EQS-News: Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie

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Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie



28.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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Daldrup & Söhne AG: Hauptversammlung beschliesst Dividende von 18 Cent je Aktie

Pullach / Ascheberg, 28. August 2026 - Die Daldrup & Söhne AG („Daldrup“, „Daldrup & Söhne“) (ISIN DE0007830572), Spezialist für Bohrtechnik und Geothermie, hat am 27. August 2026 erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung im virtuellen Format durchgeführt. Bei einer Präsenz von 60,75 Prozent des Grundkapitals stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit mehr als 98 Prozent der abgegebenen Stimmen entlastet.

Die Hauptversammlung beschloss zudem die Ausschüttung einer Dividende von 18 Cent je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2025. Dies entspricht einer Erhöhung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Unternehmenswebsite der Daldrup & Söhne AG unter Investor Relations / Hauptversammlung zur Verfügung: https://daldrup.eu/de/ir/

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von 80 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächen-nahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold ). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwasser-güte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten

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Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Annette Kohler-Kruse / Frank Ostermair

Fon +49 171 547 69 84

ir@daldrup.eu

Emil-Riedl-Weg 6

82049 Pullach i. Isartal

Deutschland

www.daldrup.eu