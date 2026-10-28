EQS-News: Delivery Hero erreicht in Q3 eine Milliarde Bestellungen – Wachstum beschleunigt sich weiter, Jahresprognose angehoben

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Delivery Hero erreicht in Q3 eine Milliarde Bestellungen – Wachstum beschleunigt sich weiter, Jahresprognose angehoben



28.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Delivery Hero erreicht in Q3 eine Milliarde Bestellungen – Wachstum beschleunigt sich weiter, Jahresprognose angehoben

Der GMV der Gruppe stieg in Q3 um 13,6% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 13,9 Mrd. Euro, nach 11,3% in Q2.

) auf 13,9 Mrd. Euro, nach 11,3% in Q2. Der Umsatz stieg in Q3 um 22,0% ggü. Vj. (LfL 1 ) auf 4,3 Mrd. Euro, nach 17,7% in Q2.

) auf 4,3 Mrd. Euro, nach 17,7% in Q2. Jahresprognose 2026 für alle Kennzahlen angehoben.

Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Uber läuft bis zum 5. November.

Berlin, 28. Oktober 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“, das „Unternehmen“, der „Konzern“ oder die „Gruppe“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihr Trading Update für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

Angetrieben durch die Everyday-App-Strategie des Unternehmens beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal auf Like-for-Like-Basis1 (LfL) beim Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV), beim Umsatz und bei den Bestellungen. Dadurch konnte das Unternehmen seine Jahresprognose erneut für alle vier Kennzahlen anheben.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: „Unsere Investitionen in das Kundenerlebnis beschleunigen unser Wachstum und steigern unsere Profitabilität. Erstmals haben wir in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht und Abonnenten generieren mittlerweile mehr als die Hälfte unseres GMV.“

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: „Wir heben unsere Jahresprognose erneut über alle Kennzahlen hinweg an: Unser starkes Angebot beschleunigt das Wachstum weiter, was sich auch im Ergebnis niederschlägt. Wir gehen weiterhin diszipliniert vor, um in jedem Markt ein nachhaltiges Bruttoergebnis vom Umsatz zu erreichen. Auch 2027 werden wir weiter investieren, um unsere lokale Präsenz dort zu vertiefen, wo die Renditen am höchsten sind.“

Besseres Kundenerlebnis steigert die Loyalität, Quick Commerce ist wichtiger Wachstumstreiber

Im dritten Quartal hat Delivery Hero die Auswahl, den Mehrwert und die Servicequalität auf seiner Plattform weiter verbessert. Die Kunden reagierten darauf mit mehr Bestellungen: Das Bestellwachstum beschleunigte sich in Q3 auf 11,5% ggü. Vj. (LfL¹) und die Zahl der Bestellungen erreichte 1.001 Millionen. Damit überschritt Delivery Hero erstmals die Marke von einer Milliarde Bestellungen in einem Quartal.

Abonnenten generierten im dritten Quartal 51% des GMV der Gruppe (+13 Prozentpunkte ggü. Vj.). Der GMV-Anteil von Kunden, die mehrere Produktkategorien auf der Plattform von Delivery Hero nutzten, lag bei 62% (+6 Prozentpunkte ggü. Vj.). Quick Commerce bleibt ein wichtiger Wachstumsmotor für die Gruppe: Das GMV-Wachstum im Quick-Commerce-Geschäft beschleunigte sich in Q3 auf 39% ggü. Vj. (LfL¹). Sein Anteil am GMV der Gruppe erreichte 19% (+4 Prozentpunkte ggü. Vj.).

Die Dmarts des Unternehmens – kleine Lagerhäuser an strategisch relevanten Standorten, die Lieferungen innerhalb von Minuten ermöglichen – sind ein wichtiger Treiber dieser Dynamik. Delivery Hero hat 2026 knapp 90 Dmarts eröffnet, wodurch sich die Gesamtzahl der aktuell betriebenen Dmarts auf rund 900 erhöht hat. Im Segment Integrated Verticals, das hauptsächlich Dmarts umfasst, beschleunigte sich das GMV-Wachstum in Q3 erneut, auf 40% ggü. Vj. (LfL¹).

Regionale Performance

Die Everyday-App-Strategie bildete im dritten Quartal die Grundlage für gemeinsame Wachstumstreiber in allen Regionen. Quick Commerce war in jeder Region der am schnellsten wachsende Bereich, Abonnementprogramme trugen wesentlich zur Kundenbindung bei und fortgesetzte Investitionen in Liefergeschwindigkeit und Zuverlässigkeit verbesserten das Kundenerlebnis.

