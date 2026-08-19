EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr 2026 auf 205 Mio. EUR

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Deutsche Rohstoff AG: EBITDA steigt im 1. Halbjahr 2026 auf 205 Mio. EUR



19.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EBITDA steigt im 1. Halbjahr 2026 auf 205 Mio. EUR

Durchschnittliche Produktion erreicht im zweiten Quartal bereits 14.803 BOEPD

Umsatz steigt um 7,5% auf 110,0 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR)

Ertrag von 128 Mio. EUR aus Teilverkäufen der Almonty-Beteiligung

EBITDA erhöht sich auf 205,2 Mio. EUR (Vorjahr: 70,5 Mio. EUR)

Konzernüberschuss erreicht 134,7 Mio. EUR (Vorjahr: 15,5 Mio. EUR) und damit 28,42 EUR je Aktie (Vorjahr: 3,20 EUR)

Positiver Free Cashflow von 42,5 Mio. EUR trotz Investitionen von 143 Mio. EUR

Liquide Mittel einschliesslich Wertpapieren steigen auf 133,2 Mio. EUR

Eigenkapital steigt auf über 352 Mio. EUR; Eigenkapitalquote bei rund 45%

Anstieg der Produktion um über 70% auf rund 25.000 BOEPD im 2. Halbjahr erwartet

Umsatz im 2. Halbjahr von 190 bis 210 Mio. EUR bei einem Ölpreis von 75 USD erwartet



Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, EBITDA und Periodenüberschuss deutlich gesteigert. Wesentliche Treiber waren die Teilveräusserung der Beteiligung an Almonty Industries (vgl. Meldungen vom 1. April 2026 und 22. Juli 2026), höhere Ölpreise und die zunehmende Skalierung des Bohrprogramms in Wyoming.



„Für das Gesamtjahr erwarten wir ein EBITDA von bis zu 400 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr haben wir die optimalen Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung geschaffen. Mit unserem Investitionsprogramm von über 300 Mio. EUR im Jahr 2026 werden wir im 2. Halbjahr einen massiven Sprung der Fördermengen auf rund 25.000 BOE pro Tag erleben. Dieser Anstieg bildet, zusammen mit unserer hohen Liquidität und der starken operativen Entwicklung, die Basis für weiteres Wachstum und nachhaltig hohe Profitabilität“, sagt Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG.

Finanzielle Entwicklung



Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von 110,0 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR). Der durchschnittlich realisierte Ölpreis stieg um 18% auf 78,4 USD je Barrel. Unterstützend wirkte der höhere Ölanteil an der Gesamtproduktion von 66% (Vorjahr: 64%). Gegenläufig wirkten der schwächere US-Dollar (-7%) sowie Verluste in Höhe von rund 5 Mio. EUR aus Ölpreissicherungsgeschäften, die mehrheitlich noch vor dem starken Anstieg der Rohölpreise ab Anfang März abgeschlossen worden waren.



Bis zum 30. Juni 2026 realisierte die Deutsche Rohstoff aus Teilveräusserungen von 11,6 Mio. Almonty-Aktien einen Gewinn vor Steuern von rund 128 Mio. EUR. Insgesamt wurden 2026 14,3 Mio.



Der operative Cashflow belief sich auf 70,0 Mio. EUR. Die Investitionen in neue Bohrungen und Infrastruktur beliefen sich auf rund 126 Mio. EUR und für Landkäufe wurden gut 17 Mio. EUR investiert. Der Free Cashflow war mit 42,5 Mio. EUR deutlich positiv. Die liquiden Mittel einschliesslich Wertpapieren erhöhten sich auf 133,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 69,3 Mio. EUR).



Das Eigenkapital stieg auf 352,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 220,4 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote von 38,1% auf 44,7%. Der Verschuldungsgrad, gemessen als Verhältnis von Financial Net Debt zum EBITDA der vergangenen zwölf Monate, lag bei 0,4.



Der Materialaufwand stieg auf 22,7 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR) was auch auf höhere Workover-Kosten für ältere Bohrungen in Colorado zurückzuführen war. Je Barrel lagen die Betriebskosten im Vergleich zum Gesamtjahr 2025 auf einem leicht höheren Niveau von 10,83 USD/BOE (Vorjahr: 9,90 USD/BOE). Die planmässigen Abschreibungen für Öl- und Gasförderanlagen sanken auf 16,21 USD/BOE (Vorjahr: 17,01 USD/BOE).

