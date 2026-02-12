EQS-News: DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte



12.02.2026 / 12:48 CET/CEST

DEFAMA kauft zwei Netto-Märkte

• Lebensmittelmärkte in Düren und Osnabrück erworben

• Jährliche Erträge von mehr als 530 T€

• Hauptmieter ist jeweils Netto

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei weitere Immobilien geschlossen. Es handelt sich um Standorte in Düren (Nordrhein-Westfalen) und Osnabrück (Niedersachsen) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 2.300 qm. Langjährige Mieter beider Objekte ist Netto. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 530 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 5,5 Mio. €.



Das Portfolio der DEFAMA umfasst nach Abschluss aller Transaktionen nunmehr 99 Standorte mit 330.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den grössten Mietern zählen ALDI , EDEKA , Kaufland, LIDL , Netto, Penny, REWE , DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.

Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der grössten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de

Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de



