EQS-News: Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt

Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt Erlöse aus Vermietung um 12,7% auf TEUR 3.173 gestiegen (Vorjahr TEUR 2.815)

Gemeldete Veräußerung in Göttingen kurzfristig mit negativem Einfluss, führt jedoch zu einer Verbesserung des Cashflows

EBIT mit TEUR -438 leicht verbessert gegenüber Vorjahresperiode (Vorjahr TEUR -605) Frankfurt am Main, 31. Oktober 2022 - Die Coreo (ISIN: DE000A0B9VV6) hat die Mieteinnahmen auch im ersten Halbjahr 2023 erneut steigern können. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte sich der Wert von TEUR 2.815 um 12,7 % auf TEUR 3.173. Wesentlicher Anteil daran hat die Fertigstellung des Mieterausbaus in Wetzlar und die Übergabe an die Mieter im ersten Halbjahr 2023. Im Bewertungsergebnis in Höhe von -610 TEUR (Vorjahr: -530) wurde bereits die im zweiten Halbjahr vorgenommene und gemeldete Veräußerung der WEG Einheiten in Göttingen berücksichtigt. Die Veräußerung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Die Veräußerung der WEG Einheiten wird mittelfristig zu einer Verbesserung des Cashflows führen. Eine unterjährige Neubewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilienbestände wurde wie in den Vorjahren aus Kostengründen nicht vorgenommen. Die Materialaufwendungen erhöhten sich infolge des gestiegenen Vermietungsvolumens sowie der Investitionen in den Bestand auf TEUR -1.785 (Vorjahr TEUR -1.285) planmäßig. Der Personalaufwand liegt mit TEUR -642 unter dem Vorjahresniveau von TEUR -735. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR -671 34 % unter dem Vergleichswert Vorjahr (TEUR -1.022 im Vorjahr). Der Konzern weist zum Halbjahr mit TEUR -438 ein gegenüber dem Vorjahr (TEUR -605) verbessertes EBIT aus. Die Finanzaufwendungen blieben mit TEUR -1.483 nahezu unverändert (Vorjahr TEUR -1.411). Grund hierfür ist der hohe Anteil an fixverzinslichen Darlehen der Coreo. Der vollständige Halbjahresbericht 2023 steht auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung. Über die Coreo AG Die Coreo AG (WKN: A0B9VV) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein opportunistischer Immobilieninvestor. Investitionen erfolgen vor allem in Wohn- und Gewerbeimmobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial oder bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios.

Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstrasse 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

Kontakt:Coreo AGInvestor RelationsBleichstrasse 64D-60313 Frankfurt a. M.ir@coreo.deT: +49 (0) 69-21 93 96-0

