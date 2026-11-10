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10.11.2026 08:00:03
EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien
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EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Einladung zum Webcall zum dritten Quartal 2026 für Investoren, Analysten und Medien
Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Dienstag, den 17. November 2026, ihre Ergebnisse zum dritten Quartal 2026.
Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Dienstag, den 17. November 2026, um 11:00 Uhr ein.
Der Vorstand wird die Ergebnisse der ersten neun Monate präsentieren und einen Ausblick auf das restliche Jahr 2026 geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall findet auf Deutsch statt.
Dienstag, 17. November 2026
11:00 Uhr bis 11:40 Uhr
Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:
Anmeldelink für den deutschsprachigen Call
Der Quartalsbericht sowie die Präsentation werden im Anschluss auf unserer Website veröffentlicht.
Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüsse
Jan-Philipp Weitz
Vorstand, CEO
Henning Döring
Vorstand, CFO
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NNSQCX28FWBW79
|EQS News ID:
|2431270
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431270 10.11.2026 CET/CEST
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