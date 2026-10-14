Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’138 0.8%  Bitcoin 67’254 -0.9%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 104.4 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
VAT-Aktie: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Galderma-Aktie: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt
Suche...
ETF Sparplan

Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 08:00:04

EQS-News: Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026

Vincorion
18.75 EUR 0.54%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Vincorion SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026

14.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Zukunft der Energieversorgung im Gefechtsfeld: VINCORION auf der AUSA 2026

Der Wedeler Energiespezialist präsentiert sich in Washington mit Energie- und Stabilisierungssystemen für gepanzerte Landfahrzeuge und Luftverteidigung, sucht den Austausch mit dem US-Markt und treibt die Batteriearchitektur der nächsten Generation voran.

Wedel/Washington D.C., 14. Oktober 2026 – Auf dem Gefechtsfeld von morgen entscheidet Energie über die Einsatzfähigkeit. Wer Energie zuverlässig, flexibel und dauerhaft verfügbar macht, verschafft sich einen taktischen Vorteil. Mit diesem Anspruch präsentiert sich VINCORION SE noch bis zum 14. Oktober 2026 auf der AUSA Annual Meeting & Exposition in Washington D.C., der grössten Landstreitkräfte-Messe Nordamerikas. Unter dem Claim „We power your mission" stellt das Unternehmen Energie- und Stabilisierungssysteme für gepanzerte Landfahrzeuge sowie Energielösungen für Luftverteidigungssysteme vor.

Gleiche Herausforderungen auf beiden Seiten des Atlantiks

Die Anforderungen, mit denen sich die US-Streitkräfte auseinandersetzen, decken sich in zentralen Punkten mit denen europäischer Armeen: Landfahrzeuge werden zunehmend elektrifiziert und digital vernetzt. Sensorik, Führungs- und Kommunikationssysteme benötigen mehr und stets stabile Energie. Darüber hinaus gewinnt die Luftverteidigung angesichts neuer Bedrohungen wie Drohnen und Flugkörpern stark an Bedeutung. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Interoperabilität im Bündnis: Systeme sollen sich plattformübergreifend einsetzen, warten und weiterentwickeln lassen. Genau an diesen Schnittstellen setzt VINCORION mit seinen Energie- und Stabilisierungslösungen an.

„Energie ist keine Nebensache, sie ist die Grundlage jeder Einsatzfähigkeit", erklärt Kajetan von Mentzingen, CEO der VINCORION SE. „Ob in Europa oder in den USA: Streitkräfte modernisieren ihre Landfahrzeuge und bauen ihre Luftverteidigung aus. Beides funktioniert nur mit einer Energieversorgung, die mitwächst. Auf der AUSA wollen wir zeigen, was wir heute liefern, und mit amerikanischen Anwendern und Partnern darüber sprechen, wie Energie im Feld künftig aussehen muss."

Eine Batteriearchitektur für jede Mission

Im Zentrum der Gespräche auf der AUSA steht ein Zukunftsthema für Verteidigung, an dem VINCORION intensiv arbeitet: eine Batteriearchitektur für jede Plattform und jedes Einsatzprofil.

Dafür hat VINCORION Marktanforderungen, technologische Anwendungsfälle, Herausforderungen und Erfahrungswerte zum Lebenszyklus zukünftiger Batteriearchitekturen erarbeitet und eingeordnet. Diese Erkenntnisse fliessen in die Gespräche mit Kunden ein und werden auf der AUSA mit Anwendern, Partnern und Beschaffungsverantwortlichen aus dem nordamerikanischen Markt gespiegelt.

70 Jahre Energiekompetenz

Seit sieben Jahrzehnten steht VINCORION für die Erzeugung und das Management von Energie für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme. Mit der Entwicklung einer Batteriearchitektur treibt VINCORION nun die Weiterentwicklung der Energieversorgung im Feld voran.

Besucherinnen und Besucher finden VINCORION auf der AUSA an Stand 7018 im Walter E. Washington Convention Center.

 

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus massgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 1.000 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter www.vincorion.com sowie auf LinkedIn.

 

Medienkontakt

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel

 

Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

Tel: 04103-60 3571

E-Mail: media@vincorion.com

 

Felix Zander

Head of Investor Relations

Tel: 04103-60 2431

E-Mail: felix.zander@vincorion.com


14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstrasse 155
22880 Wedel
Deutschland
Telefon: +49 4103 60-0
E-Mail: ir@vincorion.com
Internet: https://vincorion.com
ISIN: DE000VNC0014
WKN: VNC001
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
LEI Code: 5299001T2RB6WJBIRX15
EQS News ID: 2415270

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415270  14.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vincorion

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten