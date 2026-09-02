EQS-News: Die EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland

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Die EVN expandiert mit Erwerb von BayWa Mobility Charging nach Deutschland



02.09.2026 / 09:21 CET/CEST

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Die EVN AG baut ihre Position im Bereich Elektromobilität durch den Erwerb der BayWa Mobility Charging GmbH („BMC“) weiter aus. Über ihre Tochtergesellschaft EVN Energieservices GmbH hat die EVN eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der BMC von der BayWa Mobility Solutions GmbH unterzeichnet. Mit der Transaktion erfolgt gleichzeitig der Eintritt in den deutschen Markt für Schnellladeinfrastruktur und die Erweiterung der bestehenden E-Mobilitätsaktivitäten über Österreich hinaus.

Hochwertiges HPC-Portfolio mit umfangreicher Ausbaupipeline

BMC ist Betreiberin von High-Power-Charging-(HPC)-Infrastruktur in Deutschland und verfügt derzeit über 30 Standorte mit insgesamt 170 öffentlichen HPC-Ladepunkten mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Bis 2027 soll das Portfolio 54 Standorte mit insgesamt 306 HPC-Ladepunkten umfassen. Der geografische Schwerpunkt des Netzes liegt in Bayern. Ergänzend betreibt die Gesellschaft Standorte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Ladeinfrastruktur basiert auf einem standardisierten Standortkonzept und setzt ausschliesslich auf europäische Schnellladetechnologie.

Strategische Expansion in Europas grössten E-Mobilitätsmarkt

Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie der EVN, ihre Position im Markt für öffentliche Schnellladeinfrastruktur auszubauen und die Wertschöpfungskette entlang der E-Mobilität zu erweitern. Die Transaktion erweitert das bestehende Ladeinfrastrukturportfolio um etablierte Standorte in attraktiven Verkehrskorridoren. Während das Wachstum der EVN bislang primär durch den organischen Ausbau eigener Ladeinfrastruktur in Österreich getragen wurde, schafft die Transaktion nun auch eine signifikante Marktpräsenz in Deutschland. Der deutsche Markt stellt mit rund zwei Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen den grössten E-Mobilitätsmarkt Europas dar und profitiert von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern, darunter die fortschreitende Elektrifizierung des Individualverkehrs, ambitionierte Ausbauziele für Ladeinfrastruktur sowie steigende Auslastungsraten im Schnellladesegment.

„Die Elektromobilität ist ein zentraler Baustein der Energiezukunft“, erläutert Stefan Szyszkowitz, Sprecher des Vorstands der EVN AG. „Mit dem Erwerb der Charge Point Operating-Aktivitäten von BayWa stärken wir unsere Position in einem der wichtigsten europäischen Märkte für Ladeinfrastruktur. Die Transaktion ermöglicht uns, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen, neue Kundengruppen zu erschliessen und den Ausbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur im deutsch-österreichischen Raum aktiv voranzutreiben.“