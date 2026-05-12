EQS-News: Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose

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Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose



12.05.2026 / 18:00 CET/CEST

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Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose Operative Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

Umsatz leicht gesteigert (+2,0 %)

Höhere Zinsaufwendungen belasten Ergebnisentwicklung

Jahresprognose bestätigt

Dividendenvorschlag: 1,00 € je Aktie

Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) geplant

Hamburg, 12. Mai 2026 – Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) ist gut in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. „Unsere operativen Kennzahlen entwickelten sich im ersten Quartal planmässig, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld weiterhin von verhaltener Konsumstimmung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war“, erläutert Hans-Peter Kneip, Vorstand der Deutsche EuroShop. „Die Besucherfrequenz in unseren Shoppingcentern lag im Berichtszeitraum um 0,5 % unter dem Vorjahreswert. Dabei wirkten sich insbesondere die in diesem Jahr vergleichsweise strengen Winterwochen belastend auf die Kundenfrequenz aus. Gleichzeitig profitierte das erste Quartal davon, dass das Ostergeschäft teilweise noch in den Berichtszeitraum fiel. Die Umsätze unserer Mieter stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,7 %.“ Der Umsatz des DES-Konzerns erhöhte sich um 2,0 % auf 67,6 Mio. €, insbesondere durch gestiegene Vertragsmieten und Abfindungen von Mietern. Die operativen Centeraufwendungen bewegten sich infolge eines Anstiegs nicht umlagefähiger Kosten über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verringerte sich der Wertberichtigungsbedarf auf Mietforderungen. Dementsprechend erhöhte sich das Nettobetriebsergebnis (NOI) um 0,3 % auf 53,3 Mio. € und das EBIT um 0,2 % auf 53,5 Mio. €. Das EBT ohne Bewertungsergebnis reduzierte sich um 10,1 % auf 35,7 Mio. €, im Wesentlichen aufgrund eines im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 begebenen Anleihe um 4,8 Mio. € gestiegenen Zinsaufwands. Das Konzernergebnis ging um 10,7 % auf 28,4 Mio. € zurück. Die operativen Kennzahlen EPRA Earnings und FFO lagen bei 0,45 € bzw. 0,46 € je Aktie und damit unter den Vergleichswerten des Vorjahres von 0,51 € bzw. 0,52 € je Aktie. Vor dem Hintergrund der planmässigen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 bestätigt die Deutsche EuroShop ihre im März veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr: Umsatz: 269 bis 277 Mio. €

EBIT: 211 bis 219 Mio. €

EBT ohne Bewertungsergebnis: 134 bis 142 Mio. €

FFO: 134 bis 142 Mio. € bzw. 1,77 bis 1,87 € je Aktie Hauptversammlung im Juni in Hamburg Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung, die am 18. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in Hamburg stattfinden wird, wurde bereits veröffentlicht (www.deutsche-euroshop.de/HV). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen darin die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Weiterhin soll von der Hauptversammlung die formwechselnde Umwandlung der Deutsche EuroShop AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) beschlossen werden. Vollständige Quartalsmitteilung Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschliesslich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-31.03.2026 01.01.-31.03.2025 +/- Umsatzerlöse 67,6 66,3 2,0 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 53,3 53,1 0,3 % EBIT 53,5 53,4 0,2 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 35,7 39,7 -10,1 % EPRA2 Earnings 34,7 38,5 -9,9 % FFO7 35,4 39,3 -9,9 % Konzernergebnis 28,4 31,9 -10,7 % in € 01.01.-31.03.2026 01.01.-31.03.2025 +/- EPRA2 Earnings je Aktie 0,45 0,51 -11,8 % FFO je Aktie 0,46 0,52 -11,5 % Ergebnis je Aktie 0,38 0,42 -9,5 % Gewichtete Anzahl der gewinnberechtigten Stückaktien6 75.743.854 75.743.854 0,0 % in Mio. € 31.03.2026 31.12.2025 +/- Eigenkapital3 2.202,1 2.170,1 1,5 % Verbindlichkeiten 2.434,4 2.433,7 0,0 % Bilanzsumme 4.633,5 4.603,8 0,6 % Eigenkapitalquote in %3 47,5 47,1 LTV-Verhältnis in %4 40,6 41,3 EPRA2 LTV in %5 42,6 43,4 Liquide Mittel 417,1 387,4 7,7 % 1 Inkl. des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 Inkl. Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen)

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien berücksichtigt in der Vergleichsperiode die erworbenen eigenen Aktien.

7 Aufgrund der erstmaligen Bereinigung der FFO um nicht zahlungswirksame Zinsaufwendungen und Einmaleffekte wurden die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst.

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