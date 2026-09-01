Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 0.5%  SPI 20’152 0.2%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’169 -0.3%  Euro 0.9393 0.0%  EStoxx50 6’421 0.0%  Gold 4’428 -0.5%  Bitcoin 63’749 0.4%  Dollar 0.8098 0.2%  Öl 91.7 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Huber+Suhner-Aktie steigt: Übernahme von Ingun abgeschlossen
dormakaba-Aktie im Blick: Rekordmarge trotz Umsatzrückgang
Partners Group-Aktie bricht massiv ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Swiss Life-Aktie unbeeindruckt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien von SK hynix und Samsung höher: Südkoreas Exporte dank Chip-Boom kräftig gestiegen
Suche...
Plus500 Depot

Cyan Aktie 40894523 / DE000A2E4SV8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 08:30:04

EQS-News: cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

Cyan
2.06 EUR 0.98%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

01.09.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

cyan AG bestätigt nach starkem erstem Halbjahr die Jahresprognose

  • Vorläufiger Konzernumsatz steigt um 11 % auf EUR 4,9 Mio. (H1 2025: EUR 4,4 Mio.)
  • Anteil wiederkehrender Umsätze weiterhin auf hohem Niveau von 96 %
  • Erneut positives EBITDA von EUR 0,2 Mio. trotz planmässiger Wachstumsinvestitionen
  • Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

München, 1. September 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf EUR 4,9 Mio. (H1 2025: EUR 4,4 Mio.). Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze lag mit 96 % weiterhin auf einem hohen Niveau. Ausschlaggebend dafür war die Steigerung der Endkundenbasis um 30 %.

Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 0,2 Mio. (H1 2025: EUR 0,5 Mio.). Die Ergebnisentwicklung reflektiert insbesondere die gestiegenen Umsätze, denen die planmässigen Investitionen in die Weiterentwicklung der Cybersecurity-Lösungen sowie in den Ausbau von Vertrieb und Marktbearbeitung gegenüberstehen. Das EBITDA des Vorjahres war von positiven Einmaleffekten begünstigt.

Markus Cserna, CEO der cyan AG: „Die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt unseren eingeschlagenen Wachstumskurs. Gleichzeitig investieren wir gezielt in unsere Produkte, neue Vertriebskanäle und die weitere Markterschliessung. Der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze bildet dabei eine stabile Basis für die weitere Entwicklung. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026.“

Prognose für 2026 bestätigt
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet cyan weiterhin einen Konzernumsatz zwischen EUR 10,2 Mio. und EUR 11,5 Mio. sowie ein erneut positives EBITDA, das aufgrund der geplanten Investitionen in den Marktausbau voraussichtlich unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 liegen wird.

Die vollständigen Halbjahreszahlen wird cyan mit dem Halbjahresfinanzbericht am 24. September 2026 veröffentlichen und im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ zur Verfügung stellen.

Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.

Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com

cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de


01.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Josephspitalstrasse 15
80331 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 894500180W6SSACJ1T19
EQS News ID: 2391314

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391314  01.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cyan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten