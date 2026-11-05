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05.11.2026 07:09:03

EQS-News: DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026

Datron
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EQS-News: Datron AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht
DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026

05.11.2026 / 07:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DATRON veröffentlicht die Konzern-Geschäftszahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026

  • Vorläufige Werte vom 7. Oktober 2026 vollständig bestätigt 
  • Umsatz TEUR 50.979 (Vorjahreswert TEUR 43.250)
  • Auftragseingang TEUR 60.596 (Vorjahreswert TEUR 46.884)
  • EBIT TEUR 3.486 entspricht einer EBIT-Marge von 6,8 %

(Vorjahreswert TEUR 1.926, EBIT-Marge 4,5 %)

  • Ergebnis je Aktie EUR 0,51 (Vorjahreswert EUR 0,20 je Aktie)
  • Ausblick auf das Gesamtjahr 2026


Ober-Ramstadt, 05. November 2026 - Der Vorstand der DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochpräzisen Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gibt die Zahlen der ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026 auf Konzernebene bekannt.

Der DATRON Konzern erzielte in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von TEUR 50.979 (Vorjahr TEUR 43.250) sowie einen Auftragseingang von TEUR 60.596 (Vorjahr TEUR 46.884). Die hieraus (um den BilRuG-Effekt bereinigte) abgeleitete Book-to-Bill-Ratio betrug rund 1,19 (Vorjahr 1,09). Innerhalb der ersten 3 Quartale des Geschäftsjahres 2026 wurde ein EBIT in Höhe von TEUR 3.486 (Vorjahr TEUR 1.926) erwirtschaftet und eine EBIT-Marge von rund 6,8 % (nach einem Vorjahreswert von 4,5 %) erzielt. Das Ergebnis je Aktie betrug insgesamt EUR 0,51 (Vorjahr EUR 0,20).

Auf Quartalsebene konnte der DATRON Konzern in den Monaten Juli bis September 2026 einen Auftragseingang in Höhe von TEUR 22.658 (Vorjahr TEUR 15.745), einen Umsatz in Höhe von TEUR 18.253 (Vorjahr TEUR 14.844) sowie ein EBIT von TEUR 1.599 (Vorjahr 566) erwirtschaften. Das Ergebnis je Aktie betrug im 3. Quartal EUR 0,26 (Vorjahr EUR 0,10).

Der Vorjahresvergleich bezieht sich auf das operative Ergebnis vor den im Jahr 2025 angefallenen Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Standortverlegung.

„Unser Auftragseingang hat im dritten Quartal 2026 unsere Planungen und Erwartungen deutlich übertroffen. Die in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 7. Oktober 2026 veröffentlichten vorläufigen Werte sowie die angehobene Jahresprognose für 2026 bestätigen wir in vollem Umfang. Gerade angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir mit dieser Entwicklung sehr zufrieden,“ kommentierte Michael Daniel, CEO der DATRON AG, die Neunmonatszahlen der Gesellschaft.

Der DATRON Konzern erwartet für das laufende 4. Quartal 2026 einen Umsatz in einer Spanne von EUR 17,0 Mio. bis EUR 20,0 Mio., einen Auftragseingang in einer Bandbreite von EUR 14,5 Mio. bis EUR 17,5 Mio. sowie ein EBIT in einer Spanne von EUR 1,7 Mio. bis EUR 2,5 Mio. Das geplante operative Ergebnis je DATRON Aktie für das 4. Quartal 2026 soll zwischen EUR 0,19 und EUR 0,39 betragen.

Unter der Voraussetzung, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage nicht weiter eintrübt, die globalen Lieferketten trotz bekannter und gegebenenfalls neuer geopolitischer Risiken aufrechterhalten werden und die Materialpreisentwicklung nach den erheblichen Steigerungen der vergangenen Jahre weitestgehend stabil bleibt, geht der DATRON Konzern für das gesamte Geschäftsjahr von einem Umsatz in einer Bandbreite von rund EUR 68 Mio. bis EUR 71 Mio. und einem Auftragseingang in einer Spanne von rund EUR 75 Mio. bis EUR 78 Mio. aus. Die geplante EBIT-Marge liegt in einer Spanne von 7,5 % und 8,5 %. Das geplante Ergebnis je DATRON Aktie beträgt zwischen EUR 0,70 und EUR 0,90.

 

Über DATRON:
Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed-CNC-Fräsmaschinen, hochwertige Fräswerkzeuge sowie hochpräzise Dosiermaschinen. Die Fräsmaschinen sind insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien ausgelegt. Die Dosiermaschinen finden bei industriellen Dicht- und Klebanwendungen Anwendung.

Die Fräs- und Dosierlösungen von DATRON zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit aus. Sie kommen in allen Branchen zum Einsatz, vor allem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie sowie in der Luftfahrt.

DATRON verbindet neueste, durch zahlreiche Patente abgesicherte Technologien mit einem umfangreichen Customer Care-Dienstleistungspaket. So bietet das Unternehmen Kunden einzigartige Lösungen „Made in Germany“. Weltweit arbeiten mehr als 3.000 Maschinenkunden erfolgreich mit über 7.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON befindet sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen weltweit einen Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. Derzeit beschäftigt DATRON rund 320 Mitarbeitende.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Arbeitgebersiegel TOP JOB 2020. Für das Maschinendesign erhielt das Unternehmen mehrere Red Dot Design Awards, zuletzt für die Modelle DATRON MXCube und DATRON evo 600. Die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next wurde mit einem Red Dot Communication Award ausgezeichnet.
 

Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.
 

Kontakt:

DATRON AG
IR@datron.de
Am Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt

 


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATRON AG
Am Innovationsfeld 1
64372 Ober-Ramstadt
Deutschland
Telefon: +49 6154 63 766 0
Fax: +49 6154 63 766 29
E-Mail: info@datron.de
Internet: www.datron.de
ISIN: DE000A0V9LA7
WKN: A0V9LA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200UUW3S073CCDA23
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2428796  05.11.2026 CET/CEST

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