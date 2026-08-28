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Daldrup & Söhne Aktie 3581790 / DE0007830572

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28.08.2026 09:00:04

EQS-News: Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie

Daldrup & Söhne
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EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie

28.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie

Pullach / Ascheberg, 28. August 2026 - Die Daldrup & Söhne AG („Daldrup“, „Daldrup & Söhne“) (ISIN DE0007830572), Spezialist für Bohrtechnik und Geothermie, hat am 27. August 2026 erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung im virtuellen Format durchgeführt. Bei einer Präsenz von 60,75 Prozent des Grundkapitals stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit mehr als 98 Prozent der abgegebenen Stimmen entlastet.

Die Hauptversammlung beschloss zudem die Ausschüttung einer Dividende von 18 Cent je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Dies entspricht einer Erhöhung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Unternehmenswebsite der Daldrup & Söhne AG unter Investor Relations / Hauptversammlung zur Verfügung: https://daldrup.eu/de/ir/

 

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von 80 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächen-nahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwasser-güte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten

 

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

 

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG
Annette Kohler-Kruse / Frank Ostermair
Fon +49 171 547 69 84
ir@daldrup.eu

Emil-Riedl-Weg 6
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland

www.daldrup.eu


28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Daldrup & Söhne AG
Bajuwarenring 17a
82041 Oberhaching
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920
Fax: -
E-Mail: ir@daldrup.eu
Internet: www.daldrup.eu
ISIN: DE0007830572
WKN: 783057
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900ZRINMVRLGE9A07
EQS News ID: 2390046

 
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2390046  28.08.2026 CET/CEST

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