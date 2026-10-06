Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’819 0.8%  SPI 19’615 0.8%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’437 0.7%  Euro 0.9360 0.4%  EStoxx50 6’283 0.7%  Gold 4’178 0.9%  Bitcoin 71’676 0.6%  Dollar 0.8306 -0.1%  Öl 97.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Golden Cross beim Bitcoin: Startsignal für die nächste Rally oder Falle für Nachzügler?
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Suche...
ETF Sparplan

IVU Traffic Aktie 1099895 / DE0007448508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 13:55:13

EQS-News: DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad

IVU Traffic
24.19 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges
DB Regio Schiene digitalisiert Mitarbeiterprozesse mit dem IVU.pad

06.10.2026 / 13:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DB Regio Schiene setzt für die Planung und Disposition seines Fahrpersonals erfolgreich auf das mobile Mitarbeiterportal IVU.pad der IVU Traffic Technologies AG. Damit lassen sich Dienstpläne mobil abrufen, Änderungen kurzfristig verfolgen und persönliche Daten zentral verwalten. Die in IVU.rail integrierte Lösung verbindet Mitarbeitende unmittelbar mit der Personaldisposition.

DB Regio ist der grösste Betreiber von Regional- und S-Bahn-Verkehren in Deutschland. Bereits seit vielen Jahren plant und disponiert das Unternehmen mit IVU.rail. Mit IVU.pad ergänzt DB Regio Schiene seine Prozesse nun um ein digitales Mitarbeiterportal für die rund 12.000 Triebfahrzeugführerinnen und -führer sowie die 6.000 Kundenbetreuer und -betreuerinnen. 

Durch die mobile Lösung können Dienste, Arbeitszeiten, Qualifikationen sowie Nachweise jederzeit abgerufen und Änderungen durch das Fahrpersonal bestätigt werden. Das Mitarbeiterportal ist direkt mit der Personaldisposition in IVU.rail verbunden: Aktuelle Informationen stehen so dort bereit, wo Mitarbeitende sie benötigen. DB Regio Schiene erweitert das Angebot zudem schrittweise. Künftig werden die Mitarbeitenden auch Urlaubs-, Frei- und Schichtwünsche digital einreichen sowie Dienste tauschen können.

„Mit dem mobilen Mitarbeiterportal erreichen wichtige Informationen unsere Triebfahrzeug-führenden direkt und ortsunabhängig. Das schafft Klarheit im Arbeitsalltag und spart uns ausserdem jährlich rund neun Tonnen Papier. Zugleich können Mitarbeitende viele Anliegen selbst erledigen, ohne dafür zuerst die Disposition kontaktieren zu müssen. Das stärkt die Mitarbeiterzufriedenheit“, sagt Anne Weitere, Leiterin Planung und Disposition bei DB Regio.

„DB Regio Schiene ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für die IVU. Mit dem Mitarbeiterportal bauen wir unsere Zusammenarbeit weiter aus und bringen Informationen aus Dienstplanung und Personaldisposition direkt zu den Menschen. Das Projekt zeigt, wie Bahnunternehmen ihr Fahrpersonal besser einbinden und den Austausch mit der Disposition vereinfachen können“, sagt André Shooman, Geschäftsbereichsleiter Rail der IVU Traffic Technologies AG.


06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 85906-0
Fax: +49 (0)30 85906-111
E-Mail: kontakt@ivu.de
Internet: www.ivu.de
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912003JRJW9PA9BPQ22
EQS News ID: 2411228

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2411228  06.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IVU Traffic AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten