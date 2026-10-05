EQS-News: DATAGROUP veräussert KMU-Tochter DATAGROUP GO

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DATAGROUP veräussert KMU-Tochter DATAGROUP GO



05.10.2026 / 08:00 CET/CEST

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5. Oktober 2026 – Die DATAGROUP SE hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer KMU-Tochter DATAGROUP GO GmbH an die niederländische Techone unterzeichnet. DATAGROUP fokussiert sich damit zukünftig mit dem Managed-IT-Service-Portfolio CORBOX stärker auf das Segment mittelständische und grosse Unternehmen mit komplexen IT-Landschaften.

Die Transaktion schafft eine klare strategische Perspektive: DATAGROUP legt ihren strategischen Fokus künftig auf Enterprise-Kunden und das CORBOX-Geschäft sowie alle dafür notwendigen Kompetenzen. Mit der Fokussierung auf Managed IT-Services für komplexe, geschäftskritische IT-Landschaften im Enterprise-Marktsegment schärft DATAGROUP ihr Profil im Markt und schafft zusätzliche Kapazitäten für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts.

„Die Anforderungen von Enterprise-Kunden und KMU unterscheiden sich zunehmend in Technologien, Servicegestaltung und Investitionsschwerpunkten. Mit der Transaktion schaffen wir optimale Rahmenbedingungen, damit die DATAGROUP ihre Marktchancen noch gezielter nutzen und ihre Stärken weiter ausbauen kann“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.

DATAGROUP GO ist in den vergangenen Jahren aus der schrittweisen Zusammenführung mehrerer IT-Unternehmen entstanden. Seit 2022 wurden insgesamt drei Akquisitionen im KMU-Segment vorgenommen und die Einheiten sukzessive unter dem Dach der DATAGROUP GO integriert.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen.

Über DATAGROUP:

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und grosse Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Kontakt:DATAGROUP SEAnke BanaschewskiInvestor RelationsWilhelm-Schickard-Str. 772124 Pliezhausenanke.banaschewski@datagroup.de