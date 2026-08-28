CPI Europe Aktie 42323363 / AT0000A21KS2
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28.08.2026 18:01:44
EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr 2026
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EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
CPI Europe AG
CPI Europe erzielte im 1. Halbjahr 2026 eine gute operative Performance und bestätigte damit die Wirksamkeit der im Jahr 2025 begonnenen Anpassung der strategischen Portfolioausrichtung. Die Mieterlöse stiegen auf €291,4 Millionen, was insbesondere auf den Ankauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie ein Like-for-like-Mietwachstum von 2,4% zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis erhöhte sich folglich auf €224,3 Millionen.
Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich in den ersten sechs Monaten 2026 auf €63,8 Millionen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) belief sich somit auf €267,2 Millionen. Das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem aufgrund positiver Bewertungseffekte aus Zinsderivaten auf minus €67,0 Millionen. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug €200,2 Millionen und das Konzernergebnis €158,3 Millionen.
Hochwertiges Immobilienportfolio
CPI Europe setzte die Optimierung des Immobilienportfolios im Berichtszeitraum konsequent fort. Neben Investitionen in Bestandsimmobilien veräusserte das Unternehmen Objekte, die nicht der Unternehmensstrategie entsprachen oder begrenztes Wachstumspotenzial aufwiesen. So schloss CPI Europe im 1. Halbjahr 2026 strategische Immobilienverkäufe mit einem Gesamtwert von €321,7 Millionen ab.
Per 30. Juni 2026 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 355 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.574,7 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,5% und die Bruttorendite bei 6,9%.
Robuste Bilanz
CPI Europe wies zum 30. Juni 2026 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 49,6% sowie einem konsolidierten Verschuldungsgrad von 40,2% auf. Die liquiden Mittel beliefen sich auf €346,8 Millionen.
Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €33,50. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg zum Berichtsstichtag auf €37,92 und spiegelte damit den im 1. Halbjahr 2026 erzielten Konzerngewinn wider.
Ausblick
Auch in den kommenden Monaten wird sich CPI Europe auf ihr Kerngeschäft sowie die weitere Portfoliooptimierung konzentrieren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der aktiven Weiterentwicklung des tschechischen Wohnimmobilienportfolios sowie dem Ausbau von Retail Parks.
Im Sinne der strategischen Portfoliooptimierung prüft CPI Europe aktuell zudem die Möglichkeit, Einzelhandelsimmobilien von CPI Europe, S IMMO und CPI Property Group in einer eigenen Konzernholding zusammenzulegen. Damit soll der Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Konzern weiter verstärkt sowie Asset Management und die Aufnahme externer Finanzierungen erleichtert werden. Dies alles vor dem Hintergrund eines zukünftigen Wachstums im Bereich von Einzelhandelsimmobilien.
Der Halbjahresfinanzbericht der CPI Europe zum 30. Juni 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com abrufbar.
Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 der S IMMO AG
Die S IMMO AG veröffentlichte am 27. August 2026 ihr Ergebnis für das 1. Halbjahr 2026. Das Immobilienportfolio umfasste zum 30. Juni 2026 106 Objekte mit einem Buchwert von €3.152,7 Millionen.
Mit konsequenter Strategieumsetzung und Portfolioweiterentwicklung erzielte die S IMMO trotz Immobilienverkäufen ein robustes operatives Ergebnis. Der Like-for-like-Anstieg der Mieteinnahmen um 2,9% unterstrich die positive Entwicklung des Bestandsportfolios. Die Nettoerlöse aus dem operativen Geschäft beliefen sich auf €95,8 Millionen. Das Periodenergebnis lag bei €44,4 Millionen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf geringere Veräusserungsgewinne, ein negatives Bewertungsergebnis sowie die Auswirkungen der Hotelverkäufe zurückzuführen.
Der Zwischenbericht der S IMMO zum 30. Juni 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter simmoag.at abrufbar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Investor Relations and Corporate Communications
CPI Europe AG
28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|EQS News ID:
|2390432
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2390432 28.08.2026 CET/CEST
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