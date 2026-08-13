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13.08.2026 07:30:05

EQS-News: DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

DATAGROUP
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EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DATAGROUP senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026

Pliezhausen, 13. August 2026 - Die DATAGROUP SE (ISIN DEO00A41YEV7) gibt heute eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 (01.10.2025 bis 30.09.2026) bekannt. In einem wie schon bisher kommuniziert unverändert verhaltenen Marktumfeld wird der Umsatz in einer Bandbreite von 565 bis 575 Mio. EUR und damit auf Vorjahresniveau erwartet (i.Vj.: 566 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung wird einerseits durch das Marktumfeld und daneben auch durch Sondereffekte, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Massnahmen geprägt.

Für das EBITDA wird daher ein Wert von 71 bis 74 Mio. EUR geschätzt (i.Vj.: 84,1 Mio. EUR), für das EBIT werden 33 bis 36 Mio. EUR (i. Vj.: 47,3 Mio. EUR) erwartet. Für EBITDA und EBIT hatte DATAGROUP bisher leichte Steigerungen gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die Abweichung zur bisherigen Prognose beruht nach jetzigen Einschätzungen im Wesentlichen auf Sondereffekten in Höhe von 10 bis 11 Mio. EUR im Zusammenhang mit den strategischen Massnahmen. Diese strategischen Massnahmen stellen Investitionen in Zukunftsfelder dar und dienen nach der angekündigten Seitwärtsbewegung im Umsatz dem künftigen Wachstum.

 

Über DATAGROUP
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und grosse Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
anke.banaschewski@datagroup.de

 

 



 

13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A41YEV7
WKN: A41YEV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
LEI Code: 391200NEYPQM7LC12H89
EQS News ID: 2381804

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381804  13.08.2026 CET/CEST

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