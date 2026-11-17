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Deutsche Rohstoff AG: 9-Monatszahlen 2026: 200 Mio. EUR Konzernergebnis bis Ende September



17.11.2026 / 07:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



9-Monatszahlen 2026: 200 Mio. EUR Konzernergebnis bis Ende September

9M-Umsatz steigt um 48% auf 221,7 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR)

9M-EBITDA erreicht Rekordniveau von 328,7 Mio. EUR (Vorjahr: 101,7 Mio. EUR)

Konzernergebnis nach Minderheiten steigt auf 200,1 Mio. EUR (Vorjahr: 22,0 Mio. EUR)

Drittes Quartal mit rund 112 Mio. EUR Umsatz, 124 Mio. EUR EBITDA und 65 Mio. EUR Konzernergebnis

Öl - und Gasproduktion im dritten Quartal um rund 60% gegenüber dem Vorquartal auf 23.650 BOEPD gesteigert (Q2 2026: rund 14.800 BOEPD)

Operatives Ergebnis aus der Öl- & Gasproduktion bei 54 Mio. EUR

Rund 160 Mio. EUR EBITDA-Beitrag aus realisierten Almonty-Aktienverkäufen

Kurze Amortisationszeit des 2026er Bohrprogramms erwartet

Bohrprogramm 2027 bereits gestartet



Die stark ausgeweitete Öl- und Gasproduktion und das attraktive Ölpreisumfeld haben in den ersten neun Monaten zu einem Umsatzanstieg um 48% auf 221,7 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR) geführt. Das EBITDA erhöhte sich auf 328,7 Mio. EUR (Vorjahr: 101,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Minderheiten erreichte 200,1 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Starkes 3 & 4. Quartal 2026

Besonders dynamisch entwickelte sich das dritte Quartal. Die durchschnittliche Tagesproduktion stieg gegenüber dem zweiten Quartal um rund 60% auf 23.650 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD). Mit rund 112 Mio. EUR erzielte die Deutsche Rohstoff allein im dritten Quartal einen höheren Umsatz als im gesamten ersten Halbjahr 2026. Das EBITDA erreichte rund 124 Mio. EUR, das Konzernergebnis rund 65 Mio. EUR.



Für das vierte Quartal erwartet die Gesellschaft einen weiteren Anstieg der durchschnittlichen Tagesproduktion auf rund 26.000 BOEPD und mit rund 130 Mio. EUR einen neuen Quartalsumsatzrekord. Das EBITDA soll bei rund 100 Mio. EUR liegen.

Neue Bohrungen amortisieren sich sehr schnell

Das im laufenden Jahr deutlich ausgeweitete Bohrprogramm zeigt bereits eine hohe Wirtschaftlichkeit und einen schnellen Rückfluss des investierten Kapitals. Die ersten sechs neuen Bohrplätze mit Investitionen von insgesamt rund 170 Mio. USD haben bis Ende Oktober bereits einen Kapitalrückfluss von rund 59% erzielt. Die Bohrungen wurden im Februar begonnen und haben zwischen Mai und September die Produktion aufgenommen.



Die 2026 in Produktion genommenen Bohrungen förderten in den ersten 90 Tagen durchschnittlich rund 85.000 Barrel Öl je Zwei-Meilen-Bohrlänge. Die Ergebnisse bestätigen mehrheitlich die im August angehobenen Fördererwartungen und unterstreichen die Wirksamkeit des optimierten Completion-Design. Ende September waren 23 der insgesamt 32 für 2026 geplanten eigenen Bohrungen sowie neun Non-operated-Bohrungen in Produktion. Im Laufe des Oktobers wurden weitere vier Bohrungen in die Produktion genommen. Die letzten Bohrungen werden im vierten Quartal fertiggestellt.

Rekordergebnis und deutlich gestärkte Finanzkraft

In den ersten neun Monaten 2026 produzierte die Deutsche Rohstoff insgesamt 4,62 Mio. BOE (Vorjahr: 3,73 Mio. BOE), davon mit 3,15 Mio. Barrel rund 68% Öl (Vorjahr: 2,40 Mio. Barrel). Das starke Umsatzwachstum wurde sowohl durch den deutlichen Anstieg der Produktionsmengen als auch durch die gestiegenen Ölpreise getragen. Der durchschnittlich realisierte Ölpreis nach Absicherungsgeschäften erhöhte sich auf 80,04 USD je Barrel (Vorjahr: 65,99 USD je Barrel).



Auch die Ertragskraft des operativen Öl- und Gasgeschäfts hat sich deutlich verbessert. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft einen EBITDA-Beitrag von rund 270 Mio. EUR aus dem laufenden Öl- und Gasgeschäft. Zusätzlich wurde das Konzernergebnis durch realisierte Gewinne aus dem Teilverkauf von Almonty-Aktien gestärkt. Die bis Mitte Juli erfolgten Aktienverkäufe trugen rund 160 Mio. EUR zum EBITDA bei.



