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11.05.2026 17:21:34

EQS-News: Dassault Aviation und OHB schliessen Partnerschaft zur Angebotseinreichung des Mehrzweck-Raumfahrzeugs VORTEX-S bei der ESA

OHB
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kooperation
Dassault Aviation und OHB schliessen Partnerschaft zur Angebotseinreichung des Mehrzweck-Raumfahrzeugs VORTEX-S bei der ESA

11.05.2026 / 17:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

(Saint-Cloud, Frankreich – Bremen, Deutschland, 11. Mai 2026) - Dassault Aviation und OHB geben bekannt, dass sie beabsichtigen, ein gemeinsames Angebot für das Mehrzweck-Raumfahrzeug VORTEX-S bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) einzureichen. Dieses soll sowohl den Hin- und Rücktransport von Fracht zu Raumstationen ermöglichen als auch autonome Free Flyer-Missionen durchführen können. Weitere europäische Partner sollen in das Projekt eingebunden werden.

Gemeinsam bilden Dassault Aviation als Hauptarchitekt des VORTEX-S sowie als globaler Integrator des Raumflugzeugs und OHB als Architekt und Integrator des Servicemoduls das Kernteam des vorgeschlagenen ESA-Projekts.

Derzeit laufen Gespräche mit weiteren führenden europäischen Raumfahrtunternehmen, um das Konsortium für ein Vorhaben auszubauen, das Europas Zukunft im Bereich der Raumfahrtmobilität massgeblich voranbringen soll.

„Mit unserem Angebot zu VORTEX-S an die ESA wollen wir die europäischen Raumfahrtfähigkeiten stärken. Unsere deutschen Partner von OHB sind natürliche Partner in diesem Projekt und bringen ihre bemerkenswerte Expertise ein. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, die äusserst wirkungsvoll sein wird“, erklärte Éric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation.

„VORTEX-S für die ESA ist eine ambitionierte Initiative, getragen von dem Bedarf nach autonomen europäischen Raumtransportfähigkeiten. Als eines der führenden europäischen Raumfahrtunternehmen ist der orbitale Bereich unser zentrales Tätigkeitsfeld. Die Partnerschaft mit Dassault Aviation ergänzt sich ideal: Als familiengeführte Hightech-Unternehmen teilen wir eine gemeinsame Vision und bringen komplementäre Stärken in die Entwicklung eines wiederverwendbaren Raumflugzeugs ein – Dassault Aviation als Flugzeughersteller und OHB als Raumfahrtunternehmen“, sagte Marco Fuchs, CEO von OHB.

Kontakt:
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

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2325418  11.05.2026 CET/CEST

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