EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien

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Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien



14.08.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien



Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Mittwoch, den 19. August 2026, ihren Halbjahresbericht 2026. Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Mittwoch, den 19. August 2026, um 11:00 Uhr, ein.



Der Vorstand wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres präsentieren und einen Ausblick für das restliche Jahr geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall wird auf Deutsch stattfinden.



Mittwoch, 19. August 2026

11:00 Uhr bis 11:40 Uhr (MESZ)



Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:

Anmeldelink für den deutschsprachigen Call



Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation werden im Nachhinein auf unserer Homepage veröffentlicht.



Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Freundliche Grüsse



Jan-Philipp Weitz

Vorstand, CEO



Henning Döring

Vorstand, CFO Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Mittwoch, den 19. August 2026, ihren Halbjahresbericht 2026. Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall a, ein.Der Vorstand wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres präsentieren und einen Ausblick für das restliche Jahr geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall wird auf Deutsch stattfinden.11:00 Uhr bis 11:40 Uhr (MESZ)Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation werden im Nachhinein auf unserer Homepage veröffentlicht.Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Freundliche GrüsseVorstand, CEOVorstand, CFO

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