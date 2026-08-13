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13.08.2026 14:30:04

EQS-News: Delticom verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 

Delticom
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EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Delticom verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 

13.08.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delticom verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 

Hannover, den 13. August 2026 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht heute den Bericht für das erste Halbjahr 2026. 

  • Umsatz beläuft sich auf 214 Mio. € (H1 2025: 237 Mio. €)
  • Bruttomarge steigt auf 24,9 % (H1 2025: 24,3 %)
  • Operatives EBITDA erhöht sich auf 5,8 Mio. € (H1 2025: 5,5 Mio. €)
  • EBIT verbessert sich um 1,5 Mio. € auf 0,9 Mio. € (H1 2025: -0,6 Mio. €)
  • Konzernergebnis beträgt -0,2 Mio. € (H1 2025: -1,7 Mio. €)
  • Eigenkapitalquote steigt auf 23,7 % (H1 2025: 20,5 %)
  • Gesamtjahresprognose bestätigt

Delticom hat im ersten Halbjahr 2026 bei einem niedrigeren Geschäftsvolumen das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessert. Der Konzernumsatz belief sich auf 214 Mio. € nach 237 Mio. € im H1 2025. Das Bruttowarenvolumen lag mit 258 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 285 Mio. €.

Rund 2,2 Mio. € des Umsatzrückgangs gegenüber dem Vorjahr entfallen auf die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH zum 30.09.2025. Gleichzeitig entfielen damit im laufenden Geschäftsjahr entsprechende Kosten der ehemaligen Tochtergesellschaft. Im ersten Halbjahr 2025 hatte Delticom zudem gezielt zusätzliche Wachstumschancen genutzt und ein höheres Geschäftsvolumen realisiert.

Das Marktumfeld entwickelte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres uneinheitlich. Nach ersten Marktschätzungen wurden in Deutschland 6,5 % mehr Pkw-, Offroad- und leichte Lkw-Reifen vom Handel an Verbraucher abgesetzt. Besonders deutlich wuchs die Nachfrage nach Ganzjahresreifen. Auf Handelsstufe lag die Bevorratung dagegen unter Vorjahr. Auch europaweit standen einer höheren Nachfrage nach Ganzjahresreifen rückläufige Mengen bei Sommer- und Winterreifen gegenüber.

Delticom hat die seit dem zweiten Halbjahr 2025 verstärkte Ausrichtung des Geschäfts auf Profitabilität in den letzten Monaten fortgesetzt. Die Bruttomarge erhöhte sich auf 24,9 % nach 24,3 % im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 5,8 Mio. € nach 5,5 Mio. € im H1 2025.

Die Abschreibungen reduzierten sich im Vorjahresvergleich um 1,1 Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 0,9 Mio. € gegenüber -0,6 Mio. € im Vorjahr. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -0,2 Mio. € nach -1,7 Mio. € im ersten Halbjahr 2025.

Im Stichtagsvergleich erhöhte sich das Eigenkapital von 50,0 Mio. € auf 54,1 Mio. €, die Eigenkapitalquote von 20,5 % auf 23,7 %. Die Vorräte lagen mit 72,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 79,8 Mio. €. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen auf 24,9 Mio. €, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf 86,1 Mio. €. Zum 30.06.2026 verfügte Delticom über liquide Mittel von 5,6 Mio. € nach 3,5 Mio. € zum Vorjahresstichtag. Insgesamt hat sich die Bilanzsumme von 243 Mio. € per 30.06.2025 auf 229 Mio. € reduziert.

Für das zweite Halbjahr verändern sich mit den seit Juli geltenden Anti-Dumping-Zöllen auf bestimmte in China produzierte Consumer-Reifen die Rahmenbedingungen im europäischen Reifenmarkt. Die Auswirkungen auf Warenströme, Verfügbarkeiten und Preise werden sich im weiteren Verlauf des Jahres konkretisieren.

Für die Entwicklung im Gesamtjahr kommt dem Winterreifengeschäft im zweiten Halbjahr eine zentrale Bedeutung zu. Das Management bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen 480 Mio. € und 520 Mio. €. Für das operative EBITDA wird in Abhängigkeit vom Umsatz unverändert eine Spanne von 19 Mio. € bis 24 Mio. € angestrebt.

Der Bericht für das erste Halbjahr 2026 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung.
Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen 

    H1/26 H1/25 -/+ (%, %p)
GMV Mio. € 258 285 -9,6
Umsatz Mio. € 214 237 -9,5
Gesamtleistung Mio. € 223 249 -10,5
Bruttomarge % 24,9 24,3 +0,7
Rohertrag Mio. € 62,3 69,9 -10,9
Rohertragsmarge % 27,9  28,1 -0,3
EBITDA Mio. € 5,6 5,3 +6,6
Operatives EBITDA Mio. € 5,8 5,5 +5,2
EBITDA-Marge % 2,6 2,2 +0,4
EBIT Mio. € 0,9 -0,6 <+100
Periodenüberschuss Mio. € -0,2 -1,7 +86,9
Ergebnis je Aktie -0,02 -0,12 +86,9
Bilanzsumme Mio. € 229 243 -6.1
Vorräte Mio. € 72,0 79,8 -9,8
Forderungen aus LuL Mio. € 24,9 19,9 +24,9
Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 86,1 83,5 +3,1
Investitionen Mio. € 5,4 1,3 <+100
Eigenkapital Mio. € 54,1 50,0 +8,3
Eigenkapitalquote % 23,7 20,5 +3,2
Eigenkapitalrendite % -0,4 -3,5 +3,1
Liquidität Mio. € 5,6 3,5 +61,5


<Ende der Mitteilung>
Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos grosses Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 90.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 95 Ländern betreibt die Gesellschaft 364 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber knapp 21 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 24.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 484 Millionen Euro generiert. Zum Ende des ersten Quartals 2026 waren 94 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com
Kontakt: 

Delticom AG
Investor Relations
Melanie Becker
Hedwig-Kohn-Strasse 1
31319 Sehnde
Tel.: +49 (0)511-93634-8903
Fax: +49 (0)511-8798-9138
E-Mail: melanie.becker@delti.com


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delticom AG
Hedwig-Kohn-Strasse 1
31319 Sehnde
Deutschland
Telefon: +49 (0)511-93634-8000
Fax: +49 (0)511 8798 9138
E-Mail: info@delti.com
Internet: www.delti.com
ISIN: DE0005146807
WKN: 514680
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900F3EU2GVHVCLR26
EQS News ID: 2382592

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382592  13.08.2026 CET/CEST

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