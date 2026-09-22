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22.09.2026 15:00:04

EQS-News: Der deutsche Automobilzulieferer und Spezialist für Leichtbau-Metalllösungen PWO-Gruppe erhält ein EIB-Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR für den Maschinenpark ihres neuen Werks in Serbien

PWO
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EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Der deutsche Automobilzulieferer und Spezialist für Leichtbau-Metalllösungen PWO-Gruppe erhält ein EIB-Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR für den Maschinenpark ihres neuen Werks in Serbien

22.09.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der deutsche Automobilzulieferer und Spezialist für Leichtbau-Metalllösungen PWO-Gruppe erhält ein EIB-Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR für den Maschinenpark ihres neuen Werks in Serbien
 

  • Die EIB gewährt der PWO-Gruppe ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR zur Finanzierung der Expansion in Serbien.
  • Das Darlehen dient der Finanzierung von Maschinen für das kürzlich eröffnete Werk in der serbischen Stadt Cacak.
  • Das Projekt soll bis zu 550 Arbeitsplätze schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilbranche stärken.

Die European Investment Bank (EIB) gewährt der PWO-Gruppe, dem deutschen Automobilzulieferer und Spezialisten für Leichtbau-Metalllösungen, ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. EUR. Das EIB-Darlehen finanziert den Kauf von Maschinen am Standort in Cacak in Zentralserbien, den die PWO-Gruppe im vergangenen Jahr eröffnet hat.

Das neue Werk mit einer Fläche von 16.500 Quadratmetern stellt hochmoderne Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie her, darunter auch Komponenten für Elektrofahrzeuge. Der Standort in Cacak verfügt zudem über ein Shared Service Center, das die europäischen Aktivitäten der PWO-Gruppe unterstützt, und Potenzial für eine Ausweitung der Produktion bietet.

Das Investitionsvolumen des Werks beläuft sich auf insgesamt 31 Mio. EUR. Neben dem EIB-Darlehen umfasst die Projektfinanzierung 12 Mio. EUR von der PWO-Gruppe selbst sowie 4 Mio. EUR von der serbischen Regierung. Die Investition soll bis 2033 voraussichtlich bis zu 550 Arbeitsplätze schaffen.

„Die EIB trägt dazu bei, den Technologietransfer, neue Arbeitsplätze und nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Serbien zu fördern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie zu stärken“, sagte Richard Amor, Direktor für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik. „Das Projekt wird durch die Produktion fortschrittlicher Leichtbaukomponenten und -systeme zur Fahrzeugsicherheit, Effizienz und Elektrifizierung beitragen.“

Durch den Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechnologien für kaltgeformte Metallkomponenten wird das Projekt die Integration Serbiens in europäische industrielle Wertschöpfungsketten vertiefen und die Wettbewerbsfähigkeit des Automobilsektors in ganz Europa stärken. Zudem wird es den Technologietransfer erleichtern und neue Möglichkeiten für lokale Zulieferer und Dienstleister eröffnen.

„Das Werk in Cacak erhöht unsere lokale Produktionskapazität in Osteuropa, einer der wichtigsten Wachstumsregionen für die Automobilindustrie. Unsere wichtigsten Kunden, darunter Tier-1-Zulieferer und OEMs, haben bedeutende Standorte in Serbien und den Nachbarländern errichtet, und wir müssen vor Ort sein, um sie zu bedienen“, sagte Carlo Lazzarini, Vorstandsvorsitzender der PWO-Gruppe. „Wir schaffen neue Arbeitsplätze und erweitern unsere Kapazitäten in Europa. Die Unterstützung der EIB ermöglicht es uns, diese Kapazitäten schneller und effizienter auszubauen. Serbien entwickelt sich zu einer wichtigen Säule unserer europäischen Geschäftstätigkeit.“

Das Projekt fördert die ausländischen Direktinvestitionen der Europäischen Union in Serbien und stärkt damit die wirtschaftlichen Beziehungen, die Marktintegration und die industrielle Zusammenarbeit.

