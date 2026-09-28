CubeDoc Aktie 142397212 / DE000A3DXGY5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 10:51:43
EQS-News: CubeDoc unterzeichnet LOI mit EDEKA Südwest über Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln
|
EQS-News: CubeDoc SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc unterzeichnet LOI mit EDEKA Südwest über Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln
Köln, 28. September 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) weitet ihre Expansionsaktivitäten in den Bereich Einzelhandel aus. Das Unternehmen hat jetzt einen Letter of Intent (LOI) über ein Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln in EDEKA-Märkten mit der Edeka Südwest Stiftung & Co. KG unterzeichnet. Demnach sollen ab Mitte Januar 2027 zwei CubeDoc-Gesundheitswürfel im E center in Überlingen am Bodensee sowie im Marktkauf Ostfildern aufgestellt werden. Beide Märkte zeichnen sich durch über 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Vollsortiment, zentrale Lagen sowie eine hohe Kundenfrequenz aus und zählen zu den grossen EDEKA-Standorten in ihren jeweiligen Regionen.
In den kompakten CubeDoc-Gesundheitswürfeln mit einer Grundfläche ab 1,5 x 1,5 Metern erhalten Kundinnen und Kunden von EDEKA in Überlingen und Ostfildern ärztliche Beratung per Telemedizin, in Verbindung mit diagnostischen Leistungen mittels modernster medizintechnischer Geräte wie Herz-Kreislauf-Checks, Lungenfunktionstests sowie Basis-Laboranalysen. Die im CubeDoc-Gesundheitswürfel in den EDEKA-Märkten erfassten Vitaldaten und Laborwerte des Patienten werden digital in Echtzeit an den jeweiligen Arzt für die Analyse, Diagnose und Behandlung übermittelt. Die gesamte Prozesskette wird durch AI-basierte Systeme unterstützt. Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können direkt vor Ort digital ausgesellt werden. Das Leistungsangebot soll sich an gesetzlich Versicherte und privat Versicherte gleichermassen richten.
Bei einem erfolgreichen Verlauf des Pilotprojekts streben CubeDoc und EDEKA einen schrittweisen Roll-out an weiteren Standorten an. Geeignete Standorte werden die Parteien gemäss LOI dann gemeinsam abstimmen.
Zu EDEKA Südwest gehören mehr als 1.100 Märkte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Teilen Hessens und Bayerns, in denen täglich rund 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden einkaufen. Für CubeDoc ist der EDEKA Südwest Verbund damit ein hervorragender Partner zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die medizinische Versorgung niedrigschwellig und leistungsstark zu den Menschen bringt.
Die CubeDoc-Gesundheitswürfel sind bereits in mehreren Seniorenpflege- und Wohnheimen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern im Einsatz. Senioren- und Pflegeeinrichtungen bilden einen Schwerpunkt bei der Expansion von CubeDoc, ebenso wird der Einsatz im Apotheken-Bereich vorbereitet. Durch das gemeinsame Projekt mit EDEKA wird nun erstmals der Bereich Einzelhandel adressiert.
Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Der LOI und das Pilotprojekt mit EDEKA Südwest sind wichtige Meilensteine in unserer Wachstumsstrategie. Gemeinsam wollen wir den Kundeninnen und Kunden neue Angebote zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung machen: Kompakt. Intelligent. Für alle. CubeDoc als ein führender digitaler Infrastrukturanbieter für Telehealth und EDEKA als einer der führenden und renommiertesten Player im deutschen und europäischen Lebensmittel-Einzelhandel können mit einem erfolgreichen gemeinsamen Pilotprojekt Impulse für neue Modelle der Gesundheitsvorsorge liefern. Wir sind stolz darauf, dass CubeDoc als Pionier der Markterschliessung in Deutschland so gut vorankommt und freuen uns auf die kommenden Wachstumsschritte.“
Kontakt:
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500DW97DL3SMWDW73
|EQS News ID:
|2406268
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406268 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu CubeDoc
Analysen zu CubeDoc
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.