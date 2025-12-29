EQS-News: DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern



29.12.2025 / 13:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern

• Fachmarktzentrum in Elsenfeld erworben

• Jährliche Erträge von rund 180 T€

• Mieter sind Fressnapf und Takko

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat ein Fachmarktzentrum in Elsenfeld (Bayern) mit vermietbaren Flächen von rund 1.400 qm erworben. Langjährige Mieter des voll vermieteten Objekts sind Fressnapf und Takko. Ferner ist auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die jährlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rund 180 T€. Der saldierte Kaufpreis für die Immobilie einschliesslich Photovoltaik-Anlage beträgt 1,7 Mio. €.



Elsenfeld liegt 15 km südlich von Aschaffenburg. Das Objekt ist Teil einer grossen Einzelhandelsagglomeration. Direkt benachbart sind LIDL , TEDi und KiK. Daneben finden sich unter anderem ALDI , dm-Drogerie, Fristo Getränke, Ernsting’s family, ein Jawoll-Markt und eine Tankstelle im gleichen Areal.



Das Portfolio der DEFAMA umfasst nunmehr 92 Standorte mit mehr als 320.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den grössten Mietern zählen ALDI, EDEKA , Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE , DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.



29.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News