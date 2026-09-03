Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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03.09.2026 15:24:33
EQS-News: Commerzbank startet weiteren Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro
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EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Der Vorstand der Commerzbank AG hat heute den Start eines weiteren Aktienrückkaufs beschlossen. Zuvor hatten die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur den Antrag der Bank genehmigt. Der Rückkauf ist Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026.
Die Commerzbank plant, ab dem 4. September 2026 eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,2 Mrd. Euro zurückzukaufen. Der Rückkauf soll spätestens bis zum 10. Februar 2027 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien sollen zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden. Die im Rahmen der beiden vorangegangenen Aktienrückkäufe erworbenen Aktien hat die Bank inzwischen eingezogen. Die entsprechenden Rückkäufe waren Teil der Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2025. Damit unterstreicht die Commerzbank die konsequente Umsetzung ihrer angekündigten Kapitalrückgabepolitik.
„Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können darauf vertrauen, dass wir unsere Zusagen einhalten. Mit dem nächsten Aktienrückkauf setzen wir unsere attraktive Kapitalrückgabepolitik konsequent fort“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. „Die Fähigkeit, nachhaltig Kapital zu erwirtschaften und zurückzugeben, ist Ausdruck der Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir schaffen Wert für unsere Anteilseigner, investieren gezielt in das Wachstum unserer Bank und sind verlässliche Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden. Damit handeln wir im Interesse aller Stakeholder und stärken die Grundlage für den langfristigen Erfolg der Commerzbank.“
Die Kapitalrückgabe für das Geschäftsjahr 2026 soll sich aus Aktienrückkäufen sowie einer Dividendenzahlung zusammensetzen. Die Commerzbank plant, erneut 100 % ihres Nettoergebnisses nach Abzug der AT-1-Kuponzahlungen und vor ausserordentlichen Einmalposten an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zurückzugeben. Ausgehend von ihrem Nettogewinnziel von mindestens 3,4 Mrd. Euro strebt die Bank für das Geschäftsjahr 2026 eine Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro an. Der Anteil der Dividende an der Kapitalrückgabe soll dabei auf mindestens 50 % steigen.
Den Fortschritt des Aktienrückkaufs wird die Commerzbank wöchentlich auf ihrer Internetseite veröffentlichen.
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Über die Commerzbank
Disclaimer
03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Commerzbank Aktiengesellschaft
|Kaiserstrasse 16
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (069) 136 20
|E-Mail:
|newsroom@commerzbank.com
|Internet:
|www.commerzbank.de
|ISIN:
|DE000CBK1001
|WKN:
|CBK100
|Indizes:
|DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|851WYGNLUQLFZBSYGB56
|EQS News ID:
|2392802
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2392802 03.09.2026 CET/CEST
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