Der Materialaufwand erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 37,5 Mio. EUR (Vorjahr: 31,1 Mio. EUR) und damit deutlich unterproportional zum Umsatzwachstum von 48%. Der Personalaufwand stieg insbesondere aufgrund des Ausbaus der US-Aktivitäten auf 9,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,3 Mio. EUR), während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 12,0 Mio. EUR (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR) zurückgingen.



Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten auf 153,1 Mio. EUR (Vorjahr: 118,8 Mio. EUR). Die liquiden Mittel einschliesslich kurzfristig gehaltener Wertpapiere beliefen sich zum 30. September auf rund 143,1 Mio. EUR. Das Konzerneigenkapital hat sich innerhalb von zwölf Monaten von 213,3 Mio. EUR auf 426,2 Mio. EUR nahezu verdoppelt. Die Eigenkapitalquote erreichte 45,2%.



Die Deutsche Rohstoff AG hatte ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 am 27. Oktober erneut angehoben. Die Gesellschaft erwartet nun einen Konzernumsatz von 340 bis 360 Mio. EUR (zuvor: 300 bis 320 Mio. EUR) und ein EBITDA von 420 bis 440 Mio. EUR (zuvor: 380 bis 400 Mio. EUR). Die Prognose basiert auf einem angenommenen WTI-Ölpreis von 95 USD je Barrel für November und Dezember und einem durchschnittlich realisierten WTI-Preis von rund 88 USD je Barrel für das Gesamtjahr.

Bohrprogramm 2027 bereits gestartet

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrarbeiten für das Programm 2026 hat die Deutsche Rohstoff bereits nahtlos das Bohrprogramm für 2027 gestartet. Ein Bohrgerät bleibt durchgehend im Einsatz, ein zweites soll kurzfristig hinzukommen. Damit sichert sich die Gesellschaft operative Kontinuität und kann die im laufenden Jahr erzielten Effizienzsteigerungen unmittelbar für die nächsten Bohrungen nutzen.



Für das Basisszenario mit 18 Bruttobohrungen sind die erforderlichen Bohrkapazitäten und wesentliche Vorleistungen bereits gesichert. Für 2027 erwartet die Deutsche Rohstoff im Basisszenario bei einem WTI-Ölpreis von 75 USD je Barrel einen Umsatz von 320 bis 340 Mio. EUR und ein EBITDA von 240 bis 260 Mio. EUR. Die Prognose für 2027 wurde bereits im August 2026 angehoben.



Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich aus der Entwicklung bestehender Flächen und der Prüfung weiterer Akquisitionen in attraktiven US-Öl- und Gasregionen. Auch in Ohio, wo die Gesellschaft über rund 5.000 Acres verfügt, haben die Vorbereitungen für ein erstes Bohrprogramm begonnen. Mit der deutlich höheren Produktionsbasis und der frühzeitig gesicherten Projektpipeline sieht sich die Deutsche Rohstoff gut positioniert, um ihren Wachstumskurs auch 2027 erfolgreich fortzusetzen.



Aktuell hat die Gesellschaft ab Dezember rund 1,6 Mio. Barrel Öl mit Swaps und Collars zu einem Mindestpreis von rund 72 USD/bbl abgesichert.



Der Quartalsbericht der Deutsche Rohstoff AG wird in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft unter

