höhe von 7,0 Mio. US-Dollar im Zusammenhang mit der Matter-Transaktion, aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 5,6 Mio. US-Dollar, aktienbasierte Zahlungen an Nicht-Mitarbeiter in Höhe von 1,0 Mio. US-Dollar, M&A-bezogene Kosten in Höhe von 3,7 Mio. US-Dollar sowie Honorare in Höhe von 0,8 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2026.

Es wurde eine fortlaufende, umfassende Integrationsstrategie nach der Übernahme für alle neu erworbenen Plattformen umgesetzt, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu fördern und operative Kostensynergien zu nutzen. Wichtige Unternehmensentwicklungen und geschäftliche Höhepunkte: Stärkung der Führungsspitze durch die Ernennung von Lorenzo Romano zum stellvertretenden Vorsitzenden und von Lubomila Jordanova zur Vorstandsvorsitzenden, wodurch die operative Integration nach der Übernahme beschleunigt wurde.

Matter verdreifachte die Automatisierung der CO2-Datenextraktion auf 80 % (gegenüber zuvor 25 %), unterstützt durch eine mehrstufige Qualitätskontrolle, und bekräftigte damit die Strategie von Diginex, eine hochwertige, prüfungsfähige ESG-Dateninfrastruktur für institutionelle Kunden aufzubauen.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres kündigte das Unternehmen im August 2026 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 20,0 Millionen US-Dollar an, bestehend aus 20 Millionen Stammaktien und dazugehörigen 5-Jahres-Optionsscheinen zum Kauf von 20 Millionen Stammaktien mit einem Ausübungspreis von 1,00 US-Dollar pro Aktie. Der Kaufpreis für die Kapitalerhöhung in Höhe von 20,0 Millionen US-Dollar wird voraussichtlich zwischen dem 28. Juli 2026 und dem 31. März 2027 eingehen. Kommentar des Managements „Die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten zum Aufbau einer weltweit führenden Position im Bereich ESG-Daten und -Analysen führte zu einem Anstieg des Gesamtjahresumsatzes um 77 % auf 3,6 Millionen US-Dollar“, sagte Paul Ewing, Finanzvorstand von Diginex. „Zwar haben unsere Akquisitionen zu den in diesem Jahr ausgewiesenen Ergebnissen beigetragen, doch war ein erheblicher Teil unseres Nettoverlusts auf nicht zahlungswirksame und einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen zurückzuführen und nicht auf die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens“, erklärte Herr Ewing. „Während wir unsere jüngsten Akquisitionen in eine einzige, einheitliche Plattform integrieren, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze voranzutreiben, operative Synergien zu realisieren und langfristigen Shareholder Value zu schaffen.“ „Wichtig ist, dass unsere Bilanz weiterhin frei von verzinslichen Schuldtiteln ist, wobei das Netto-Umlaufvermögen von 4,4 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf 6,3 Millionen US-Dollar gestiegen ist; ergänzt wurde dies durch die kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar“, ergänzte Herr Ewing. „Das Unternehmen profitierte im Laufe des Jahres zudem von der Ausübung zweier Tranchen der IPO-Optionsscheine, die einen Bruttoerlös von 25,4 Millionen US-Dollar generierten. Diese finanzielle Stärke verschafft uns die Flexibilität, weiterhin in Innovationen zu investieren, unsere jüngsten Akquisitionen zu integrieren und unsere langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen.“ „Da sich die weltweiten Nachhaltigkeitsangaben von freiwilligen Richtlinien hin zu verbindlichen Vorschriften verschieben, nimmt die institutionelle Nachfrage nach prüfungsfähigen ESG-Daten weiter zu“, fügte Lorenzo Romano, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Diginex, hinzu. „Mit einer im vergangenen Jahr ausgebauten Plattform an Funktionen liegt unser Fokus in den nächsten zwölf Monaten auf der operativen Integration, um eine einheitliche Lösung auf Unternehmensniveau bereitzustellen, die den strengsten regulatorischen Standards entspricht.“ Übersicht über die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2026 DIGINEX LIMITED

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG SOWIE SONSTIGE GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Für die Geschäftsjahre zum 31. März 2024, 2025 und 2026 Geschäftsjahr Geschäftsjahr Geschäftsjahr 31. März 2026 31. März 2025 31. März 2024 USD USD USD Umsatz 3.615.748 2.040.602 1.299.538 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (28.501.324) (10.344.514) (9.363.345) BETRIEBSVERLUST (24.885.576) (8.303.912) (8.063.807 Sonstige Erträge, Gewinne oder (Verluste) (6.279.948) 3.501.200 3.753.988 Finanzaufwendungen, netto (19.751) (410.167) (552.651) VERLUST VOR STEUERN (31.185.275) (5.212.879) (4.862.470) Ertragsteuerertrag (Steueraufwand) 38.992 - (8.917 JAHRESVERLUST (31.146.283) (5.212.879) (4.871.387) SONSTIGES GESAMTERGEBNIS (VERLUST) Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können: Wechselkursgewinn (-verlust) aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 55.805 30 (7.684) GESAMTVERLUST DES GESCHÄFTSJAHRES (31.090.478) (5.212.849) (4.879.071) VERLUST PRO AKTIE, ZUZURECHNEN DEN STAMMAKTIONÄREN DER GESELLSCHAFT Verlust je Aktie (1,20) (0,33) (0,51) Verwässerter Verlust je Aktie (1,20) (0,53) (0,75) Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Diginex einen Gesamtumsatz von 3,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 2,0 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 1,3 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, was auf den steigenden Absatz von Softwarelösungen und die Umsatzbeiträge nach der Übernahme zurückzuführen ist.

Der operative Verlust für das Jahr belief sich auf 24,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,3 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 8,1 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Die Geschäftstätigkeit der Akquisitionen erhöhte die Kostenbasis um 4,5 Millionen US-Dollar, zusammen mit M&A-bezogenen Kosten in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar sowie Kosten in Höhe von 1,0 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Wert der an den Vermittler von Matter ausgegebenen Aktien und aktienbasierten Vergütungen an Mitarbeiter in Höhe von 5,6 Millionen US-Dollar.

Sonstige Verluste im Geschäftsjahr 2026 standen im Zusammenhang mit einer Wertminderung des Goodwills aus der Übernahme von Matter. Diese Wertminderung war auf einen Anstieg des Diginex-Aktienkurses zwischen der Unterzeichnung des Aktienkaufvertrags und dem Abschluss der Übernahme zurückzuführen. Dies stand nicht im Zusammenhang mit strukturellen Geschäftsproblemen.

Der ausgewiesene Nettoverlust belief sich auf 31,1 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 5,2 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025 und 4,9 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse Für das am

31. März, in Millionen US-Dollar 2026 2025 2024 Softwarelösungen 2,7 1,3 0,4 Beratungshonorare 0,3 0,7 0,9 Datenverkauf 0,6 - - Gesamt 3,6 2,0 1,3 Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Gesamtumsatz um 1,6 Millionen Dollar bzw. 77 % auf 3,6 Millionen Dollar, verglichen mit 2,0 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2025. Das Umsatzwachstum wurde durch eine Kombination aus dem Wachstum des Kerngeschäfts und den Beiträgen der kürzlich erworbenen Unternehmen getragen.

Matter trug nach der Übernahme im Oktober etwa 0,6 Millionen US-Dollar bei, während Plan A nach dem Beitritt zu Diginex im Januar ebenfalls etwa 0,6 Millionen US-Dollar beisteuerte.

„Wir konzentrieren uns darauf, skalierbare, margenstarke Umsatzströme über unsere Software- und Datenplattformen hinweg aufzubauen“, sagte Herr Ewing. „Durch den Abschluss bedeutender Vertriebspartnerschaften und die Integration strategischer Technologieakquisitionen können wir unseren adressierbaren Markt weltweit ausbauen.“ Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen Für das am

