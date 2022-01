EQS-News: Das bahnbrechende LeBlock-Energiespeichersystem von Leclanché feiert auf der ESNA-Konferenz und Expo in Long Beach, Kalifornien, seine Premiere in Nordamerika.

EQS-News: Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Das bahnbrechende LeBlock-Energiespeichersystem von Leclanché feiert auf der ESNA-Konferenz und Expo in Long Beach, Kalifornien, seine Premiere in Nordamerika.



10.01.2022 / 18:30



- Modulares und skalierbares System bringt die Einfachheit von Kinderbaukästen in anspruchsvolle Energiespeichersysteme. - Geringere Gesamtbetriebskosten und minimierter ökologischer Fußabdruck. - Umfassende Sicherheitsfunktionen wie Branderkennungs- und -unterdrückungssystem, Not-Aus-Funktion, Isolationsüberwachung und Deflagrationspanel. - Ideal für Microgrid- und EV-Schnellladeanwendungen. LONG BEACH, Calif. und YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 10. Januar 2022 - LeBlockTM, die bahnbrechende Energiespeicherlösung, die von Leclanché SA (SIX: LECN) Mitte 2021 eingeführt wurde, gibt ihr Nordamerika-Debüt auf der kommenden Energy Storage North America (ENSA) Konferenz und Messe vom 13. bis 15. Januar 2022 an Stand 751. Die innovative Energiespeicherlösung, Finalist beim ees AWARD 2021 in München, ist ein vollständig modulares und skalierbares Baukastenkonzept, das für Microgrid- und EV-Schnellladeanwendungen entwickelt wurde. LeBlock reduziert die Gesamtbetriebskosten und den eigenen ökologischen Fußabdruck durch vereinfachte Logistik und Installation, mögliche Rekonfiguration und einfache Rückgabe zum Recycling am Ende des Lebenszyklus. LeBlock-Einheiten werden mit vorinstallierten und miteinander verbundenen Batterien als 20-Fuß-ISO-Container geliefert Das LeBlock-Energiespeichersystem besteht aus fünf Fuß breiten BatteryBlock- und CombiBlock-Einheiten, die durch Plug-and-Play-Verbindungen einfach kombiniert werden können. Jedes System wird ab Werk mit vollständig vorinstallierten und konfigurierten Batteriegestellen mit bis zu 745 kWh Lithium-Ionen-Batterien an die Aufstellorte geliefert - einschließlich Temperaturmanagement und Standard-Brandschutzsystem. Da die Blöcke mit installierten Batterien und vorinstallierten Kabeln und Steckern geliefert werden, ist keine standortspezifische Verkabelung erforderlich. Alle vier Blöcke werden, wenn sie miteinander verbunden sind, in einen 20-Fuß-ISO-zertifizierten Container verwandelt, so dass sie leicht per Bahn, Schiff oder LKW transportiert werden können. Es entsteht kein Verpackungsmüll und es werden keine zusätzlichen Transportbehälter benötigt. Die vereinfachte Logistik eröffnet auch die Möglichkeit eines zeitlich begrenzten "Storage-as-a-Service"-Angebots nach Bedarf. LeBlock wurde mit den höchsten Sicherheitsanforderungen sowohl auf Systemebene als auch für die Anwender entwickelt. Seine partitionierte Architektur mindert das potenzielle Brandrisiko, und das System ist mit mehreren hochmodernen Funktionen ausgestattet, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, darunter eine feuerbeständige Konstruktion, eine Not-Aus-Funktion, ein Branderkennungs- und -unterdrückungssystem, eine Isolationsüberwachung und eine Deflagrationspanel. Weitere Spezifikationen und ein Video sind online verfügbar unter https://www.leclanche.com/leblock/ Zusätzlich zum Messestand des Unternehmens wird Viorel Moga, Vice President of Engineering bei Leclanché Stationary Solutions, am Donnerstag, 13. Januar 2022, ab 12:30 Uhr auf der Energy Storage Stage einen Überblick über LeBlock und seine zahlreichen Innovationen geben. Für weitere Informationen schreiben Sie an info@leclanche.com oder besuchen Sie www.leclanche.com. LeBlock ist eine Marke von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Leclanché

Leclanché SA mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von hochwertigen Energiespeicherlösungen, die die Fortschritte in Richtung einer sauberen Energiezukunft beschleunigen sollen. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché wurzeln in mehr als 100 Jahren innovativer Entwicklung von Batterien und Energiespeichern - das Unternehmen ist ein zuverlässiger Anbieter von Energiespeicherlösungen weltweit. Dies, kombiniert mit der Unternehmenskultur des deutschen Maschinenbaus und der Schweizer Präzision und Qualität, macht Leclanché zum bevorzugten Partner für neue Markteilnehmer, etablierte Unternehmen und Regierungen, die an der Spitze positiver Veränderungen in der weltweiten Energieerzeugung und -verteilung sowie ihres Verbrauchs stehen. Der Energiewandel wird hauptsächlich durch Veränderungen im Management der Stromnetze und in der Elektrifizierung des Transports vorangetrieben; beide Märkte sind das Rückgrat der Strategie und des Geschäftsmodells von Leclanché. Die Produkte von Leclanché sind das Herzstück der Konvergenz der Verkehrselektrifizierung und der Entwicklung des Verteilungsnetzes. Leclanché ist in drei Geschäftseinheiten organisiert ist: stationäre Speicherlösungen, E-Transportlösungen und spezielle Batteriesysteme. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: Ticker Symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Leclanché Medien Schweiz / Europa:

