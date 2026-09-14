EQS-News: Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab

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Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab



14.09.2026 / 08:31 CET/CEST

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Delivery Hero schliesst das Repricing seiner Term Loan B-Finanzierung über 1,3 Mrd. USD aufgrund starker Nachfrage vorzeitig ab

Berlin, 14. September 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute die erfolgreiche Neufestsetzung der Zinskonditionen (Repricing) seines im Dezember 2029 fälligen Term Loan B mit einem Volumen von 1.332 Mio. USD (der „Term Loan 2029“) bekannt.

Durch das Repricing wird die geltende Zinsmarge des Term Loan 2029 um 150 Basispunkte (bps) auf SOFR zuzüglich 350 bps gesenkt, von zuvor SOFR zuzüglich 500 bps.

Die Transaktion wurde am 8. September 2026 eingeleitet. Aufgrund starker Nachfrage seitens der Kreditgeber schloss das Unternehmen die Auftragsbücher am 10. September 2026 und damit vor Ablauf der ursprünglichen Frist am Dienstag, den 15. September 2026.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: „Dieses Repricing sowie die jüngsten Anhebungen unserer Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unterstreichen unsere robuste Finanzlage. Die starke Marktnachfrage nach dieser Transaktion ist ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Kreditgeber.“

Da der ausstehende Nennbetrag unverändert bleibt, ist die Transaktion neutral in Bezug auf den Verschuldungsgrad (leverage neutral). Alle anderen Bedingungen des Kreditvertrags, einschliesslich der Fälligkeit des Term Loan 2029 im Dezember 2029, bleiben im Wesentlichen unverändert.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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