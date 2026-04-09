EQS-News: Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)

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Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32)



09.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Nach der erfolgreichen Erstemission einer Tranche über EUR 32 Mio. im August 2025 im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten institutionellen Investoren sowie dem anschliessenden Tap im Oktober 2025, der das Gesamtvolumen auf EUR 72 Mio. erhöhte, plant die Gesellschaft die Platzierung einer weiteren Tranche.

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.

Das Unternehmen hat Berenberg als Sole Facilitation Agent beauftragt.

Kontakt



CHAPTERS Group AG

Andreas Bergius

VP Corporate Finance

andreas.bergius@chaptersgroup.com