Mannheim, 17. November 2026

Die stark ausgeweitete Öl- und Gasproduktion und das attraktive Ölpreisumfeld haben in den ersten neun Monaten zu einem Umsatzanstieg um 48% auf 221,7 Mio. EUR (Vorjahr: 150,1 Mio. EUR) geführt. Das EBITDA erhöhte sich auf 328,7 Mio. EUR (Vorjahr: 101,7 Mio. EUR). Das Konzernergebnis nach Minderheiten erreichte 200,1 Mio. EUR nach 22,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.Besonders dynamisch entwickelte sich das dritte Quartal. Die durchschnittliche Tagesproduktion stieg gegenüber dem zweiten Quartal um rund 60% auf 23.650 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD). Mit rund 112 Mio. EUR erzielte die Deutsche Rohstoff allein im dritten Quartal einen höheren Umsatz als im gesamten ersten Halbjahr 2026. Das EBITDA erreichte rund 124 Mio. EUR, das Konzernergebnis rund 65 Mio. EUR.Für das vierte Quartal erwartet die Gesellschaft einen weiteren Anstieg der durchschnittlichen Tagesproduktion auf rund 26.000 BOEPD und mit rund 130 Mio. EUR einen neuen Quartalsumsatzrekord. Das EBITDA soll bei rund 100 Mio. EUR liegen.Das im laufenden Jahr deutlich ausgeweitete Bohrprogramm zeigt bereits eine hohe Wirtschaftlichkeit und einen schnellen Rückfluss des investierten Kapitals. Die ersten sechs neuen Bohrplätze mit Investitionen von insgesamt rund 170 Mio. USD haben bis Ende Oktober bereits einen Kapitalrückfluss von rund 59% erzielt. Die Bohrungen wurden im Februar begonnen und haben zwischen Mai und September die Produktion aufgenommen.Die 2026 in Produktion genommenen Bohrungen förderten in den ersten 90 Tagen durchschnittlich rund 85.000 Barrel Öl je Zwei-Meilen-Bohrlänge. Die Ergebnisse bestätigen mehrheitlich die im August angehobenen Fördererwartungen und unterstreichen die Wirksamkeit des optimierten Completion-Design. Ende September waren 23 der insgesamt 32 für 2026 geplanten eigenen Bohrungen sowie neun Non-operated-Bohrungen in Produktion. Im Laufe des Oktobers wurden weitere vier Bohrungen in die Produktion genommen. Die letzten Bohrungen werden im vierten Quartal fertiggestellt.In den ersten neun Monaten 2026 produzierte die Deutsche Rohstoff insgesamt 4,62 Mio. BOE (Vorjahr: 3,73 Mio. BOE), davon mit 3,15 Mio. Barrel rund 68% Öl (Vorjahr: 2,40 Mio. Barrel). Das starke Umsatzwachstum wurde sowohl durch den deutlichen Anstieg der Produktionsmengen als auch durch die gestiegenen Ölpreise getragen. Der durchschnittlich realisierte Ölpreis nach Absicherungsgeschäften erhöhte sich auf 80,04 USD je Barrel (Vorjahr: 65,99 USD je Barrel).Auch die Ertragskraft des operativen Öl- und Gasgeschäfts hat sich deutlich verbessert. Für das Gesamtjahr erwartet die Gesellschaft einen EBITDA-Beitrag von rund 270 Mio. EUR aus dem laufenden Öl- und Gasgeschäft. Zusätzlich wurde das Konzernergebnis durch realisierte Gewinne aus dem Teilverkauf von Almonty-Aktien gestärkt. Die bis Mitte Juli erfolgten Aktienverkäufe trugen rund 160 Mio. EUR zum EBITDA bei.Der Materialaufwand erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 37,5 Mio. EUR (Vorjahr: 31,1 Mio. EUR) und damit deutlich unterproportional zum Umsatzwachstum von 48%. Der Personalaufwand stieg insbesondere aufgrund des Ausbaus der US-Aktivitäten auf 9,8 Mio. EUR (Vorjahr: 8,3 Mio. EUR), während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 12,0 Mio. EUR (Vorjahr: 12,9 Mio. EUR) zurückgingen.Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten auf 153,1 Mio. EUR (Vorjahr: 118,8 Mio. EUR). Die liquiden Mittel einschliesslich kurzfristig gehaltener Wertpapiere beliefen sich zum 30. September auf rund 143,1 Mio. EUR. Das Konzerneigenkapital hat sich innerhalb von zwölf Monaten von 213,3 Mio. EUR auf 426,2 Mio. EUR nahezu verdoppelt. Die Eigenkapitalquote erreichte 45,2%.Die Deutsche Rohstoff AG hatte ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 am 27. Oktober erneut angehoben. Die Gesellschaft erwartet nun einen Konzernumsatz von 340 bis 360 Mio. EUR (zuvor: 300 bis 320 Mio. EUR) und ein EBITDA von 420 bis 440 Mio. EUR (zuvor: 380 bis 400 Mio. EUR). Die Prognose basiert auf einem angenommenen WTI-Ölpreis von 95 USD je Barrel für November und Dezember und einem durchschnittlich realisierten WTI-Preis von rund 88 USD je Barrel für das Gesamtjahr.Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrarbeiten für das Programm 2026 hat die Deutsche Rohstoff bereits nahtlos das Bohrprogramm für 2027 gestartet. Ein Bohrgerät bleibt durchgehend im Einsatz, ein zweites soll kurzfristig hinzukommen. Damit sichert sich die Gesellschaft operative Kontinuität und kann die im laufenden Jahr erzielten Effizienzsteigerungen unmittelbar für die nächsten Bohrungen nutzen.Für das Basisszenario mit 18 Bruttobohrungen sind die erforderlichen Bohrkapazitäten und wesentliche Vorleistungen bereits gesichert. Für 2027 erwartet die Deutsche Rohstoff im Basisszenario bei einem WTI-Ölpreis von 75 USD je Barrel einen Umsatz von 320 bis 340 Mio. EUR und ein EBITDA von 240 bis 260 Mio. EUR. Die Prognose für 2027 wurde bereits im August 2026 angehoben.Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich aus der Entwicklung bestehender Flächen und der Prüfung weiterer Akquisitionen in attraktiven US-Öl- und Gasregionen. Auch in Ohio, wo die Gesellschaft über rund 5.000 Acres verfügt, haben die Vorbereitungen für ein erstes Bohrprogramm begonnen. Mit der deutlich höheren Produktionsbasis und der frühzeitig gesicherten Projektpipeline sieht sich die Deutsche Rohstoff gut positioniert, um ihren Wachstumskurs auch 2027 erfolgreich fortzusetzen.Aktuell hat die Gesellschaft ab Dezember rund 1,6 Mio. Barrel Öl mit Swaps und Collars zu einem Mindestpreis von rund 72 USD/bbl abgesichert.Der Quartalsbericht der Deutsche Rohstoff AG wird in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.rohstoff.de abrufbar sein.

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