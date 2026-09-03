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03.09.2026 15:24:33

EQS-News: Commerzbank startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro

Commerzbank
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EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Commerzbank startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro

03.09.2026 / 15:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Rückkauf beginnt am 4. September 2026 und soll spätestens bis 10. Februar 2027 abgeschlossen sein
  • Aktienrückkauf ist Teil der angestrebten Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro für Geschäftsjahr 2026
  • Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp: „Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Die Fähigkeit, nachhaltig Kapital zu erwirtschaften und zurückzugeben, ist Ausdruck der Stärke unseres Geschäftsmodells.“

Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Zuvor hatten die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur den Antrag der Bank genehmigt. Der Rückkauf ist Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026.

Die Commerzbank plant, ab dem 4. September 2026 eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,2 Mrd. Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf soll spätestens bis zum 10. Februar 2027 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden. Die im Rahmen der beiden vorangegangenen Aktienrückkäufe erworbenen Aktien hat die Bank inzwischen eingezogen. Die entsprechenden Rückkäufe waren Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025. Damit unterstreicht die Commerzbank die konsequente Umsetzung ihrer angekündigten Kapitalrückgabepolitik.

„Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Mit dem nächsten Aktienrückkauf setzen wir unsere attraktive Kapitalrückgabepolitik konsequent fort“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Die Fähigkeit, nachhaltig Kapital zu erwirtschaften und zurückzugeben, ist Ausdruck der Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir schaffen Wert für unsere Anteilseigner, investieren gezielt in das Wachstum unserer Bank und sind verlässliche Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. Damit handeln wir im Interesse aller Stakeholder und stärken die Grundlage für den langfristigen Erfolg der Commerzbank.“

Die Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026 soll sich aus Aktienrückkäufen sowie einer Dividendenzahlung zusammensetzen. Die Commerzbank plant, erneut 100 % ihres Nettoergebnisses nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen und vor ausserordentlichen Einmalposten an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben. Ausgehend von ihrem Nettogewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro strebt die Bank für das Geschäftsjahr 2026 eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro an. Der Anteil der Dividende an der Kapitalrückgabe soll dabei auf mindestens 50 % steigen.

Den Fortschritt des Aktienrückkaufs wird die Commerzbank wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

 

Pressekontakt
Svea Junge  +49 69 9353-45691
Erik Nebel  +49 69 9353-45712

Kontakt für Investoren
Ute Sandner  +49 69 9353-47708
Ansgar Herkert  +49 69 9353-47706

 

Über die Commerzbank
Mit ihren beiden Geschäftssegmenten – Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden – bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und für den deutschen Mittelstand sowie starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden und begleitet mit einem Anteil von rund 30 % den deutschen Aussenhandel. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Grossunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich an ihren rund 400 Standorten bundesweit. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 6 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.


03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (069) 136 20
E-Mail: newsroom@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indizes: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 851WYGNLUQLFZBSYGB56
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2392802  03.09.2026 CET/CEST

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