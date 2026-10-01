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01.10.2026 08:30:03

EQS-News: Die letzte Lücke am Neumarkt ist geschlossen: Quartier Hoym in Dresden fertiggestellt

ADLER
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EQS-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf
Die letzte Lücke am Neumarkt ist geschlossen: Quartier Hoym in Dresden fertiggestellt

01.10.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Die letzte Lücke am Neumarkt ist geschlossen: Quartier Hoym in Dresden fertiggestellt

 

Dresden/Berlin, 1. Oktober 2026 – Die Adler Group hat das Projekt Quartier Hoym am Dresdner Neumarkt fertiggestellt. Nach der Übergabe an den Eigentümer Aberdeen zum 1. April 2026 wurden Ende August auch die abschliessenden Arbeiten im Palais Hoym vollendet. Damit ist die letzte Baulücke am Dresdner Neumarkt geschlossen und ein lebendiges und attraktives Mischquartier entstanden.

Mit dem Erwerb der Grundstücke vom Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden im Jahr 2015 begann die Entwicklung des Areals. Massgeblich waren dabei insbesondere der Bebauungsplan, die Denkmalschutz-Auflagen zur detailgetreuen Wiederherstellung des Palais Hoym sowie die Vorgaben des städtebaulichen Vertrags. Im Rahmen der Planung und Gestaltung fanden im Jahr 2016 insgesamt drei Fassadenworkshops für die modernen Fassaden statt. Die daraus hervorgegangenen prämierten Entwürfe wurden anschliessend umgesetzt und prägen heute massgeblich das Erscheinungsbild des Quartiers an der Landhausstrasse und Rampischen Strasse.

Das Quartier umfasst insgesamt 258 Wohnungen mit rund 18.000 m² Mietfläche. Darüber hinaus stehen auf etwa 9.800 m² Gewerbeflächen zur Verfügung, darunter Büro- und Einzelhandelsflächen sowie Flächen für ein Hotel oder Hostel. In den beiden Untergeschossen befinden sich insgesamt 320 Stellplätze. Ergänzt wird das Quartier durch einen hochwertig gestalteten Spielplatzbereich.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Wiederherstellung des Erscheinungsbildes und der detailgetreuen Rekonstruktion der historischen Fassaden des Palais Hoym. Dabei wurden auch die Holztore nach historischem Vorbild neu gefertigt. Nach der Bombardierung im 2. Weltkrieg konnten noch einzelne Fragmente des Palais erhalten werden, darunter der Wandbrunnen, der nun an seinen ursprünglichen Standort zurückgeführt, wieder eingebaut und erneut in Betrieb genommen werden konnte.

Auch im Inneren des Palais Hoym wurden ausgewählte Bereiche gemäss den Richtlinien des Denkmalschutzes rekonstruiert und teilweise originalgetreu wiederhergestellt. Dazu zählen unter anderem der Veranstaltungsraum und die historischen Treppenhäuser. Dabei zeichnen die nach historischem Vorbild gegliederten Fassaden in der Rampischen Strasse und in der Landhausstrasse den historischen Stadtgrundriss im Rahmen der bestehenden Grundstücksgrenzen nach.

 

Dr. Karl Reinitzhuber, Chief Executive Officer der Adler Group:

Mit dem Abschluss der Arbeiten am Palais Hoym ist die letzte grosse Baulücke an diesem geschichtsträchtigen Ort geschlossen. Wir freuen uns sehr, dieses bedeutende Projekt erfolgreich fertiggestellt und an den Eigentümer übergeben zu haben. Entstanden ist mit Quartier Hoym ein lebendiges Mischquartier, das durch die detailgetreue Rekonstruktion der historischen Fassaden die Identität Dresdens wahrt und sich mit seinen modernen Wohn- und Gewerbeflächen perfekt in das heutige Stadtleben fügt. Unser besonderer Dank gilt dem Käufer Aberdeen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen Projektbeteiligten, die mit grossem Einsatz an der Realisierung dieses neuen Herzstücks der Dresdner Altstadt mitgewirkt haben.

 

Fabian Klingler, Vorstandsvorsitzender der abrdn Investments Deutschland AG

Wir freuen uns sehr, dass mit dem Quartier Hoym nun eines unserer anspruchsvollsten Objekte im urbanen Wohnungsbau abgeschlossen werden konnte. Das Projekt zeigt, wie sich hochwertiger Wohnraum und ergänzende Gewerbeflächen in zentraler Lage zu einem attraktiven Investment verbinden lassen. Zugleich verdeutlicht das Quartier, dass die Integration in ein historisches Stadtbild einen nachhaltigen Beitrag zur Werthaltigkeit leisten kann. Ein frühzeitiger Erwerb und eine enge Begleitung in allen Projektphasen mit erfahrenen Projektpartnern wie der Adler Group, der wir für die vertrauensvolle Zusammenarbeit besonders danken möchten, ist dabei die Grundlage für langfristige Qualität und Wertschöpfung.

 

Über Adler Group

Adler Group S.A. ist eine in Luxemburg ansässige Immobilien-Holding mit zahlreichen Tochtergesellschaften (Adler Group), die hauptsächlich in Deutschland tätig sind. Sie ist spezialisiert auf die Verwaltung und Entwicklung von ertragsstarken Mehrfamilienhaus-Immobilien. Die Adler Group besitzt und verwaltet ca. 17.500 Einheiten, die sich grösstenteils in Berlin befinden. Daneben entwickelt die Adler Group Immobilienprojekte in den grössten Städten Deutschlands.

Mehr unter: https://www.adler-group.com/

Pressekontakt: presse@adler-group.com

 

Über Aberdeen Investments in Deutschland

Aberdeen Investments ist ein global tätiger, unabhängiger Asset Manager und der langfristigen Wertscho¨pfung im Interesse seiner Kunden verpflichtet. Mit über 600 Investment-Profis verwaltet Aberdeen Investments ein Vermögen von rund 461,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026). Die deutsche Einheit der Gruppe, die abrdn Investments Deutschland AG, Frankfurt am Main, verwaltet mit ca. 100 Mitarbeitern rund 35,5 Mrd. EUR für institutionelle Investoren wie Versicherungen, Banken, Altersversorger und Stiftungen sowie für Vertriebspartner im Privatkundenbereich und ist damit einer der grössten ausländischen Vermögensverwalter in Deutschland. Im Immobilienbereich verwaltet die abrdn Investments Deutschland AG für institutionelle Investoren ca. 10,2 Mrd. EUR in der Struktur von Immobilienspezialfonds, Immobilienmandaten sowie geschlossenen Immobilien-Investment-KGs. (Stand: 30.06.2026)

 

 


01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adler Group S.A.
55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
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WKN: A14U78
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Börse Luxemburg
LEI Code: 391200OYYFJ3DWAMEC69
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