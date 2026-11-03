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03.11.2026 10:15:13

EQS-News: Deutschland im Fokus internationaler Investoren – Börsenmäntel bieten frühzeitigen Marktzugang

Tiberius
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EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutschland im Fokus internationaler Investoren – Börsenmäntel bieten frühzeitigen Marktzugang

03.11.2026 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutschland im Fokus internationaler Investoren – Börsenmäntel bieten frühzeitigen Marktzugang
Die INSTANT GROUP AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, München, Stuttgart) registrierte im bisherigen Jahresverlauf 2026, zusammen mit ihrem strategischen Partner der INSTANT IPO SE als offiziellem Kapitalmarktpartner, eine deutliche Zunahme grenzüberschreitender M&A-Transaktionen (Mergers & Acquisitions) mit Zielunternehmen in Deutschland.

Deutschland gewinnt somit als Investitionsstandort wieder an Bedeutung. Trotz konjunktureller Herausforderungen rücken deutsche Unternehmen, Zukunftstechnologien und strategische Schlüsselindustrien verstärkt in den Fokus internationaler Investoren. Gleichzeitig wächst das Interesse privater Kapitalgeber an europäischen Märkten. Für die Diese Entwicklung unterstreicht für die INSTANT IPO die Bedeutung von Börsenmänteln als Möglichkeit, sich frühzeitig am deutschen Kapitalmarkt zu positionieren und Zugang zu dessen Finanzierungs- und Transaktionsmöglichkeiten zu schaffen.

Die jüngsten Entwicklungen bestätigen eine zunehmende Dynamik. Wie die Börsen-Zeitung unter Berufung auf Daten von Dealogic berichtet, wurden seit Jahresbeginn 545 grenzüberschreitende M&A-Transaktionen mit Zielunternehmen in Deutschland verzeichnet. Das damit verbundene Transaktionsvolumen belief sich auf 103,4 Milliarden US-Dollar. Ausländische Investoren haben damit deutlich mehr Kapital in Übernahmen und Fusionen mit deutschen Unternehmen investiert als umgekehrt. Auch die Bank of America bewertet das deutsche M&A-Geschäft als dynamisch und sieht weiterhin zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten.

Parallel dazu locken Faktoren wie wirtschaftliche Sicherheit sowie neue Investitionsimpulse durch den Ausbau kritischer Infrastruktur und den Abbau strategischer Abhängigkeiten. Der damit verbundene Kapitalbedarf betrifft insbesondere Bereiche wie künstliche Intelligenz, digitale Infrastruktur, Energieversorgung und industrielle Transformation. Zugleich stehen erhebliche private Kapitalvolumina zur Verfügung, die zunehmend für langfristig ausgerichtete Investitionen mobilisiert werden können.

Börsenmäntel als strategischer Zugang zum Kapitalmarkt
Vor diesem Hintergrund gewinnen bestehende Börsenzugänge und Börsenmäntel als strategisches Instrument an Bedeutung. Sie können Unternehmen und Investoren die Möglichkeit eröffnen, sich frühzeitig am Kapitalmarkt zu positionieren und auf veränderte Marktbedingungen vorbereitet zu sein. Im Vergleich zu einem vollständig neu aufzubauenden Börsenauftritt stellt die Nutzung einer bestehenden börsennotierten Struktur einen deutlich schnelleren Weg an den Kapitalmarkt dar.

Gerade in einem Umfeld, in dem internationale Investoren wieder verstärkt nach Beteiligungs- und Wachstumsmöglichkeiten in Deutschland suchen, kann die frühzeitige Sicherung geeigneter Kapitalmarktstrukturen einen strategischen Vorteil bieten. Börsenmäntel schaffen dabei eine mögliche Ausgangsbasis für künftige Transaktionen, Unternehmensentwicklungen und Kapitalmassnahmen.

Chancen des Kapitalmarkts frühzeitig nutzen
Die INSTANT IPO sieht in der aktuellen Entwicklung eine Bestätigung dafür, dass der deutsche Kapitalmarkt wieder stärker in den Blick internationaler Investoren rückt. Die Verbindung aus steigendem Investitionsinteresse, grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten und einem wachsenden Finanzierungsbedarf in strategischen Zukunftsbranchen schafft ein Umfeld, in dem flexible Kapitalmarktstrukturen an Relevanz gewinnen.

Aus Sicht der Gesellschaft kommt es deshalb darauf an, Entwicklungen nicht erst dann aufzugreifen, wenn sich konkrete Transaktionsmöglichkeiten ergeben, sondern bereits frühzeitig geeignete Positionierungen zu schaffen. Börsenmäntel sind hierfür ein wichtiges Instrument, um die Voraussetzungen für zukünftige Kapitalmarktaktivitäten zu nutzen.

Über die Instant IPO
Die Instant IPO SE ist Deutschlands führender Anbieter börsengehandelter Gesellschaften (Börsenmäntel) und als offizieller Kapitalmarktpartner darauf spezialisiert Wachstumsunternehmen die Möglichkeit zu einem flexiblen, schnellen Zugang zum Kapitalmarkt zu eröffnen.

Über die Internetseite www.instant-ipo.de können sich interessierte Unternehmen umfassend beim Marktführer Instant IPO SE über Börsenmäntel informieren, kostenloses Informationsmaterial anfordern oder ein kostenfreies Info-Gespräch vereinbaren.

Über die INSTANT GROUP
Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren auf Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für wachstumsorientierte Unternehmen.

Kontakt:
INSTANT GROUP AG
Tel.: 069/34866945
E-Mail: info@instant.group
Internet: www.instant.group

ISIN: DE0005418404
WKN: 541840

Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, München, Stuttgart

03.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2427406  03.11.2026 CET/CEST

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