Operative Entwicklung



Die US-Tochtergesellschaften produzierten im ersten Halbjahr durchschnittlich 13.501 BOEPD und damit annähernd auf dem Vorjahresniveau von 13.659 BOEPD. Insgesamt belief sich die Produktion auf 2,44 Mio. BOE (Vorjahr: 2,47 Mio. BOE). 1.622.719 Barrel entfielen auf Erdöl (Vorjahr: 1.575.509 Barrel), der Rest auf



Die Ausweitung des Bohrprogramms spiegelte sich im Jahresverlauf zunehmend in der Produktionsentwicklung wider. Nach einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 12.322 BOEPD im ersten Quartal erhöhte sich diese im zweiten Quartal auf 14.803 BOEPD. Im Mai waren insgesamt sechs Bohrungen aus dem neuen Bohrprogramm in Produktion genommen worden und trugen entsprechend zeitanteilig zur Gesamtförderung bei.



Die neuen Bohrungen produzieren deutlich über den Erwartungen und bestätigen damit die Wirksamkeit des weiterentwickelten Completion Designs. Die ersten vier Niobrara-Bohrungen auf dem Dillon/Billings Pad erreichten bereits drei Wochen nach Produktionsbeginn eine Gesamtförderung von rund 6.000 Barrel Öl pro Tag. Bis zur Aufstellung des Abschlusses wurden weitere Bohrungen in Produktion genommen, deren Fördermengen den positiven Trend bestätigen. Für das zweite Halbjahr erwartet der Vorstand eine durchschnittliche Tagesproduktion zwischen 24.000 und 26.000 BOEPD.



Aufgrund der positiven Produktionsentwicklung und des anhaltend attraktiven Ölpreisumfelds hat die Deutsche Rohstoff AG das Bohrprogramm Anfang August um sechs auf insgesamt 32 Bruttobohrungen erweitert. Im Basisszenario erwartet der Vorstand für 2026 einen Umsatz von 300 bis 320 Mio. EUR und ein EBITDA von 380 bis 400 Mio. EUR. Die Prognose sieht zudem eine durchschnittliche Jahresproduktion von 18.500 bis 20.000 BOEPD und Investitionen von 310 bis 330 Mio. EUR vor. Zum 31. Juli 2026 hatte die Deutsche Rohstoff AG zudem gut 1,9 Mio. Barrel Öl zu einem Mindestpreis von 72,30 USD je Barrel sowie 1,4 Mio. MMBtu Erdgas zu einem Preis von 3,80 USD je MMBtu abgesichert.



