Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’975 0.2%  SPI 19’821 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’396 -0.1%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’296 -0.1%  Gold 4’155 -3.1%  Bitcoin 68’791 -1.8%  Dollar 0.8315 0.3%  Öl 108.5 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt
SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance
Suche...
Plus500 Depot

CubeDoc Aktie 142397212 / DE000A3DXGY5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 10:51:43

EQS-News: CubeDoc unterzeichnet LOI mit EDEKA Südwest über Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln

CubeDoc
1.20 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc unterzeichnet LOI mit EDEKA Südwest über Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln

28.09.2026 / 10:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CubeDoc unterzeichnet LOI mit EDEKA Südwest über Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln

  • Pilotprojekt startet Anfang 2027
  • Bei erfolgreichem Verlauf: Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln an weiteren EDEKA-Standorten geplant
  • Erster Schritt zur Erschliessung des Bereichs Einzelhandel für digitale medizinische Infrastruktur von CubeDoc

Köln, 28. September 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) weitet ihre Expansionsaktivitäten in den Bereich Einzelhandel aus. Das Unternehmen hat jetzt einen Letter of Intent (LOI) über ein Pilotprojekt zur Aufstellung von CubeDoc-Gesundheitswürfeln in EDEKA-Märkten mit der Edeka Südwest Stiftung & Co. KG unterzeichnet. Demnach sollen ab Mitte Januar 2027 zwei CubeDoc-Gesundheitswürfel im E center in Überlingen am Bodensee sowie im Marktkauf Ostfildern aufgestellt werden. Beide Märkte zeichnen sich durch über 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, ein Vollsortiment, zentrale Lagen sowie eine hohe Kundenfrequenz aus und zählen zu den grossen EDEKA-Standorten in ihren jeweiligen Regionen.

In den kompakten CubeDoc-Gesundheitswürfeln mit einer Grundfläche ab 1,5 x 1,5 Metern erhalten Kundinnen und Kunden von EDEKA in Überlingen und Ostfildern ärztliche Beratung per Telemedizin, in Verbindung mit diagnostischen Leistungen mittels modernster medizintechnischer Geräte wie Herz-Kreislauf-Checks, Lungenfunktionstests sowie Basis-Laboranalysen. Die im CubeDoc-Gesundheitswürfel in den EDEKA-Märkten erfassten Vitaldaten und Laborwerte des Patienten werden digital in Echtzeit an den jeweiligen Arzt für die Analyse, Diagnose und Behandlung übermittelt. Die gesamte Prozesskette wird durch AI-basierte Systeme unterstützt. Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen können direkt vor Ort digital ausgesellt werden. Das Leistungsangebot soll sich an gesetzlich Versicherte und privat Versicherte gleichermassen richten.

Bei einem erfolgreichen Verlauf des Pilotprojekts streben CubeDoc und EDEKA einen schrittweisen Roll-out an weiteren Standorten an. Geeignete Standorte werden die Parteien gemäss LOI dann gemeinsam abstimmen.

Zu EDEKA Südwest gehören mehr als 1.100 Märkte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie in Teilen Hessens und Bayerns, in denen täglich rund 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden einkaufen. Für CubeDoc ist der EDEKA Südwest Verbund damit ein hervorragender Partner zum Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die medizinische Versorgung niedrigschwellig und leistungsstark zu den Menschen bringt.

Die CubeDoc-Gesundheitswürfel sind bereits in mehreren Seniorenpflege- und Wohnheimen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern im Einsatz. Senioren- und Pflegeeinrichtungen bilden einen Schwerpunkt bei der Expansion von CubeDoc, ebenso wird der Einsatz im Apotheken-Bereich vorbereitet. Durch das gemeinsame Projekt mit EDEKA wird nun erstmals der Bereich Einzelhandel adressiert.

Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Der LOI und das Pilotprojekt mit EDEKA Südwest sind wichtige Meilensteine in unserer Wachstumsstrategie. Gemeinsam wollen wir den Kundeninnen und Kunden neue Angebote zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung machen: Kompakt. Intelligent. Für alle. CubeDoc als ein führender digitaler Infrastrukturanbieter für Telehealth und EDEKA als einer der führenden und renommiertesten Player im deutschen und europäischen Lebensmittel-Einzelhandel können mit einem erfolgreichen gemeinsamen Pilotprojekt Impulse für neue Modelle der Gesundheitsvorsorge liefern. Wir sind stolz darauf, dass CubeDoc als Pionier der Markterschliessung in Deutschland so gut vorankommt und freuen uns auf die kommenden Wachstumsschritte.“   

 

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 


28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500DW97DL3SMWDW73
EQS News ID: 2406268

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406268  28.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CubeDoc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CubeDoc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:03 SMI kämpft weiter mit 14.000er-Marke
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’640.24 19.37 S1B74U
Short 14’907.66 13.88 SRQBMU
Short 15’474.18 8.85 S7BSAU
SMI-Kurs: 13’975.43 28.09.2026 12:12:22
Long 13’471.06 19.50 SHB7NU
Long 13’174.53 13.67 SKBOPU
Long 12’620.67 8.88 S33BNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

CubeDoc 1.20 0.00% CubeDoc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.