EQS-News: Delivery Hero hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an – Everyday-App-Strategie sorgt für weitere Wachstumsbeschleunigung

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Delivery Hero hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an – Everyday-App-Strategie sorgt für weitere Wachstumsbeschleunigung



27.08.2026 / 07:28 CET/CEST

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Delivery Hero hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an – Everyday-App-Strategie sorgt für weitere Wachstumsbeschleunigung Der GMV der Gruppe stieg in Q2 um 11,3% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 13,2 Mrd. Euro, nach 8,8% in Q1.

) auf 13,2 Mrd. Euro, nach 8,8% in Q1. Der Umsatz 2 stieg in Q2 um 17,7% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 4,0 Mrd. Euro.

stieg in Q2 um 17,7% ggü. Vj. (LfL ) auf 4,0 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA lag im ersten Halbjahr mit 427 Mio. Euro über den Erwartungen, ein Anstieg von 3,9% ggü. Vj.

Free Cash Flow 3 von 348 Mio. Euro im ersten Halbjahr (H1 2025: -8 Mio. Euro).

von 348 Mio. Euro im ersten Halbjahr (H1 2025: -8 Mio. Euro). Prognose für das Gesamtjahr in Bezug auf alle vier Kennzahlen angehoben.

Freiwilliges Übernahmeangebot von Uber in Höhe von 41,50 Euro pro Aktie angekündigt. Berlin, 27. August 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“, das „Unternehmen“, der “Konzern” oder die „Gruppe“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 und den Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr in allen Kennzahlen angehoben, nachdem der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) im zweiten Quartal erneut schneller gewachsen ist und die Profitabilität im ersten Halbjahr über den Erwartungen lag. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: „Unsere Everyday-App-Strategie hat in Q2 zu einer hervorragenden Performance geführt. Wir haben neue Bestellrekorde erzielt und unser Wachstum beschleunigt, was unsere Profitabilität über die Erwartungen hinaus gesteigert hat. Wir freuen uns auf die kommenden Möglichkeiten mit Uber, einer Partnerschaft, die uns dabei helfen wird, unsere Everyday-App-Strategie weiter voranzutreiben und unseren Kunden, Partnern und Kurieren weltweit noch grösseren Mehrwert zu bieten.“ Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: „Wir haben ein starkes erstes Halbjahr hinter uns, mit einer weiteren Beschleunigung im GMV-Wachstum und bereinigtem EBITDA über den Erwartungen. Zudem haben wir unsere Cash-Generierung deutlich gesteigert. Diese Leistung gibt uns die Zuversicht, unsere Prognose für das Gesamtjahr in allen Kennzahlen anzuheben. Wir freuen uns darauf, unsere Profitabilität weiter zu verbessern und ein weiteres Gesamtjahr mit Free Cash Flow zu liefern.“ Dmarts als wichtiger Treiber für den Erfolg im Quick Commerce Die Everyday-App-Strategie von Delivery Hero sorgte im zweiten Quartal weiterhin für gesteigerte Kundenloyalität und höheres Bestellwachstum. Das GMV-Wachstum im Quick-Commerce-Geschäft beschleunigte sich auf 32% ggü. Vj. auf Like-for-Like-Basis1 (LfL), während Abonnenten insgesamt 47% des GMV der Gruppe generierten (+12 Prozentpunkte ggü. Vj.). In Q2 machte das Quick-Commerce-Geschäft 18,3% des GMV des Konzerns aus (+3,1 Prozentpunkte ggü. Vj.). Im Durchschnitt geben Kunden, die mehrere Produktkategorien im Quick-Commerce-Angebot der Marken von Delivery Hero nutzen, 5-mal mehr aus als Kunden, die nur eine Kategorie nutzen. Delivery Heros weltweites Dmart-Netzwerk ist eine wichtige Säule der Everyday-App-Strategie des Konzerns. Dmarts sind kleine Lagerhäuser an strategisch relevanten Standorten, die