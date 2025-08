EQS-News: Die Biotest AG erhält ein Einberufungsverlangen von Grifols S.A. für eine ausserordentliche Hauptversammlung

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Rechtssache

PRESSEMITTEILUNG Die Biotest AG erhält ein Einberufungsverlangen von Grifols S.A. für eine ausserordentliche Hauptversammlung Beschlussvorschlag zur Umwandlung der Biotest AG in die Biotest GmbH & Co. KGaA

Vorstand prüft, ob der Antrag die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt Dreieich, 04. August 2025: Die Biotest AG gibt hiermit bekannt, dass ihr Grossaktionär, die Grifols S.A., Barcelona, Spanien, am 31. Juli 2025 vorab elektronisch und am 01. August 2025 schriftlich dem Vorstand gegenüber beantragt hat, eine ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um über den Formwechsel der Biotest AG von einer Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zu beschliessen. Der Aufsichtsrat wurde umgehend über den Eingang des Einberufungsverlangens informiert. Als persönlich haftender Gesellschafter soll eine GmbH, künftig firmierend als Biotest Management GmbH, der Gesellschaft beitreten, so dass die Biotest AG nach dem Formwechsel die Firma Biotest GmbH & Co. KGaA tragen soll. Der Beschlussvorschlag aus dem Einberufungsverlangen sieht vor, dass die Beteiligung der Aktionäre an der Biotest GmbH & Co. KGaA ihrer Beteiligung an der Biotest AG im Zeitpunkt des Formwechsels entsprechen wird und insbesondere der Vorzug der Vorzugskommanditaktien genauso ausgestaltet werden soll wie bisher der Vorzug der Vorzugsaktien. Der Vorstand prüft derzeit, ob die Grifols S.A. mit ihrem Antrag die Voraussetzungen des § 122 Abs. 1 AktG für die Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung erfüllt und ob er sich für den vorgeschlagenen Beschluss aussprechen will, oder abweichende Beschlussvorschläge unterbreiten möchte. Für den Fall, dass das Einberufungsverlangen die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, wird der Vorstand eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen und die Aktionäre rechtzeitig hierüber informieren. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.500 Mitarbeiter. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). Die Biotest AG wird ab sofort offizielle Pressemitteilungen auch über X verbreiten. Sie finden uns unter: https://twitter.com/BiotestAG IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Miriam Oehme

Telefon: +49 -152 07016 992

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

