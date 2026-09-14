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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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14.09.2026 08:31:53

EQS-News: Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab

Delivery Hero
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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab

14.09.2026 / 08:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab

Berlin, 14. September 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute die erfolgreiche Neufestsetzung der Zinskonditionen (Repricing) seines im Dezember 2029 fälligen Term Loan B mit einem Volumen von 1.332 Mio. USD (der „Term Loan 2029“) bekannt.

Durch das Repricing wird die geltende Zinsmarge des Term Loan 2029 um 150 Basispunkte (bps) auf SOFR zuzüglich 350 bps gesenkt, von zuvor SOFR zuzüglich 500 bps. 

Die Transaktion wurde am 8. September 2026 eingeleitet. Aufgrund starker Nachfrage seitens der Kreditgeber schloss das Unternehmen die Auftragsbücher am 10. September 2026 und damit vor Ablauf der ursprünglichen Frist am Dienstag, den 15. September 2026. 

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: „Dieses Repricing sowie die jüngsten Anhebungen unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unterstreichen unsere robuste Finanzlage. Die starke Marktnachfrage nach dieser Transaktion ist ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Kreditgeber.“

Da der ausstehende Nennbetrag unverändert bleibt, ist die Transaktion neutral in Bezug auf den Verschuldungsgrad (leverage neutral). Alle anderen Bedingungen des Kreditvertrags, einschliesslich der Fälligkeit des Term Loan 2029 im Dezember 2029, bleiben im Wesentlichen unverändert.

 

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizit irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. 


 

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
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10117 Berlin
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Fax: +49 (0)30 5444 59 024
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ISIN: DE000A2E4K43
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
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EQS News ID: 2398364

 
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2398364  14.09.2026 CET/CEST

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