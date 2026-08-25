EQS-News: Dermapharm bestätigt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026 und erhöht bereinigtes EBITDA

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Dermapharm bestätigt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026 und erhöht bereinigtes EBITDA



25.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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Dermapharm bestätigt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026

und erhöht bereinigtes EBITDA

Erfolgreiches erstes Halbjahr 2026: Konzernumsatz steigt um 2,9 % auf 591,0 Mio. €, bereinigtes EBITDA wächst überproportional um 10,3 % auf 163,2 Mio. €; bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 27,6 %.

„Markenarzneimittel“ als Wachstumsmotor: Umsatzanstieg um 11,6 % durch organisches Wachstum sowie die Einbeziehung der neu erworbenen Gesellschaften Mucos und F. Trenka.

Deutliche Ergebnisverbesserung in den Segmenten „Andere Gesundheitsprodukte“ und „Parallelimportgeschäft“ durch operative Massnahmen, günstige Währungseffekte und Portfoliooptimierungen.

Prognose 2026 bestätigt: Konzernumsatz zwischen 1.182 Mio. € und 1.218 Mio. € sowie bereinigtes EBITDA zwischen 331 Mio. € und 341 Mio. € erwartet.

Grünwald, 25. August 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den prüferisch durchgesehenen Halbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2026 und bestätigt die vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen.

Auf Basis der finalen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen erhöht sich der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 2,9 % auf 591,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 574,5 Mio. €). Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus den erstmaligen Umsatzbeiträgen der Mucos-Gruppe und von F. Trenka sowie aus einem starken organischen Wachstum des nationalen und internationalen Markenarzneimittelgeschäfts. Die rückläufigen Umsätze im „Parallelimportgeschäft“ infolge der fortgesetzten Portfoliooptimierung sowie die leichte Umsatzschwäche im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ konnten dadurch mehr als kompensiert werden.

Das bereinigte EBITDA erhöht sich überproportional um 10,3 % auf 163,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 148,0 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 % (Vorjahreszeitraum: 25,8 %). Das unbereinigte EBITDA steigt um 27,3 % auf 184,5 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 144,9 Mio. €). Treiber dieser Entwicklung sind insbesondere das starke Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“, die Ergebnisverbesserung im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ sowie die erfolgreiche Fortsetzung der Portfoliooptimierung im „Parallelimportgeschäft“.

„Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 unterstreicht die hohe Ertragskraft und Resilienz unseres Unternehmens. Das zweistellige Wachstum des bereinigten EBITDAs basiert auf der starken Entwicklung unseres Markenarzneimittelgeschäfts, den erfolgreichen Beiträgen unserer jüngsten Akquisitionen sowie der zunehmenden Wirksamkeit operativer Optimierungsmassnahmen. Besonders erfreulich ist die deutliche Ergebnisverbesserung in den Segmenten ‚Andere Gesundheitsprodukte‘ und ‚Parallelimportgeschäft‘. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sehen wir uns gut positioniert, unsere Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen und bestätigen daher unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment „Markenarzneimittel“

Der Umsatz im Segment „Markenarzneimittel“ steigt um 11,6 % auf 321,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 288,5 Mio. €). Wachstumstreiber waren insbesondere die erstmalig konsolidierten Umsatzbeiträge der Mucos-Gruppe und von F. Trenka sowie das starke Wachstum des nationalen und internationalen Bestandsgeschäfts.

Das bereinigte EBITDA erhöht sich um 8,0 % auf 137,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 126,8 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge beträgt 42,6 % (Vorjahreszeitraum: 43,9 %). Der Ergebnisanstieg wird vor allem vom deutschen Kerngeschäft sowie dem internationalen Bereich getragen. Das unbereinigte EBITDA steigt um 26,4 % auf 158,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 125,6 Mio. €), die entsprechende Marge verbessert sich auf 49,3 % (Vorjahreszeitraum: 43,5 %). Die Bereinigungen belaufen sich im Berichtszeitraum auf -21,8 Mio. € und resultierten im Wesentlichen aus dem ertragswirksam vereinnahmten, vorläufigen negativen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb der Mucos-Gruppe. Im Vorjahreszeitraum betrugen die Bereinigungen 1,2 Mio. €.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Der Umsatz im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ ist nahezu unverändert auf dem Niveau der entsprechenden Vorjahresperiode (-1,2 % auf 177,4 Mio. €; Vorjahreszeitraum: 179,5 Mio. €).