„Investitionen in fortschrittliche Fertigung, Innovation und hochwertige Arbeitsplätze sind der Schlüssel zu Serbiens nachhaltigem Wirtschaftswachstum und seiner engeren Integration in die Europäische Union“, sagte der stellvertretende Leiter der Delegation der Europäischen Union in Serbien, Julian Vassallo. „Durch die Unterstützung der EIB für die PWO-Gruppe festigt Serbien seine Position in den europäischen Wertschöpfungsketten der Automobilindustrie, zieht neue Technologien und Fachkenntnisse an und schafft Chancen für Arbeitnehmer und lokale Zulieferer. Diese Investition ist ein klares Beispiel für die konkreten, gemeinsamen Vorteile der Partnerschaft der EU mit Serbien.“

Dies ist die erste Finanzierung der PWO-Gruppe durch eine internationale Finanzinstitution und unterstreicht das Engagement der EIB, EU-Unternehmen bei ihrem Wachstum und dem Ausbau ihrer internationalen Präsenz zu unterstützen. Die EIB hat bis heute über 3,4 Mrd. EUR in den serbischen Privatsektor investiert und damit Innovation, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Unternehmenswachstum gefördert.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe
Die Gruppe der European Investment Bank (EIB) ist der Finanzierungsarm der Europäischen Union, befindet sich im Besitz der 27 Mitgliedstaaten und zählt zu den grössten multilateralen Entwicklungsbanken der Welt. Im Jahr 2025 unterzeichnete die EIB-Gruppe neue Finanzierungs- und Beratungsdienstleistungen im Umfang von 100 Mrd. EUR für über 870 Projekte mit grosser Wirkung im Rahmen von acht Kernprioritäten, die die politischen Ziele der EU unterstützen: Klimaschutz und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, starke globale Partnerschaften sowie die Spar- und Investitionsunion. Über die Bereitstellung langfristige Darlehen für grosse Infrastrukturvorhaben hinaus mobilisiert die EIB-Gruppe private Investitionen für risikoreiche innovative Projekte und Unternehmen und spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle auf den europäischen Märkten für Venture Debt, Risikokapital, Garantien und Verbriefungen.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist die Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe, die sich auf die Bereitstellung von Garantien, Verbriefungen und Eigenkapital spezialisiert hat. Ziel ihrer Tätigkeit ist es, kleinen mittelständischen Unternehmen sowie Start-ups in ganz Europa den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern. Als Ankerinvestor mobilisiert der EIF über sein umfangreiches Netzwerk aus Partnerbanken und Investmentfonds private Investitionen und fördert das Ökosystem von Risikokapitalfonds, um innovative europäische Unternehmer zu unterstützen.

Im Jahr 2023 startete der EIF gemeinsam mit 6 Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden) die „European Tech Champions Initiative“, einen Dachfonds zur Skalierung innovativer Start-ups. Bis heute hat diese Initiative bereits die Gründung von 15 europäischen Risikokapital-Megafonds ermöglicht und 45 Unternehmen skaliert, darunter 12 „Unicorns“ (mit einem Kapital von mehr als 1 Mrd. EUR).

Fotos von Vertretern der EIB-Gruppe und ihrem Hauptsitz, Logodateien sowie Video-B-Roll-Material für Medienzwecke stehen hier zur Verfügung.

Über die EIB in Serbien
Die EIB ist seit 1977 in Serbien tätig und stellt Finanzmittel zur Unterstützung wichtiger Infrastrukturprojekte sowie von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), die Industrie, den Dienstleistungssektor und Kommunalbehörden zur Verfügung. Seit Beginn ihrer Aktivitäten im Land hat sie Investitionen in Höhe von 8,7 Mrd. Euro ermöglicht, darunter Projekte zur Förderung von KMU sowie zur Modernisierung der Verkehrs-, Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsinfrastruktur.
Serbien und die EIB.

Pressekontakte EIB:
European Investment Bank
Gordana Kovacevic
T. +381 60 323 343 5
M.g.kovacevic@ext.eib.org

Pressestelle:
T. +352 4379 21000
M. press@eib.org
Website: www.eib.org/press



PWO AG
Der Vorstand

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Investor Relations & Corporate Communications
T. +49 7802 84 – 282
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PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions
100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 10 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Mach-baren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

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