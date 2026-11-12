EQS-News: Delignit AG steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt die Prognose

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Delignit AG steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 deutlich und bestätigt die Prognose



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Wesentlicher Wachstumstreiber des Geschäftsjahres blieb der Zielmarkt Technological Applications. Der Umsatz erhöhte sich um 89,0 % auf 11,2 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €). Neben dem Wachstum im Kerngeschäft trug hierzu die Delignit Technologies Italia S.r.l. mit Fokus auf Rail und Marine bei. Im Zielmarkt Automotive stieg der Umsatz um 3,1 % auf 43,2 Mio. € (Vj. 41,9 Mio. €).



Das EBITDA lag in den ersten neun Monaten kumuliert mit 3,0 Mio. € auf Vorjahresniveau und entwickelte sich damit stabil. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung betrug 5,4 % nach 6,3 % im Vorjahr. Im dritten Quartal belief sich das EBITDA auf 0,4 Mio. € (Vj. 0,9 Mio. €). Planmässige Sommerstillstände wesentlicher OEM-Kunden sowie die geplante Installation einer neuen Anlage für die Furniererzeugung beeinflussten im dritten Quartal temporär die Profitabilität. Neben Belastungen aus spürbaren Materialteuerungen durch gestiegene Beschaffungspreise wurde die relative EBITDA-Profitabilität wie erwartet durch die zusätzlichen, anorganischen Umsatzbeiträge im Anlaufjahr der Delignit Technologies Italia S.r.l. verwässert.



Das deutliche Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten bildet eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Auch bei einer gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierten EBITDA-Marge sieht sich der Vorstand daher auf Kurs, die Umsatz- und Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Angesichts der Volatilität insbesondere in den Märkten der Nutzfahrzeugindustrie bleibt er in seiner Umsatzplanung jedoch vorsichtig. Der Vorstand bestätigt somit die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet unverändert einen Konzernumsatz von 68 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 % bis 8 %.



Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über aussergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, maritime Anwendungen, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



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Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com Blomberg, 12. November 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer, laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg um 13,7 % auf 54,4 Mio. € nach 47,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal 2026 allein erhöhte sich der Konzernumsatz um 18,0 % auf 16,6 Mio. € (Vj. 14,1 Mio. €).Wesentlicher Wachstumstreiber des Geschäftsjahres blieb der Zielmarkt Technological Applications. Der Umsatz erhöhte sich um 89,0 % auf 11,2 Mio. € (Vj. 5,9 Mio. €). Neben dem Wachstum im Kerngeschäft trug hierzu die Delignit Technologies Italia S.r.l. mit Fokus auf Rail und Marine bei. Im Zielmarkt Automotive stieg der Umsatz um 3,1 % auf 43,2 Mio. € (Vj. 41,9 Mio. €).Das EBITDA lag in den ersten neun Monaten kumuliert mit 3,0 Mio. € auf Vorjahresniveau und entwickelte sich damit stabil. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung betrug 5,4 % nach 6,3 % im Vorjahr. Im dritten Quartal belief sich das EBITDA auf 0,4 Mio. € (Vj. 0,9 Mio. €). Planmässige Sommerstillstände wesentlicher OEM-Kunden sowie die geplante Installation einer neuen Anlage für die Furniererzeugung beeinflussten im dritten Quartal temporär die Profitabilität. Neben Belastungen aus spürbaren Materialteuerungen durch gestiegene Beschaffungspreise wurde die relative EBITDA-Profitabilität wie erwartet durch die zusätzlichen, anorganischen Umsatzbeiträge im Anlaufjahr der Delignit Technologies Italia S.r.l. verwässert.Das deutliche Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten bildet eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Auch bei einer gegenüber dem Vorjahr leicht reduzierten EBITDA-Marge sieht sich der Vorstand daher auf Kurs, die Umsatz- und Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Angesichts der Volatilität insbesondere in den Märkten der Nutzfahrzeugindustrie bleibt er in seiner Umsatzplanung jedoch vorsichtig. Der Vorstand bestätigt somit die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet unverändert einen Konzernumsatz von 68 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 % bis 8 %.Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über aussergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, maritime Anwendungen, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com Kontakt:Delignit AGKönigswinkel 2-632825 BlombergTel. +49 5235 966-156Fax +49 5235 966-351eMail: ir@delignit.com

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