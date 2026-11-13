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13.11.2026 15:58:33
EQS-News: cyan AG doppelt ausgezeichnet: Silber und Bronze bei den International Customer Experience Awards 2026
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EQS-News: Cyan AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
cyan AG doppelt ausgezeichnet: Silber und Bronze bei den International Customer Experience Awards 2026
München, 13. November 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, wurde vergangene Woche bei den International Customer Experience Awards 2026 zweifach ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt Silber in der Kategorie „Best CX in Telecommunications“ und Bronze in der Kategorie „Best Use of AI“. Die Preise wurden am 5. November 2026 im Rahmen der Verleihung im Wembley Stadium in London überreicht.
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstrasse 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2434758
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434758 13.11.2026 CET/CEST
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