Das Wachstum in Saudi-Arabien beschleunigte sich weiter, wodurch das Land gemessen an der Zahl der Bestellungen erstmals zum grössten Markt des Unternehmens in der MENA-Region wurde. In Asien unterstützte ein verbessertes Kundenerlebnis solides Wachstum in Südkorea. In Europa beschleunigte sich das Wachstum, getragen von wichtigen Glovo-Märkten. Die Americas blieben die am schnellsten wachsende Region, wobei Quick Commerce und das Abonnementprogramm PedidosYa Plus jeweils Rekordwerte bei der Durchdringung erreichten.

Robuste Liquiditätsposition und bessere Konditionen

Am 10. September 2026 hat Delivery Hero das Repricing seines im Dezember 2029 fälligen Term Loan B über 1.332 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Zinsmarge des Term Loans sank damit um 150 Basispunkte, wodurch sich die jährlichen Zinsaufwendungen voraussichtlich um rund 20 Millionen US-Dollar reduzieren werden.

Delivery Hero schloss das dritte Quartal 2026 mit einem Barmittelbestand von 2,6 Milliarden Euro ab2 und verfügt damit weiterhin über eine robuste Liquiditätsposition.

Freiwilliges Übernahmeangebot von Uber

Die Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Uber zu 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November. Delivery Hero und Uber operieren bis zum Vollzug der Transaktion weiterhin unabhängig voneinander. Der Vollzug wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Vollzugsbedingungen, einschliesslich des Erhalts der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

Update zu foodpanda Taiwan

Am 21. Oktober 2026 bestätigte Delivery Hero, dass die Taiwan Fair Trade Commission entschieden hat, die Genehmigung für den geplanten Verkauf des foodpanda-Geschäfts von Delivery Hero in Taiwan an Grab nicht zu erteilen. Delivery Hero verfügt über angemessene Transaktionsschutzmassnahmen, einschliesslich einer Break Fee-Vereinbarung. Das foodpanda-Geschäft von Delivery Hero in Taiwan ist operativ stark und wird wie gewohnt fortgeführt.

Prognose für Geschäftsjahr 2026

Delivery Hero hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt an:

GMV 10–12% ggü. Vj. (LfL1) zuvor 9-11% ggü. Vj. (LfL1) Umsatz 18–20% ggü. Vj. (LfL1) zuvor 17-19% ggü. Vj. (LfL1) Bereinigtes EBITDA3 €980–1.020 Millionen zuvor €960-1.000 Millionen Free Cash Flow3 >€300 Millionen zuvor >€250 Millionen

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren Q3 20264

Q3 2025 Q3 2026 EUR Millionen EUR Millionen GMV Konzern 12.179,4 13.934,6 Wachstum ggü. Vj. (LFL1) 7,2% 13,6% Wachstum ggü. Vj. (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation ) -0,6% 14,4% Asien 5.209,6 5.448,0 MENA 3.664,0 4.427,3 Europa 2.345,2 2.586,9 Americas 960,6 1.472,3 Integrated Verticals 858,7 1.229,2 Umsatz Konzern 3.530,1 4.347,9 Wachstum ggü. Vj. (LFL1) 19,5% 22,0% Wachstum ggü. Vj. (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 13,0% 23,2% Asien 1.072,2 1.188,2 MENA 949,9 1.111,3 Europa 582,7 674,0 Americas 231,3 353,5 Integrated Verticals 806,2 1.174,9 Konzerninterne Verrechnungen5 (112,2) (154,0)

1 Das Wachstum auf Like-for-Like Basis spiegelt die Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Grundlage wider, wobei Änderungen des Konsolidierungskreises (Akquisitionen, Verkäufe, Rückzug aus Ländern) soweit zutreffend unberücksichtigt bleiben. Like-for-Like-Wachstum wird währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben.

2 Zum 30. September 2026 sind Zahlungsmittel in Höhe von 439,7 Millionen Euro in einer Veräusserungsgruppe enthalten, die als zur Veräusserung gehalten klassifiziert ist.

3 Die Ganzjahresprognose bzgl. bereinigtem EBITDA und Free Cash Flow basiert auf Wechselkursen von September 2026. Die Prognose bzgl. Free Cash Flow für das Gesamtjahr 2026 berücksichtigt weder ausserordentliche Zahlungszuflüsse aus M&A-Aktivitäten, noch ausserordentliche Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, vor allem kartellrechtlichen und fahrerbezogenen Angelegenheiten.

4 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze, das bereinigte EBITDA und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäss IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. Folglich werden die Wachstumsraten für Argentinien und die Türkei ausschliesslich in der Berichtswährung (Euro) berechnet. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

5 Der GMV im Segment Integrated Verticals ist buchhalterisch Teil der Plattform und wird lediglich zu illustrativen Zwecken im Segment Integrated Verticals ausgewiesen. Die Differenz zwischen dem Konzernumsatz und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

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ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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