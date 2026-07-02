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Davigo Aktie 156351622 / DE000A2LQGN7

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02.07.2026 09:30:03

EQS-News: DAVIGO AG: KI-gestützter Digital-Agent GOLIATH für die Auswahl von Private-Equity-Investments exklusiv im Einsatz

Davigo
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EQS-News: Davigo AG / Schlagwort(e): Produkteinführung
DAVIGO AG: KI-gestützter Digital-Agent GOLIATH für die Auswahl von Private-Equity-Investments exklusiv im Einsatz

02.07.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DAVIGO AG: KI-gestützter Digital-Agent GOLIATH für die Auswahl von Private-Equity-Investments exklusiv im Einsatz

Hamburg, den 2. Juli 2026 – Die DAVIGO AG (ISIN DE000A2LQGN7 – WKN A2LQGN) gibt bekannt, dass die TRANS-INDEX AG, an der die DAVIGO AG mit 27,8 Prozent beteiligt ist, in Kürze ihre neueste Entwicklung, den KI-unterstützten Digital-Agenten GOLIATH, exklusiv der DAVIGO AG zur Nutzung bereitstellen wird.

Mit dem Einsatz von GOLIATH wird es der DAVIGO AG ermöglicht, zielgenau Unternehmen zu identifizieren, die über ein vielversprechendes und spannendes Geschäftsmodell verfügen, aber noch nicht an der Börse gehandelt werden. Der Schwerpunkt in der Auswahl der Unternehmen liegt auf einem erkennbaren Potenzial, möglichst in einer sehr frühen Phase ihres Lebenszyklus. Dem Wesen nach handelt es sich dabei im Kern um Start-ups und Spin-offs, die entweder aus eigener Kraft gross werden oder als Innovationstreiber für etablierte Grosskonzerne fungieren und in der Folge entsprechend übernommen werden können.

GOLIATH vervollständigt das digitalisierte Auswahlverfahren der DAVIGO AG von Public Equity um Private Equity

Mit GOLIATH vervollständigt die DAVIGO AG ihr digitalisiertes Auswahlverfahren in die Private Markets hinein – also den Bereich der nicht-börsennotierten Unternehmen. Und ergänzt damit perfekt DAVID, den bereits seit 2018 erfolgreich im Einsatz befindlichen Digital-Agenten für den Bereich der börsennotierten Unternehmen (Public Equity). DAVID hat bei über 2.000 abgeschlossenen Investments eine durchschnittliche IRR von 25,4 Prozent p.a. je Investment erzielt und damit seine Funktionsfähigkeit bewiesen.

Mit dem Einsatz von GOLIATH werden in Kürze weitere, vielversprechende Unternehmen abseits der Börse hinzukommen.

 

Kontakt Investor Relations
Simon Marbach (Vorstand) DAVIGO AG · Heimhuder Strasse 52 · 20148 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 466 640 400 · E-Mail: contact@davigo.world · Web: www.davigo.com

Über die DAVIGO AG
Die DAVIGO AG (Hamburg, WKN: A2LQGN) ist eine im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg notierte Beteiligungsgesellschaft, die Anlegern weltweit täglichen Zugang zu einem wachsenden, breit diversifizierten Portfolio aus börsennotierten und nicht-börsennotierten Unternehmensbeteiligungen bietet. Unterstützt durch eine vollständig regelbasierte Investment-Technologie agiert die Gesellschaft emotionsfrei, transparent und skalierbar. Die DAVIGO-Aktie verbindet professionelles Beteiligungsmanagement mit täglicher Börsenliquidität und macht damit eine Investmentqualität zugänglich, die bislang institutionellen Grossinvestoren vorbehalten ist.

www.davigo.com

Disclaimer
Bei den Aussagen in dieser CN handelt es sich um werbliche Informationen für Aktien der DAVIGO AG, die im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg gehandelt werden. Generell gilt: der Erwerb von Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust führen können.

 


02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Davigo AG
Heimhuder Strasse 52
20148 Hamburg
Deutschland
E-Mail: contact@davigo.world
Internet: https://davigo.com/
ISIN: DE000A2LQGN7
WKN: A2LQGN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
EQS News ID: 2358232

 
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2358232  02.07.2026 CET/CEST

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