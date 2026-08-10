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10.08.2026 08:30:03

EQS-News: DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin

DATAGROUP
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EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin

10.08.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin

Pliezhausen, 10. August 2026. DATAGROUP hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für die Erbringung von Workplace Services mit Schwerpunkt Device Lifecycle Management für die Investitionsbank Berlin (IBB) erhalten. Die Zusammenarbeit ist auf fünf Jahre angelegt und umfasst die Betreuung von rund 1.300 Endgeräten. Ziel der Partnerschaft ist es, die digitale Arbeitsplatzumgebung der IBB effizient, sicher, nachhaltig und anwenderorientiert weiterzuentwickeln.

Im Rahmen des Auftrags übernimmt DATAGROUP sämtliche Leistungen entlang des Lebenszyklus der Endgeräte – von der Bereitstellung, Konfiguration und Logistik über den Betrieb und Support bis hin zum Austausch sowie der sicheren Rücknahme und Verwertung am Ende der Nutzungsdauer. Damit erhält die IBB einen zentralen Servicepartner für alle wesentlichen Aufgaben rund um die Arbeitsplatzversorgung.

Ein wichtiger Mehrwert des Projekts liegt in der ganzheitlichen Steuerung des Gerätebestands. Transparente Prozesse entlang der gesamten Nutzungsdauer ermöglichen eine bessere Planung von Investitionen und Austauschzyklen sowie eine effizientere Verwaltung der vorhandenen Endgeräte. Dadurch werden Bereitstellungszeiten verkürzt, administrative Aufwände reduziert und die Nutzerzufriedenheit erhöht.

„Mit DATAGROUP haben wir einen erfahrenen und leistungsfähigen Partner für unsere Workplace-Infrastruktur gefunden. Durch die ganzheitliche Betreuung unserer Endgeräte – von Bereitstellung bis Verwertung – schaffen wir gemeinsam eine moderne und zuverlässige Arbeitsplatzversorgung, die unsere Mitarbeitenden optimal unterstützt“, so Wolf Diederich, Bereichsleitung IT bei der IBB.

Besondere Bedeutung haben zudem die Themen IT-Sicherheit und Compliance. Standardisierte Betriebs- und Bereitstellungsprozesse sowie definierte Sicherheits- und Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass die eingesetzten Endgeräte den organisatorischen und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Ergänzt wird dies durch klare Governance-Strukturen, regelmässiges Reporting und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement.

Auch Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Serviceansatzes. DATAGROUP verfolgt einen Lifecycle-orientierten Ansatz, der die möglichst lange Nutzung von Hardware, die Wiederaufbereitung geeigneter Geräte sowie deren sichere und nachvollziehbare Verwertung umfasst. Dadurch wird ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen unterstützt und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet.

„Wir freuen uns über das Vertrauen der Investitionsbank Berlin und darauf, die digitale Arbeitsumgebung der Bank gemeinsam weiterzuentwickeln. Device Lifecycle Management ist ein zentraler Baustein moderner Workplace Services und trägt wesentlich zu einer effizienten, sicheren und nachhaltigen IT-Arbeitsplatzversorgung bei. Unser Anspruch ist es, mit hoher Servicequalität, standardisierten Prozessen und einer engen Partnerschaft einen echten Mehrwert für die Investitionsbank Berlin und ihre Mitarbeitenden zu schaffen“, so Peter Vages, Geschäftsführer bei DATAGROUP.

Die Investitionsbank Berlin und DATAGROUP verstehen die Zusammenarbeit als langfristige Partnerschaft. Im Mittelpunkt stehen die kontinuierliche Verbesserung der Workplace Services sowie die Anpassung an zukünftige technologische und organisatorische Anforderungen. Ziel ist eine moderne, sichere und skalierbare Arbeitsplatzumgebung, die die Mitarbeitenden optimal unterstützt und den langfristigen Erfolg der Investitionsbank Berlin fördert.

 

Über DATAGROUP
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und grosse Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
presse@datagroup.de

 

 


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A41YEV7
WKN: A41YEV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
LEI Code: 391200NEYPQM7LC12H89
EQS News ID: 2379600

 
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2379600  10.08.2026 CET/CEST

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