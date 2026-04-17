Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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17.04.2026 08:24:14
EQS-News: Delivery Hero welcomes Uber as a long-term shareholder
|
EQS-News: Delivery Hero SE
/ Key word(s): Miscellaneous
April 17, 2026, Berlin – Delivery Hero SE (“Delivery Hero”), the world’s leading local delivery platform, notes that Uber has acquired additional 13,582,342 shares of Delivery Hero from Prosus, representing approximately 4.5% of Delivery Hero’s issued capital.
17.04.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Strasse 70
|10117 Berlin
|Germany
|Phone:
|+49 (0)30 5444 59 105
|Fax:
|+49 (0)30 5444 59 024
|E-mail:
|ir@deliveryhero.com
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|ISIN:
|DE000A2E4K43
|WKN:
|A2E4K4
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Vienna Stock Exchange
|EQS News ID:
|2310196
|End of News
|EQS News Service
|
2310196 17.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Delivery Hero
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08:24
|EQS-News: Delivery Hero begrüsst Uber als langfristigen Aktionär (EQS Group)
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08:24
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16.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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16.04.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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|Mittwochshandel in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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14.04.26
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14.04.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Delivery Hero
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Citigroup Corp.
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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