Quick-Commerce-Lieferungen innerhalb von Minuten ermöglichen. Die Bestellungen bei Dmarts stiegen im zweiten Quartal um 39% ggü. Vj., was die höchste Wachstumsrate seit über drei Jahren markiert und das sechste Quartal mit beschleunigtem Bestellwachstum in Folge darstellt. Während die Anzahl der Dmarts in Q2 um 8% ggü. Vj. stieg, wuchsen die Bestellungen pro Standort um 28% ggü. Vj. Dies zeigt, wie ein grossartiges Kundenerlebnis die Auslastung der bestehenden Quick-Commerce-Präsenz der Gruppe durch ein grosses, relevantes Produktsortiment sowie effiziente Kommissionierung und Logistik auf der letzten Meile weiter verbessert. Die Expansionspläne für die Dmarts von Delivery Hero verlaufen nach Plan, wobei die Mehrheit der neuen Standorte im zweiten Halbjahr 2026 eröffnen soll. Unterstützung von Partnern und Leistungssteigerung durch KI Im August stellte Delivery Hero seinen agentischen KI-Assistenten vor, der lokalen Geschäften und Restaurants dabei hilft, schneller zu wachsen. Nach Zustimmung des Partners entwickelt und implementiert der Assistent Massnahmen wie Rabattaktionen, Anzeigenkampagnen, Verbesserungen von Menüinhalten und Antworten auf Kundenbewertungen. Restaurants, die den Assistenten bei Glovo nutzen, konnten ihre Bestellungen um 15% steigern. Das Tool unterstützt bereits über 40.000 der rund 1,5 Millionen Partner der Gruppe, wobei ein breiterer Rollout bevorsteht. Die Vorstellung folgte auf die Einführung von Herogen, dem autonomen Softwareentwicklungs-Agenten des Unternehmens, der jährlich so viel Code schreibt wie 130 erfahrene Entwickler, Tendenz steigend. Finanzielle Highlights Unterstützt von der Everyday-App-Strategie und der schnellen Expansion des Quick-Commerce-Geschäfts beschleunigte sich das GMV-Wachstum der Gruppe in Q2 auf 11,3% ggü. Vj. (LfL1) und erreichte 13,2 Milliarden Euro. In Q1 war der GMV noch um 8,8% ggü. Vj. (LfL1) gewachsen. Der Umsatz wuchs in Q2 um 17,7% ggü. Vj. (LfL1) auf 4,0 Milliarden Euro, während die Bestellungen um 11% ggü. Vj. (LfL1) auf 981 Millionen anstiegen. Die starke Umsatzentwicklung wurde durch die Quick-Commerce-Expansion, steigende Abonnentenzahlen und das starke Momentum im AdTech-Geschäft unterstützt. Im ersten Halbjahr 2026 wuchs der GMV der Gruppe um 10,1% ggü. Vj. (LfL1) auf 25,7 Milliarden Euro, und der Umsatz stieg um 17,8% ggü. Vj. (LfL1) auf 7,8 Milliarden Euro. Die Profitabilität verbesserte sich im ersten Halbjahr, wobei das bereinigte EBITDA mit 427 Millionen Euro über den Erwartungen lag, ein Anstieg von 3,9% ggü. Vj. Gleichzeitig stieg die Cash-Generierung stark an, wobei sich der Free Cash Flow vor Sondereffekten3 auf 348 Millionen Euro verbesserte, nach -8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Delivery Hero schloss das erste Halbjahr mit einem Barmittelbestand von 2,8 Milliarden Euro ab, nach der Transaktion des Konsortialkredits im März 2026 und dem Rückkauf der Wandelanleihen 2026 und 2027. In Kombination mit den erwarteten Zuflüssen von 600 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf seines Taiwan-Geschäfts, der voraussichtlich im vierten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird, verfügt das Unternehmen weiterhin über eine robuste Liquiditätsposition. Segment-Highlights MENA: Das GMV-Wachstum lag bei 14,9% ggü. Vj. (LfL 1 ). Saudi-Arabien verzeichnete ein herausragendes zweites Quartal mit beschleunigtem GMV-Wachstum und der Bestätigung strategischer Investitionen durch eine deutliche Margenverbesserung. Die Abonnement-Durchdringung in Saudi-Arabien ist mit nun 63% des lokalen GMV die höchste in der Gruppe. talabat setzte sein starkes Momentum in allen Geschäftsbereichen im zweiten Quartal fort.



