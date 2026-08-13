DATAGROUP Aktie 156752972 / DE000A41YEV7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:30:05
EQS-News: DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026
|
EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Prognoseänderung
DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026
Pliezhausen, 13. August 2026 - Die DATAGROUP SE (ISIN DEO00A41YEV7) gibt heute eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (01.10.2025 bis 30.09.2026) bekannt. In einem wie schon bisher kommuniziert unverändert verhaltenen Marktumfeld wird der Umsatz in einer Bandbreite von 565 bis 575 Mio. EUR und damit auf Vorjahresniveau erwartet (i.Vj.: 566 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung wird einerseits durch das Marktumfeld und daneben auch durch Sondereffekte, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Massnahmen geprägt.
Für das EBITDA wird daher ein Wert von 71 bis 74 Mio. EUR geschätzt (i.Vj.: 84,1 Mio. EUR), für das EBIT werden 33 bis 36 Mio. EUR (i. Vj.: 47,3 Mio. EUR) erwartet. Für EBITDA und EBIT hatte DATAGROUP bisher leichte Steigerungen gegenüber dem Vorjahr erwartet.
Die Abweichung zur bisherigen Prognose beruht nach jetzigen Einschätzungen im Wesentlichen auf Sondereffekten in Höhe von 10 bis 11 Mio. EUR im Zusammenhang mit den strategischen Massnahmen. Diese strategischen Massnahmen stellen Investitionen in Zukunftsfelder dar und dienen nach der angekündigten Seitwärtsbewegung im Umsatz dem künftigen Wachstum.
Über DATAGROUP
KONTAKT
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A41YEV7
|WKN:
|A41YEV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
|LEI Code:
|391200NEYPQM7LC12H89
|EQS News ID:
|2381804
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381804 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu DATAGROUP SE
|
13.08.26
|EQS-News: DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: DATAGROUP Lowers Forecast for Fiscal Year 2025/2026 (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-News: DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-News: DATAGROUP Wins Contract for Comprehensive Workplace Services and Device Lifecycle Management at Investitionsbank Berlin (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-News: DATAGROUP übernimmt Service Desk für Dataport (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-News: DATAGROUP Takes Over Service Desk for Dataport (EQS Group)
|
30.06.26
|EQS-News: DATAGROUP erweitert Multicloud-Portfolio um souveräne Delos Cloud für den öffentlichen Sektor (EQS Group)
|
30.06.26
|EQS-News: DATAGROUP Expands Multicloud Portfolio with Sovereign Delos Cloud for the Public Sector (EQS Group)
Analysen zu DATAGROUP SE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.