Eine verbesserte Rohertragsmarge sowie günstige Währungseffekte führen zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Das bereinigte EBITDA steigt um 14,5 % auf 29,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 25,6 Mio. €), während sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 16,5 % (Vorjahreszeitraum: 14,3 %) erhöht. Das unbereinigte EBITDA legt um 15,7 % auf 28,8 Mio. € zu (Vorjahreszeitraum: 24,9 Mio. €), die entsprechende Marge verbessert sich auf 16,2 % (Vorjahreszeitraum: 13,9 %). Im ersten Halbjahr 2026 werden Restrukturierungsaufwendungen bei Arkopharma in Höhe von 0,5 Mio. € bereinigt (Vorjahreszeitraum: 0,7 Mio. €).

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ wird die deckungsbeitragsorientierte Portfoliooptimierung konsequent fortgesetzt. Diese strategische Fokussierung auf margenstarke Produkte führt erwartungsgemäss zu einem Umsatzrückgang um 14,0 % auf 91,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 106,5 Mio. €).

Gleichzeitig verbessert sich die Ertragslage deutlich. Das unbereinigte EBITDA erhöht sich auf

-0,2 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -2,9 Mio. €). Im Vorjahr war das Ergebnis zusätzlich durch Restrukturierungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Anpassung der Mitarbeiterzahl in Höhe von 1,2 Mio. € belastet. Das bereinigte EBITDA betrug im Vorjahreszeitraum -1,6 Mio. €. Die Entwicklung unterstreicht die Wirksamkeit der laufenden Portfoliobereinigung und den Fokus auf höhermargige Produkte.

Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf das Gesamtjahr 2026

Der Vorstand bestätigt die mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Für das Segment „Markenarzneimittel“ erwartet Dermapharm eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Wachstumstreiber bleiben die Erweiterung bestehender Markenportfolios, die positive Entwicklung des nationalen und internationalen Geschäfts sowie die vollständige Verfügbarkeit des Produktsortiments. Zusätzliche Impulse werden insbesondere aus dem Antiallergikageschäft erwartet.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ rechnet Dermapharm im zweiten Halbjahr mit einer weiterhin positiven Entwicklung bei Cernelle und Euromed sowie einem starken zweiten Halbjahr der Arkopharma.

Für das Segment „Parallelimportgeschäft“ wird auch im weiteren Jahresverlauf eine Fortsetzung der positiven Ergebnisentwicklung gerechnet.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 die Prognose für Konzernumsatz und bereinigtes EBITDA zwischen 1.182 Mio. € und 1.218 Mio. € bzw. 331 Mio. € und 341 Mio. €.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht ab sofort auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ zum Download bereit.

IFRS Finanzkennzahlen H1 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € H1 2026 H1 2025 Veränderung Konzern-Umsatz 591,0 574,5 2,9 % Markenarzneimittel 321,9 288,5 11,6 % Andere Gesundheitsprodukte 177,4 179,5 -1,2 % Parallelimportgeschäft 91,6 106,5 -14,0 % Bereinigtes Konzern-EBITDA1 163,2 148,0 10,3 % Markenarzneimittel 137,0 126,8 8,0 % Andere Gesundheitsprodukte 29,3 25,6 14,5 % Parallelimportgeschäft -0,2 -1,6 87,5 % Bereinigte EBITDA-Marge1 (in %) 27,6 25,8 1,8 Pp Markenarzneimittel 42,6 43,9 -1,3 Pp Andere Gesundheitsprodukte 16,5 14,3 2,2 Pp Parallelimportgeschäft -0,3 -1,5 1,2 Pp Konzern-EBITDA 184,5 144,9 27,3 % Markenarzneimittel 158,8 125,6 26,4 % Andere Gesundheitsprodukte 28,8 24,9 15,7 % Parallelimportgeschäft -0,2 -2,9 -93,1 % EBITDA-Marge (in %) 31,2 25,2 6,0 Pp Markenarzneimittel 49,3 43,5 5,8 Pp Andere Gesundheitsprodukte 16,2 13,9 2,3 Pp Parallelimportgeschäft -0,2 -2,7 2,5 Pp

1 H1 2026 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von -21,3 Mio. € bereinigt, davon entfallen -17,6 Mio. € auf Q2 2026;

H1 2025 EBITDA um Einmaleffekte in Höhe von 3,1 Mio. € bereinigt, davon entfallen 1,9 Mio. € auf Q2 2025.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Aussendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Grosshändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrösste Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com