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DAVIGO AG: SMC Research nimmt Coverage auf und empfiehlt den Kauf der Aktie (Speculative Buy) mit fairem Wert (Fair Value) von 3,00 EUR



26.11.2026 / 16:00 CET/CEST

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SMC Research nimmt Coverage auf und empfiehlt den Kauf der Aktie (Speculative Buy) mit fairem Wert (Fair Value) von 3,00 EUR

Hamburg, den 26. November 2026 – Die DAVIGO AG (ISIN DE000A2LQGN7 – WKN A2LQGN) wird von SMC Research in ihrer Erststudie mit einem Kursziel von 3,00 EUR zum Speculative Buy empfohlen. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 1,30 EUR am 25. November 2026 (Düsseldorf) ergibt sich daraus ein hohes Aufwärtspotenzial von bis zu rund 131 %.

Unter dem Titel „Innovation für das Beteiligungsgeschäft mit hohem Potenzial“ betont SMC Analyst Holger Steffen die bisherigen überdurchschnittlichen Anlageerfolge, er traut DAVGIO durch die geplante Erweiterung der Kapitalbasis eine „sehr rentable Investitionen der Mittel“ zu. Die Resultate dürften sich schnell und transparent im bereits erprobten Geschäft bei Public Equity (DAVID) zeigen, während Gewinne aus dem neuen Geschäftsbereich mit Private Equity (GOLIATH) nach Anfangsinvestitionen wohl mittelfristig sichtbar werden.

Ganz konkret plant DAVIGO derzeit eine zweite Private-Equity-Beteiligung im Sektor Medical, nachdem zuvor im August eine erste GOLIATH Beteiligung an der SOMATRIC GmbH eingegangen wurde (Entwickler einer neuen Technologieplattform für die Erfassung und Nutzung menschlicher Echtzeitdaten).

Neben dem Einwerben von Kapital und anschliessenden Investitionen in den Public- und Private-Equity-Bereich sieht Holger Steffen einen entscheidenden dritten Wachstumshebel in einer Expansion der Beteiligung an der TRANS-INDEX AG, an welcher DAVIGO 26,8 % der Anteile hält. Die TRANS-INDEX AG plant, GOLIATH auch Dritten zur Verfügung zu stellen, was für DAVIGO mittelbar den Wert ihrer Beteiligung an der TRANS-INDEX AG steigern würde.

Die schlanke Kostenstruktur von DAVIGO ermöglicht eine sehr hohe Investitionsquote des eingeworbenen Kapitals, welches der zentrale Skalierungstreiber für die Investments über DAVID und GOLIATH darstellt. Auch unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabschlags nimmt Holger Steffen eine überdurchschnittliche Rendite von 15 % p.a. für DAVID und 25 % p.a. für GOLIATH an.

Nach Hebung von Renditepotenzialen und einer Widerspiegelung in den Geschäftszahlen von DAVIGO sieht Holger Steffen „Potenzial für eine Neubewertung der Aktie“.

Vorstand Simon Marbach sieht das Wachstumspotenzial von DAVIGOs einzigartiger, strikt regelbasierter „buy & build“-Strategie in börsennotierte und nicht-börsennotierte Unternehmen durch die Erststudie von SMC Research bestätigt. Die DAVIGO Aktie dürfte nach der Umsetzung der geplanten Kapitalmassnahmen, weiteren Investitionen in Public und Private Equity sowie einer Ausweitung der Handelsplätze (Ziel: XETRA) wieder lebhaftere Umsätze zeigen und nachhaltig ein höheres Kursniveau erreichen.

Kontakt Investor Relations

Simon Marbach (Vorstand) DAVIGO AG · Heimhuder Strasse 52 · 20148 Hamburg,

Tel.: +49 (0) 40 466 640 400 · E-Mail: contact@davigo.world · Web: www.davigo.com

Über die DAVIGO AG

Die DAVIGO AG (Hamburg, WKN: A2LQGN) ist eine im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die Anlegern weltweit täglichen Zugang zu einem wachsenden, breit diversifizierten Portfolio aus börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmensbeteiligungen bietet. Unterstützt durch eine vollständig regelbasierte Investment-Technologie agiert die Gesellschaft emotionsfrei, transparent und skalierbar. Die DAVIGO Aktie verbindet professionelles Beteiligungsmanagement mit täglicher Börsenliquidität und macht damit eine Investmentqualität zugänglich, die bislang institutionellen Grossinvestoren vorbehalten ist.

Disclaimer Bei den Aussagen in dieser CN handelt es sich um werbliche Informationen für Aktien der DAVIGO AG, die im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg gehandelt werden. Generell gilt: der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust führen können.