31. März in Millionen US-Dollar 2026 2025 2024 Sozialleistungen 13,3 4,8 5,0 M&A-Kosten 3,7 - - Honorare 2,9 2,1 0,5 IT-Entwicklung und Wartungsunterstützung 2,4 1,5 2,1 Erfasste Wertminderungsaufwendungen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Forderungen 1,2 0,0 0,0 Prüfungshonorare 1,1 0,4 0,6 Reise- und Bewirtungskosten 0,8 0,4 0,5 Investor Relations 0,5 0,1 - Aktienbasierte Vergütungen (nicht mit Mitarbeitern verbunden) 1,0 0,4 - Abschreibungen 0,6 0,1 0,1 Sonstiges 1,0 0,5 0,5 28,5 10,3 9,3 Im Geschäftsjahr 2026 beliefen sich die allgemeinen und Verwaltungskosten auf 28,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 10,3 Mio. US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr und 9,3 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2024. Die Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer stiegen auf 13,3 Mio. US-Dollar, was auf den höheren Personalbestand infolge der Akquisitionen des Unternehmens sowie auf nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 5,6 Mio. US-Dollar zurückzuführen ist.

Die Mitarbeiterzahl belief sich am 31. März 2026 auf 114 gegenüber 32 am 31. März 2025. 79 der 82 zusätzlichen Mitarbeiter entfielen auf die Akquisitionen.

M&A-Kosten in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar standen im Zusammenhang mit Rechts- und Due-Diligence-Honoraren im Rahmen der M&A-Strategie des Unternehmens; in den Vorjahren fielen keine vergleichbaren Kosten an.

Die Prüfungshonorare stiegen unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen nun als „Large Accelerated Filer“ eingestuft ist und eine Prüfung der internen Kontrollen erforderlich ist. Die Erhöhungen stehen zudem im Zusammenhang mit Akquisitionen, bei denen Prüfungen gemäss den Vorschriften des PCAOB durchgeführt werden. Bilanzkennzahlen DIGINEX LIMITED

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSÜBERSICHT

Zum 31. März 2025 und 2026 Zum

31. März 2026 Am

31. März 2025 USD USD VERMÖGEN Firmenwert 37.598.264 - Immaterielle Vermögenswerte, netto 6.629.865 - Nutzungsrechte 147.080 225.672 Mietkaution - 45.463 Anlagen und Ausrüstung - - Summe langfristige Vermögenswerte 44.375.209 271.135 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 2.037.154 1.394.545 Vertragsvermögen 154.084 750 Sonstige Forderungen, Kautionen und Vorauszahlungen 1.183.733 1.066.191 Vorschuss an Resulticks Global Companies Pte. Ltd., netto 6.322.258 - Steuerlich absetzbar 27.185 - Gesperrtes Bankguthaben 383.400 399.400 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 4.865.964 3.111.141 Summe Umlaufvermögen 14.973.778 5.972.027 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3.497.580) (200.660) Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen (2.693.575) (706.874) Abgegrenzte Umsatzerlöse (2.370.026) (505.424) Aufgrund eines verbundenen Unternehmens - (34.579) Leasingverbindlichkeiten, kurzfristig (156.195) (126.808) Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten (8.717.376) (1.574.345) Latente Steuerverbindlichkeiten (1.762.077) - Verbindlichkeiten aus Optionsscheinen (28.553.000) - Leasingverbindlichkeiten, abzüglich des kurzfristigen Anteils - (110.867) Summe der langfristigen Verbindlichkeiten (30.315.077) (110.867) Netto-Umlaufvermögen 6.256.402 4.397.682 Nettovermögen 20.316.534 4.557.950 EIGENKAPITAL Grundkapital 11.641 1.150 Agio 125.397.820 25.689.436 Kapitalrücklage 9.140.759 5.126.150 Rücklage für Optionsscheine 27.897.200 79.263.200 Währungsumrechnungsrücklage 54.154 (1.651) Rücklage für Aktienoptionen 5.466.798 1.076.345 Kumulierte Verluste (147.651.838) (106.596.680) Eigenkapital insgesamt 20.316.534 4.557.950 Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar auf 20,3 Millionen US-Dollar, was in erster Linie auf die Erfassung von Goodwill und immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 44,2 Millionen US-Dollar im Anschluss an die Akquisition sowie auf die Umgliederung der Founders-Optionsscheine vom Eigenkapital in die Verbindlichkeiten infolge einer Änderung zurückzuführen ist.

Die Liquiditätsposition des Unternehmens in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar zum 31. März 2026 stieg gegenüber den am 31. März 2025 ausgewiesenen 3,1 Millionen US-Dollar

2,4 Millionen US-Dollar an abgegrenzten Umsatzerlösen, die im Geschäftsjahr 2027 als Umsatz erfasst werden

Die Bilanz zum 31. März 2026 wies keine verzinslichen Schuldtitel aus. Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen Für das am

31. März, in Millionen US-Dollar 2026 2025 2024 Jahresverlust (31,1) (5,2) (4,9) Anpassungen: Zinsen - 0,4 0,6 Abschreibungen 0,6 0,1 0,1 Steuern - - - EBITDA (30,5) (4,7) (4,2) Sonstige Posten: Aktienzuteilungen/Optionen/RSU/PSU 5,6 0,9 1,4 Wertminderung des Goodwills 7,0 - - Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen 3,7 - - Aktienbasierte Vergütungen (nicht mit Mitarbeitern verbunden) 1,0 - - Honorare 0,8 - - Kosten für den Börsengang - 1,7 - Bewertungsgewinne/-verluste - (3,5) (3,7) Finanzerträge (0,6) - - Bereinigtes EBITDA (13,0) (5,2) (6,5) Das bereinigte EBITDA soll ein klareres Bild der Geschäftstätigkeit vermitteln, da es um Beträge bereinigt wird, die den Anlegern eine konsistentere Sicht auf das Geschäft ermöglichen

Der bereinigte EBITDA-Verlust für das Geschäftsjahr 2026 belief sich auf 13 Millionen US-Dollar, verglichen mit 5,2 Millionen US-Dollar bzw. 6,5 Millionen US-Dollar für die Geschäftsjahre 2025 und 2024

Die Anpassungen umfassen: Den beizulegenden Zeitwert von Aktienprämien, der deutlich über dem der Vorperioden lag, sowie einen nicht zahlungswirksamen Aufwand Wertminderung des Goodwills aus der Matter-Transaktion M&A-bezogene Kosten, die dem Unternehmen in den Vorjahren nicht entstanden sind Aktienbasierte Vergütung im Zusammenhang mit der Einführung der Matter-Akquisition Einmalige projektbezogene Honorare Angefallene Zinsen auf den Vorschuss an Resulticks

„Die Betrachtung des nicht nach IFRS bereinigten EBITDA soll ein klareres Bild unserer operativen Kernleistung vermitteln, da nicht zahlungswirksame Aufwendungen und einmalige Akquisitionskosten herausgerechnet werden“, führt Herr Ewing aus. „Über 50 % unseres ausgewiesenen Nettoverlusts entfallen auf nicht zahlungswirksame Posten und/oder einmalige Aufwendungen. Die Herausrechnung dieser Posten spiegelt die zugrunde liegende operative Disziplin unseres Unternehmens wider, während wir unsere neu erworbenen Plattformen integrieren, Kostensynergien realisieren und unsere Basis für wiederkehrende Umsätze ausbauen.“ Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“ oder das „Unternehmen“) ist ein RegTech-Unternehmen mit Hauptsitz in London, das über eine integrierte Plattform ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, auf die globale Unternehmen und Finanzinstitute vertrauen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus ab, darunter Diginex ESG (Berichterstattung), Plan A (CO2-Bilanzierung), Matter (Daten und Investment-Intelligence), Lumen (Risiken und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette), Apprise (Mitarbeiterbeteiligung) und The Remedy Project (Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen). Dabei werden Technologie, Analytik und Beratungsdienstleistungen kombiniert, um verifizierte Daten in entscheidungsreife Business Intelligence umzuwandeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierungsanforderungen der Nasdaq weiterhin zu erfüllen, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie „ungefähr“, „glaubt“, „hofft“, „erwartet“, „geht davon aus“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „wird“, „würde“, „sollte“, „könnte“, „mag“ oder ähnlichen Formulierungen erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, sich mit weiteren Risikofaktoren vertraut zu machen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F offengelegt sind, der am 13. August 2026 bei der SEC eingereicht wurde. Diginex Investor Relations

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