Der



Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter

Mannheim, 19. August 2026

Die Deutsche Rohstoff AG hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, EBITDA und Periodenüberschuss deutlich gesteigert. Wesentliche Treiber waren die Teilveräusserung der Beteiligung an Almonty Industries (vgl. Meldungen vom 1. April 2026 und 22. Juli 2026), höhere Ölpreise und die zunehmende Skalierung des Bohrprogramms in Wyoming.„Für das Gesamtjahr erwarten wir ein EBITDA von bis zu 400 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr haben wir die optimalen Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung geschaffen. Mit unserem Investitionsprogramm von über 300 Mio. EUR im Jahr 2026 werden wir im 2. Halbjahr einen massiven Sprung der Fördermengen auf rund 25.000 BOE pro Tag erleben. Dieser Anstieg bildet, zusammen mit unserer hohen Liquidität und der starken operativen Entwicklung, die Basis für weiteres Wachstum und nachhaltig hohe Profitabilität“, sagt Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG.Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 Umsatzerlöse von 110,0 Mio. EUR (Vorjahr: 102,3 Mio. EUR). Der durchschnittlich realisierte Ölpreis stieg um 18% auf 78,4 USD je Barrel. Unterstützend wirkte der höhere Ölanteil an der Gesamtproduktion von 66% (Vorjahr: 64%). Gegenläufig wirkten der schwächere US-Dollar (-7%) sowie Verluste in Höhe von rund 5 Mio. EUR aus Ölpreissicherungsgeschäften, die mehrheitlich noch vor dem starken Anstieg der Rohölpreise ab Anfang März abgeschlossen worden waren.Bis zum 30. Juni 2026 realisierte die Deutsche Rohstoff aus Teilveräusserungen von 11,6 Mio. Almonty-Aktien einen Gewinn vor Steuern von rund 128 Mio. EUR. Insgesamt wurden 2026 14,3 Mio. Aktien von Almonty veräussert, 2,7 Mio. Aktien davon erst nach dem 30. Juni 2026. Das EBITDA erhöhte sich auf 205,2 Mio. EUR (Vorjahr: 70,5 Mio. EUR) und das Konzernergebnis stieg auf 134,7 Mio. EUR (Vorjahr: 15,5 Mio. EUR). Das Ergebnis ist durch ausserplanmässige Abschreibungen auf ältere Bohrungen in Colorado in Höhe von rund 15 Mio. EUR belastet. Ohne den Ergebnisbeitrag aus dem Metallgeschäft und ausserplanmässige Abschreibungen erhöhte sich das Ergebnis aus Öl und Gas um 47% auf 23,2 Mio. EUR.Der operative Cashflow belief sich auf 70,0 Mio. EUR. Die Investitionen in neue Bohrungen und Infrastruktur beliefen sich auf rund 126 Mio. EUR und für Landkäufe wurden gut 17 Mio. EUR investiert. Der Free Cashflow war mit 42,5 Mio. EUR deutlich positiv. Die liquiden Mittel einschliesslich Wertpapieren erhöhten sich auf 133,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 69,3 Mio. EUR).Das Eigenkapital stieg auf 352,2 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 220,4 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote von 38,1% auf 44,7%. Der Verschuldungsgrad, gemessen als Verhältnis von Financial Net Debt zum EBITDA der vergangenen zwölf Monate, lag bei 0,4.Der Materialaufwand stieg auf 22,7 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR) was auch auf höhere Workover-Kosten für ältere Bohrungen in Colorado zurückzuführen war. Je Barrel lagen die Betriebskosten im Vergleich zum Gesamtjahr 2025 auf einem leicht höheren Niveau von 10,83 USD/BOE (Vorjahr: 9,90 USD/BOE). Die planmässigen Abschreibungen für Öl- und Gasförderanlagen sanken auf 16,21 USD/BOE (Vorjahr: 17,01 USD/BOE).Die US-Tochtergesellschaften produzierten im ersten Halbjahr durchschnittlich 13.501 BOEPD und damit annähernd auf dem Vorjahresniveau von 13.659 BOEPD. Insgesamt belief sich die Produktion auf 2,44 Mio. BOE (Vorjahr: 2,47 Mio. BOE). 1.622.719 Barrel entfielen auf Erdöl (Vorjahr: 1.575.509 Barrel), der Rest auf Erdgas und Kondensate. Alle Mengenangaben entsprechen dem Nettoanteil des Konzerns. Zum Stichtag produzierte der Konzern aus 236 Bohrungen.Die Ausweitung des Bohrprogramms spiegelte sich im Jahresverlauf zunehmend in der Produktionsentwicklung wider. Nach einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 12.322 BOEPD im ersten Quartal erhöhte sich diese im zweiten Quartal auf 14.803 BOEPD. Im Mai waren insgesamt sechs Bohrungen aus dem neuen Bohrprogramm in Produktion genommen worden und trugen entsprechend zeitanteilig zur Gesamtförderung bei.Die neuen Bohrungen produzieren deutlich über den Erwartungen und bestätigen damit die Wirksamkeit des weiterentwickelten Completion Designs. Die ersten vier Niobrara-Bohrungen auf dem Dillon/Billings Pad erreichten bereits drei Wochen nach Produktionsbeginn eine Gesamtförderung von rund 6.000 Barrel Öl pro Tag. Bis zur Aufstellung des Abschlusses wurden weitere Bohrungen in Produktion genommen, deren Fördermengen den positiven Trend bestätigen. Für das zweite Halbjahr erwartet der Vorstand eine durchschnittliche Tagesproduktion zwischen 24.000 und 26.000 BOEPD.Aufgrund der positiven Produktionsentwicklung und des anhaltend attraktiven Ölpreisumfelds hat die Deutsche Rohstoff AG das Bohrprogramm Anfang August um sechs auf insgesamt 32 Bruttobohrungen erweitert. Im Basisszenario erwartet der Vorstand für 2026 einen Umsatz von 300 bis 320 Mio. EUR und ein EBITDA von 380 bis 400 Mio. EUR. Die Prognose sieht zudem eine durchschnittliche Jahresproduktion von 18.500 bis 20.000 BOEPD und Investitionen von 310 bis 330 Mio. EUR vor. Zum 31. Juli 2026 hatte die Deutsche Rohstoff AG zudem gut 1,9 Mio. Barrel Öl zu einem Mindestpreis von 72,30 USD je Barrel sowie 1,4 Mio. MMBtu Erdgas zu einem Preis von 3,80 USD je MMBtu abgesichert.Der Halbjahresbericht der Deutsche Rohstoff AG kann ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abgerufen werden.Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/ Mannheim, 19. August 2026

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