EQS-News: DIC Asset AG Aktionsplan Performance 2024 zeigt erste Erfolge

Presseinformation DIC Asset AG Aktionsplan Performance 2024 zeigt erste Erfolge Aktionsplan Performance 2024 Optimierung der Finanzstruktur: Rückzahlung der Brückenfinanzierung über 200 Mio. Euro und Verlängerung des Restbetrags bis zum 31.7.2024 Umsetzung Transaktionsziele mit ersten Verkäufen von rund 132 Mio. Euro per Ende Juni 2023 weitere Verkäufe zur Reduzierung des Verschuldungsgrads in Planung Stärkung des Bestandsgeschäfts Großvermietungen und anhaltendes like-for-like Mietwachstum Neuauflage eines Investment-Vehikels für das Institutional Business Senkung der operativen Kosten geplant



Anpassung Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Nach sehr guten Jahren bemerkenswerter wirtschaftlicher Dynamik und historisch niedriger Zinsen hat sich die Lage am Immobilienmarkt in den vergangenen Monaten deutlich gedreht. Geopolitische Unsicherheiten, hartnäckige Inflation und der weitere Anstieg der Zinsen kommen zusammen. Die DIC hat sich mit einem umfangreichen Maßnahmenplan auf die Herausforderungen eingestellt und sich für diese Phase der Immobilienmärkte gerüstet. Wir agieren weiterhin mit der uns eigenen dynamic performance. So konnten wir in den letzten Tagen vier größere Transaktionen umsetzen, ein attraktives Investmentvehikel auflegen und vermarkten und wichtige erste Schritte zur weiteren Optimierung unserer Finanzstruktur auf den Weg bringen. Unsere strategische Ausrichtung, die Flexibilität unseres Portfolios und die Qualität unseres Objektbestands bewähren sich gerade auch jetzt bei anhaltendem Gegenwind auf den Märkten. Mit Assets under Management von heute 14,1 Mrd. Euro und in der Kombination von Immobilien im Eigenbestand und im Management für Dritte hat unsere Immobilienplattform eine robuste Größenordnung erreicht. Im vergangenen Jahr haben wir mit der Übernahme der VIB Vermögen dafür gesorgt, dass unsere FFO zukünftig zu einem deutlich höheren Anteil als zuvor von langfristig planbaren Quellen profitieren.



Auf dieser Basis arbeiten wir daran, agiler zu werden und unsere Resilienz weiter zu erhöhen. Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen in den Märkten gehen wir davon aus, dass eine Normalisierung später als gedacht, wahrscheinlich erst 2024, eintritt. Dafür wollen wir uns aufstellen und haben deshalb einen Aktionsplan Performance 2024 entwickelt, erste Resultate erzielt und gestalten mit fünf Prioritäten die kommenden 12 bis 18 Monate:

ERSTENS Abbau Verbindlichkeiten und Stärkung der Liquidität. Ganz aktuell haben wir Anpassungen der im Frühjahr 2022 mit einem Bankenkonsortium abgeschlossenen Brückenfinanzierung für den Erwerb unserer Anteile an der VIB Vermögen AG in Höhe von rund 500 Mio. Euro vereinbart, wovon bereits 100 Mio. Euro zurückgezahlt wurden. Die heute geschlossene Vereinbarung sieht im Juli 2023 eine weitere Tilgung in Höhe von 200 Mio. Euro vor und für den verbleibenden Betrag in gleicher Höhe eine Verlängerung der Fälligkeit von bisher Ende Januar 2024 um weitere sechs Monate bis zum 31. Juli 2024. Für die Teilrückzahlung nutzen wir liquide Mittel des Konzerns. Darüber hinaus werden wie geplant die Unternehmensanleihen 2018/2023 im Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro vollständig Anfang Oktober zurückgezahlt. ZWEITENS Transaktionen. Wir realisieren Verkäufe auch im schwierigen Marktumfeld, und nutzen die freie Liquidität aus den Verkaufserlösen zum kontinuierlichen Abbau unseres Verschuldungsgrades. So haben wir Ende Juni vier Verkäufe über insgesamt 132 Mio. Euro beurkundet. Ein Objekt stammt aus dem gemanagten Fonds RLI Logistics Fund Germany II. Daneben haben wir drei weitere Logistikimmobilien aus dem Bestandsportfolio der DIC-Gruppe im Volumen von rund 119 Mio. Euro verkauft. Die drei Objekte des Commercial Portfolios generieren zusammen aktuell jährliche Brutto-Mieteinnahmen in Höhe von rund 7 Mio. Euro. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang wird im 2. Halbjahr erfolgen. Wir sind damit auf Kurs, und unsere Transaktionspipeline für die Verkaufsaktivitäten im 2. Halbjahr und darüber hinaus ist gut gefüllt. DRITTENS Konzentration auf das operative Bestandsgeschäft.

