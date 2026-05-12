Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
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12.05.2026 18:00:03
EQS-News: Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose
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EQS-News: Deutsche Euroshop AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Deutsche EuroShop mit gutem Jahresauftakt und bestätigter Prognose
Der Umsatz des DES-Konzerns erhöhte sich um 2,0 % auf 67,6 Mio. €, insbesondere durch gestiegene Vertragsmieten und Abfindungen von Mietern. Die operativen Centeraufwendungen bewegten sich infolge eines Anstiegs nicht umlagefähiger Kosten über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig verringerte sich der Wertberichtigungsbedarf auf Mietforderungen. Dementsprechend erhöhte sich das Nettobetriebsergebnis (NOI) um 0,3 % auf 53,3 Mio. € und das EBIT um 0,2 % auf 53,5 Mio. €.
Das EBT ohne Bewertungsergebnis reduzierte sich um 10,1 % auf 35,7 Mio. €, im Wesentlichen aufgrund eines im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 begebenen Anleihe um 4,8 Mio. € gestiegenen Zinsaufwands. Das Konzernergebnis ging um 10,7 % auf 28,4 Mio. € zurück. Die operativen Kennzahlen EPRA Earnings und FFO lagen bei 0,45 € bzw. 0,46 € je Aktie und damit unter den Vergleichswerten des Vorjahres von 0,51 € bzw. 0,52 € je Aktie.
Vor dem Hintergrund der planmässigen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 bestätigt die Deutsche EuroShop ihre im März veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr:
Hauptversammlung im Juni in Hamburg
Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung, die am 18. Juni 2026 als Präsenzveranstaltung in Hamburg stattfinden wird, wurde bereits veröffentlicht (www.deutsche-euroshop.de/HV). Vorstand und Aufsichtsrat schlagen darin die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Weiterhin soll von der Hauptversammlung die formwechselnde Umwandlung der Deutsche EuroShop AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) beschlossen werden.
Vollständige Quartalsmitteilung
Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter
Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschliesslich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.
Wesentliche Konzernkennzahlen
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop AG
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 413 579-0
|Fax:
|+49 (0)40 413 579-29
|E-Mail:
|ir@deutsche-euroshop.de
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|ISIN:
|DE0007480204
|WKN:
|748020
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326420
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2326420 12.05.2026 CET/CEST
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