EQS-News: DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte

12.02.2026 / 12:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte
 • Lebensmittelmärkte in Düren und Osnabrück erworben
 • Jährliche Erträge von mehr als 530 T€
 • Hauptmieter ist jeweils Netto
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei weitere Immobilien geschlossen. Es handelt sich um Standorte in Düren (Nordrhein-Westfalen) und Osnabrück (Niedersachsen) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 2.300 qm. Langjährige Mieter beider Objekte ist Netto. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 530 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 5,5 Mio. €.

Das Portfolio der DEFAMA umfasst nach Abschluss aller Transaktionen nunmehr 99 Standorte mit 330.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den grössten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.
Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der grössten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.
Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin

Internet:   www.defama.de
Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.:  +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Mail:  schrade@defama.de
 

12.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID: 2275576

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2275576  12.02.2026 CET/CEST