Unser Vermietungsgeschäft bleibt weiterhin auf hohem Niveau. Unverändert sehen wir großes Interesse an unseren Objekten und das gleichermaßen für Büro und Logistik. Beispielhaft dafür ist unsere jüngste Vermietung von insgesamt 15.600 m² Mietfläche in der mit DGNB- Gold ausgezeichneten grünen Logistikimmobilie innovation parc in Langenhagen sowie die Vollvermietung des Global Tower im Frankfurter Bankenviertel. Unsere Kunden schätzen unsere Schnelligkeit, unsere Kreativität und unsere Zuverlässigkeit bei der Bereitstellung und Gestaltung von Flächen. Und das bundesweit! Dazu kommt: Wir bauen unser Angebot grüner Immobilien in unserem Portfolio stetig aus. In Summe spiegelt sich das aktuell in einem hohen like-for-like Mietwachstum wider, was zuletzt per Ende März bei 7,8% für den gesamten betreuten Immobilienbestand lag. VIERTENS Attraktive Investmentideen machen uns zum idealen Investment-Partner

Unser Angebot an Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren im Institutional Business wollen wir stetig erweitern. Auf unseren Track Record und unsere Expertise verlassen sich mittlerweile rund 170 Investoren. Und just haben wir ein neues Investment-Vehikel aufgelegt. Als Einzelinvestment haben wir die Immobilie Offenbach Unite aus dem Commercial Portfolio eingebracht und bereits Anteilsscheine von rund 10 Mio. Euro platziert. Die DIC Asset AG wird mit 10% weiterhin investiert bleiben. Durch die Platzierung generieren wir im Jahr 2023 Verkaufserlöse, einmalige Transaktionsfees und zukünftig laufende Erträge aus dem Management des Investment-Vehikels. FÜNFTENS Senkung der operativen Kosten geplant

Mit dem Ziel agiler, effizienter und fokussierter zu werden, analysieren wir derzeit unsere operativen Prozesse und werden daraus neben der Flexibilisierung der Strukturen unserer Immobilienplattform auch Kosteneinsparungen realisieren, um mit entsprechender Agilität die Zukunft zu gestalten.

Mit Blick auf das zweite Halbjahr 2023 erwarten wir eine fortgesetzte Phase der Volatilität. Für die Breite des Transaktionsmarkts rechnen wir nunmehr mit länger anhaltender Unsicherheit, weiteren Verzögerungen und voraussichtlich erst wieder 2024 mehr Dynamik. Für uns bedeutet das, dass wir einiges von dem, was wir uns für 2023 vorgenommen haben, erst im Jahr 2024 umsetzen werden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen passen wir insgesamt unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 an. Die erwarteten Transaktionsvolumina für das Segment Institutional Business reduzieren wir auf 100 bis 200 Mio. Euro (zuvor: 400 bis 1.000 Mio. Euro aus Ankäufen und Verkäufen). Wir rechnen im laufenden Jahr mit weiter steigenden Zinskosten, insbesondere aus den kurzfristigen Verbindlichkeiten. In Summe reduzieren wir unsere Erwartung für die Funds from Operations (FFO), vor Steuern, nach Minderheiten* im laufenden Jahr auf nun eine Höhe von 50 bis 55 Mio. Euro (zuvor: 90 bis 97 Mio. Euro). Bedingt durch niedrigere transaktionsabhängige Management-Gebühren senken wir zudem die Prognose für die Erträge aus dem Immobilienmanagement auf 50 bis 55 Mio. Euro (zuvor: 70 bis 80 Mio. Euro). Alle weitere Prognoseziele bleiben unverändert. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, 2023 ist ein schwieriges, aber kein verlorenes Jahr für die DIC! Im Gegenteil: Wir nutzen es aktiv zur Stärkung unseres Bestandsgeschäfts, zum Abbau von Schulden, für fortlaufende Transaktionen und die Verbesserung unserer Kostenposition. Das macht uns, das macht Ihr Unternehmen nachhaltig noch stärker. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre fortwährende Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Sonja Wärntges

Vorstandsvorsitzende (CEO/CFO) Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

