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09.08.2026 00:01:03
EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
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EQS-News: Travelzoo
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
BERLIN, 09. August 2026—Travelzoo® (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.
Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:
Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.
Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com
Wer sind wir?
Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.
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09.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2379538 09.08.2026 CET/CEST
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