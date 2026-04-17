EQS-News: Delivery Hero welcomes Uber as a long-term shareholder

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Delivery Hero welcomes Uber as a long-term shareholder



17.04.2026 / 08:24 CET/CEST

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April 17, 2026, Berlin – Delivery Hero SE (“Delivery Hero”), the world’s leading local delivery platform, notes that Uber has acquired additional 13,582,342 shares of Delivery Hero from Prosus, representing approximately 4.5% of Delivery Hero’s issued capital.



Niklas Östberg, Co-Founder and Chief Executive Officer of Delivery Hero, said: “We welcome Uber's additional investment in Delivery Hero. As a global tech leader, Uber's increased position is a meaningful endorsement of our platform, our strategy, and our ongoing work to deliver long-term value for all shareholders.”



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