EQS-News: CubeDoc SE: Erfolgreiche expopharm 2026

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CubeDoc SE: Erfolgreiche expopharm 2026



21.09.2026 / 15:15 CET/CEST

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CubeDoc SE: Erfolgreiche expopharm 2026

Bundesgesundheitsminister Linnemann besucht CubeDoc-Messestand

Grosses Interesse an digitaler, medizinischer Infrastruktur von CubeDoc

Zahlreiche wertvolle Kontakte zu Unternehmen und in die Apothekenbranche

Köln, 21. September 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) berichtet über eine erfolgreiche expopharm 2026. Auf der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt hat CubeDoc seinen CubeDoc-Gesundheitswürfel vor Branchenteilnehmern, Politikern und Experten aus der Pharma- und Apothekenbranche am eigenen Messestand vorgestellt. Als prominenter politischer Messegast zeigte sich auch der Bundesminister für Gesundheit Carsten Linnemann interessiert an der innovativen CubeDoc-Infrastruktur. Im Rahmen der Messe hat CubeDoc den Besuchern präsentiert, wie Diagnostik, KI-gestützte medizinische Voranalyse und Live-Konsultation in einem Apotheken-CubeDoc-Gesundheitswürfel funktionieren. Insgesamt hat CubeDoc an seinem Messestand mehr als 350 Besucher empfangen und zahlreiche Gespräche mit Unternehmen, Experten sowie Apothekerinnen und Apothekern als potenzielle Kunden geführt.

Mit der Präsenz auf der expopharm konnte CubeDoc seine Visibilität am wichtigen Apothekenmarkt weiter stärken. So plant CubeDoc, neben der Etablierung der CubeDoc-Gesundheitswürfel in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, auch seine medizinische Infrastruktur Apotheken anzubieten.

Ein wichtiges Thema der diesjährigen Messe war das neue Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung (ApoVWG). Damit erhalten Apotheken erweiterte medizinische Kompetenzen, z. B. bei Impfungen und Frühdiagnostik. Für telemedizinische Anbieter wie CubeDoc wird somit der Weg dafür geebnet, stärker mit Apotheken zusammenzuarbeiten.

Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Die erfolgreiche expopharm ist ein Beleg für uns, dass unser Geschäftsmodell den aktuellen und langfristigen Bedarf trifft. Innovative Gesundheitslösungen und Infrastruktur wie unsere CubeDoc-Gesundheitswürfel sind gefragter denn je und eignen sich wegen ihrer kompakten Grösse vor allem auch für Apotheken. Wir konnten auf der Messe fundierte Gespräche mit potenziellen Kunden und Partnern führen und sind zuversichtlich, den Roll-out unserer Technologie weiter zu beschleunigen.“

Carsten Linnemann, Bundesminister für Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland, erklärte am Rande der Messe: „Apotheken spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitssystem.“

Weiterhin stand auch die Rolle von Künstlicher Intelligenz und flächendeckender medizinischer Versorgung im Fokus der Messe. „Wir können auch das Thema ländlicher Raum und die medizinische Versorgung mit dem Thema KI angehen“, erklärte Linnemann weiter im Rahmen der Messe.

Die diesjährige expopharm wurde von mehr 25.000 nationalen und internationalen Gästen aus der Branche besucht. Mehr als 500 Unternehmen stellten an den Messeständen in den Münchner Messehallen ihr Geschäftsmodell vor, darunter auch Pharma-Konzerne wie u. a. Novo Nordisk oder Sanofi-Aventis.

Presse und Investor Relations CubeDoc SE

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