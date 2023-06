EQS-News: CureVac beruft internationalen Finanzexperten Michael Brosnan in den Aufsichtsrat

Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Personalie

CureVac beruft internationalen Finanzexperten Michael Brosnan in den Aufsichtsrat



20.06.2023 / 13:00 CET/CEST

CureVac beruft internationalen Finanzexperten Michael Brosnan in den Aufsichtsrat

TÜBINGEN, Deutschland / BOSTON, USA 20. Juni 2023 CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) (CureVac), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamenten­klasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute die Berufung von Michael Brosnan zum unabhängigen Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens bekannt. Michael Brosnan löst Hans Christoph Tanner ab, der seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats von CureVac war. Michael Brosnans Berufung erfolgte im Rahmen von CureVacs Haupt­ver­sammlung am 19. Juni 2023. Michael ist eine hervorragende Ergänzung für den CureVac-Aufsichtsrat. Seine globale Finanz- und Audit-Expertise wird dazu beitragen, die finanzielle Stabilität des Unternehmens auf dessen Weg in späteren Phasen klinischer Entwicklung und Kommerzialisierung zu gewährleisten, sagte Jean Stéphenne, Vorsitzender des Aufsichtsrats von CureVac. Gleichzeitig möchten wir Hans Christoph von ganzem Herzen für sein Engagement und seine Führung in den letzten acht Jahren danken. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Michael Brosnan ist ein hochangesehener internationaler Finanzexperte mit umfassender Erfahrung in geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Rollen als Finanzvorstand und Wirt­schafts­prüfer. Derzeit ist er Mitglied des Aufsichts­rats und Vorsitzender des Prüfungs­aus­schusses der MorphoSys AG. Zudem ist er Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Daimler Truck AG. Bis 2019 war er Finanzvorstand von Fresenius Medical Care Management AG. Bevor er Führungspositionen in Finanz­abteilungen übernahm, war er Audit Partner bei KPMG. Michael Brosnan verfügt über einen Abschluss in Betriebs­wirtschaftslehre und Rechn­ungswesen von der Northeastern University in Boston. CureVac ist Pionier auf dem Gebiet der mRNA und es erfüllt mich mit Freude, dem Unter­nehmen in einer Phase des außer­ordentlichen Wachstums und Fortschritts beizutreten, sagte Herr Brosnan. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Aufsichtsratskollegen und dem Führungsteam dazu beizutragen, das Versprechen dieser transformativen Technologie einzu­lösen. Über CureVac CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. Das Prinzip von CureVacs proprietärer Technologie basiert auf der Nutzung von optimierter mRNA als Datenträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Im Juli 2020 ging CureVac eine Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) ein, um gemeinsam neue Produkte im Bereich der prophylaktischen Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten auf Basis der mRNA-Technologie der zweiten Generation von CureVac zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit wurde später für die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation und modifizierten mRNA-Impfstofftechnologien erweitert. Auf der Grundlage seiner firmeneigenen Technologie hat das Unternehmen eine umfangreiche klinische Pipeline in den Bereichen der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung seltener Krankheiten aufgebaut. CureVac N.V. hat ihren Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter an weiteren Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com.

CureVac Medien und Investor Relations Kontakt Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications und Investor Relations CureVac, Tübingen T: +49 7071 9883-1298 M: +49 160 90 496949 sarah.fakih@curevac.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen, einschließlich Aussagen, die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Prognosen der CureVac N.V. und/oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften CureVac SE, CureVac Manufacturing GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG, CureVac Corporate Services GmbH, CureVac RNA Printer GmbH, CureVac Belgium SA und CureVac Netherlands B.V. (nachfolgend das Unternehmen) hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder zukünftiger Ergeb­nisse ausdrücken, im Gegensatz zu Aussagen, die historische Fakten wiedergeben. Beispiele hierfür sind die Erörterung der potenziellen Wirksamkeit der Impfstoff- und Behandlungs­kandidaten des Unternehmens und der Strategien des Unternehmens, der Finanzierungspläne, der Wachstumsmöglichkeiten und des Marktwachstums. In einigen Fällen können Sie solche zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie antizipieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, planen, anstreben, projizieren oder erwarten, können, werden, würden, könnten, potentiell, beabsichtigen oder sollten, dem Negativ dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements sowie auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch keine Garantie für die Leistung des Unternehmens, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und anderen variablen Umständen, einschließlich negativer weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen sowie anhaltender Instabilität und Volatilität auf den weltweiten Finanzmärkten, der Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, der Fähigkeit, aktuelle und zukünftige präklinische Studien und klinische Studien durchzuführen, dem Zeitplan, den Kosten und der Ungewissheit der behördlichen Zulassung, der Abhängigkeit von Dritten und Kooperations­partnern, der Fähigkeit, Produkte zu vermarkten, der Fähigkeit, Produkte herzustellen, mögliche Änderungen der aktuellen und geplanten Gesetze, Vorschriften und Regierungspolitik, Druck durch zunehmenden Wettbewerb und Konsolidierung in der Branche des Unternehmens, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens, die Fähigkeit, das Wachstum zu bewältigen, die Abhängigkeit von Schlüssel­personal, die Abhängigkeit vom Schutz des geistigen Eigentums, die Fähigkeit, für die Sicherheit der Patienten zu sorgen, Schwankungen der Betriebsergebnisse aufgrund der Auswirkungen von Wechselkursen, Verzögerungen in Gerichtsverfahren, unterschiedlichen Gerichtsergebnissen, oder anderen Faktoren. Solche Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die Leser werden davor gewarnt, sich unhinterfragt auf solche Aussagen zu verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die das Unternehmen erwartet. Die in dieser Pressemitteilung ent­haltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, und lehnt es ausdrücklich ab, solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Revisionen solcher Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für weitere Informationen verweisen wir auf die Berichte und Dokumente des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden. Sie können diese Dokumente über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen.

