IVU Traffic Aktie 1099895 / DE0007448508
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06.10.2026 13:55:13
EQS-News: DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad
|
EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
DB Regio Schiene setzt für die Planung und Disposition seines Fahrpersonals erfolgreich auf das mobile Mitarbeiterportal IVU.pad der IVU Traffic Technologies AG. Damit lassen sich Dienstpläne mobil abrufen, Änderungen kurzfristig verfolgen und persönliche Daten zentral verwalten. Die in IVU.rail integrierte Lösung verbindet Mitarbeitende unmittelbar mit der Personaldisposition.
DB Regio ist der grösste Betreiber von Regional- und S-Bahn-Verkehren in Deutschland. Bereits seit vielen Jahren plant und disponiert das Unternehmen mit IVU.rail. Mit IVU.pad ergänzt DB Regio Schiene seine Prozesse nun um ein digitales Mitarbeiterportal für die rund 12.000 Triebfahrzeugführerinnen und -führer sowie die 6.000 Kundenbetreuer und -betreuerinnen.
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|EQS News ID:
|2411228
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2411228 06.10.2026 CET/CEST
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