). Saudi-Arabien verzeichnete ein herausragendes zweites Quartal mit beschleunigtem GMV-Wachstum und der Bestätigung strategischer Investitionen durch eine deutliche Margenverbesserung. Die Abonnement-Durchdringung in Saudi-Arabien ist mit nun 63% des lokalen GMV die höchste in der Gruppe. talabat setzte sein starkes Momentum in allen Geschäftsbereichen im zweiten Quartal fort. Asien: Das GMV-Wachstum des Segments beschleunigte sich das dritte Quartal in Folge, auf 6,4% ggü. Vj. (LfL 1 ). Quick Commerce skaliert weiterhin rasant und verzeichnete in Q2 in Südkorea ein währungsbereinigtes GMV-Wachstum von 39% ggü. Vj., angetrieben durch grössere Warenkörbe und eine höhere Bestellfrequenz.



). Quick Commerce skaliert weiterhin rasant und verzeichnete in Q2 in Südkorea ein währungsbereinigtes GMV-Wachstum von 39% ggü. Vj., angetrieben durch grössere Warenkörbe und eine höhere Bestellfrequenz. Americas: Das GMV-Wachstum des Segments beschleunigte sich in Q2 deutlich auf 29,1% ggü. Vj. (LfL 1 ), getrieben von starker Abonnement-Durchdringung und einer Erweiterung des multi-vertikalen Produktangebots. Abonnenten machen nun 40% des GMV in der Region aus, während der GMV im Quick-Commerce-Geschäft um 57% ggü. Vj. wuchs.



), getrieben von starker Abonnement-Durchdringung und einer Erweiterung des multi-vertikalen Produktangebots. Abonnenten machen nun 40% des GMV in der Region aus, während der GMV im Quick-Commerce-Geschäft um 57% ggü. Vj. wuchs. Europa: Der GMV wuchs in Q2 um 8,4% ggü. Vj. (LfL 1 ), angetrieben durch die starke operative Leistung von Glovo, wobei für die zweite Jahreshälfte weiteres Momentum erwartet wird. Quick Commerce verzeichnete in Q2 ein Wachstum von 19% ggü. Vj. und übertraf damit das allgemeine Wachstum deutlich. Das margenstarke AdTech-Geschäft des Segments verzeichnete ein Wachstum von 32% ggü. Vj.



), angetrieben durch die starke operative Leistung von Glovo, wobei für die zweite Jahreshälfte weiteres Momentum erwartet wird. Quick Commerce verzeichnete in Q2 ein Wachstum von 19% ggü. Vj. und übertraf damit das allgemeine Wachstum deutlich. Das margenstarke AdTech-Geschäft des Segments verzeichnete ein Wachstum von 32% ggü. Vj. Integrated Verticals: Der GMV stieg um 32,3% ggü. Vj. (LfL1), getrieben von einer in Breite starken operativen Umsetzung sowie der herausragenden Leistung in MENA, Americas und Asien. Der AdTech-Umsatz wuchs rapide und wird zu einem bedeutenden Treiber für Umsatzwachstum, mit weiterem Skalierungspotenzial. Das Unternehmen investiert weiter in das Segment, insbesondere mit Blick auf signifikante Marktchancen und starke Renditen in Dmarts. Bestellungen pro Dmart wuchsen im zweiten Quartal um 28% ggü. Vj. Freiwilliges Übernahmeangebot von Uber Am 16. Juli 2026 kündigte Uber seine Intention an, ein Übernahmeangebot für Delivery Hero zu einem Angebotspreis von 41,50 Euro pro Aktie zu machen. Delivery Hero und Uber operieren bis zum Vollzug der Transaktion weiterhin unabhängig voneinander. Der Vollzug wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen, einschliesslich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der Umsetzung seiner Everyday-App-Strategie, dem Ausbau des operativen Momentums und dem Angebot für Kunden, Kuriere und Partner weltweit. Prognose für Geschäftsjahr 2026 Delivery Hero hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt an: GMV4 9–11% ggü. Vj. (LfL1) zuvor 8-10% ggü. Vj. (LfL1) Umsatz4 17–19% ggü. Vj. (LfL1) zuvor 14-16% ggü. Vj. (LfL1) Bereinigtes EBITDA5 €960–1.000 Millionen zuvor €910-960 Millionen Free Cash Flow3,5 >€250 Millionen zuvor >€200 Millionen Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q2 und H1 20266 Q2 2025 Q2 2026 H1 2025 H1 2026 EUR Millionen EUR Millionen EUR Millionen EUR Millionen GMV Konzern 12.243,4 13.208,6 24.615,9 25.675,2 %YoY Wachstum (KW, LFL1 und exkl, Effekten aus Hyperinflation ) 11,3% 11,3% 10,6% 10,1% %YoY Wachstum (KW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 7,3% 11,9% 7,0% 10,1% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 2,9% 7,9% 3,9% 4,3% Asien 5.176,9 5.014,6 10.591,8 9.930,3 MENA 3.690,4 4.248,5 7.238,3 8.077,0 Europa 2.422,7 2.596,0 4.807,9 5.108,1 Americas 953,5 1.349,4 1.977,9 2.559,8 Integrated Verticals 828,4 1.092,0 1.655,0 2.083,7 Umsatz Konzern 3.489,3 4.024,5 6.879,5 7.752,2 Wachstum ggü. Vj. (KW, LFL1 und exkl. Effekten aus Hyperinflation) 25,3% 17,7% 25,1% 17,8% Wachstum ggü. Vj. (KW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 22,0% 19,2% 22,4% 18,7% Wachstum ggü. Vj. (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 17,0% 15,3% 19,1% 12,7% Asien 1.034,5 1.063,2 2.016,1 2.088,5 MENA 954,7 1.077,1 1.865,3 2.031,7 Europa 617,8 661,9 1.221,9 1.308,0 Americas 228,4 325,3 471,3 618,9 Integrated Verticals 762,9 1.039,3 1.520,2 1.975,3 Konzerninterne Verrechnungen7 (215,3) (270,2) Bereinigtes EBITDA 410,7 426,7 Bereinigtes EBITDA Marge % (GMV) 1,7% 1,7% Asien 176,3 148,3 MENA 256,2 252,0 Europa (50,8) (18,6) Americas 46,2 70,3 Integrated Verticals (17,3) (25,3) 1 Das Wachstum auf Like-for-Like Basis spiegelt die Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Grundlage wider, wobei Änderungen des Konsolidierungskreises (Akquisitionen, Verkäufe, Rückzug aus Ländern) soweit zutreffend unberücksichtigt bleiben. Like-for-Like-Wachstum wird währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben. 2 Mit Effekt zum 1. Januar 2026 wurde der Leistungsindikator “Gesamtumsatz der Segmente” vollständig mit “Umsatz” nach IFRS harmonisiert. 3 Free Cash Flow vor Sondereffekten berücksichtigt weder ausserordentliche Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, vor allem kartellrechtlichen und fahrerbezogenen Angelegenheiten, noch ausserordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen. 4 Die Umsatz- und GMV-Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird auf Like-for-Like Basis, währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben. 5 Die Ganzjahresprognose bzgl. bereinigtem EBITDA und Free Cash Flow basiert auf Wechselkursen von Juli 2026. Die Prognose bzgl. Free Cash Flow für das Gesamtjahr 2026 berücksichtigt keine ausserordentlichen Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, vor allem kartellrechtlichen und fahrerbezogenen Angelegenheiten. 6 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäss IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. Folglich werden die Wachstumsraten für Argentinien und die Türkei ausschliesslich in der Berichtswährung (Euro) berechnet. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs. 7 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT

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