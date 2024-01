EQS-News: CLIQ Digital meldet Rekord bei EBITDA und operativem freiem Cashflow in 2023

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CLIQ Digital meldet Rekord bei EBITDA und operativem freiem Cashflow in 2023



31.01.2024 / 07:30 CET/CEST

CLIQ Digital meldet Rekord bei EBITDA und operativem freiem Cashflow in 2023 Umsatz in 2023 steigt um 18 % auf 326 Millionen €, EBITDA beträgt 50 Millionen €

19 Millionen € operativer freier Cashflow

Netto-Cash-Position weiter verbessert auf 16 Millionen €

Geschäftsbericht 2023 und Videokonferenz am 22. Februar 2024

DÜSSELDORF, 31. Januar 2024 – Der CLIQ Digital-Konzern gibt heute seine vorläufigen und ungeprüften Kern-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Am 22. Februar 2024 wird der geprüfte Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht und vom Vorstand im Rahmen einer Videokonferenz vorgestellt. Geschäftsjahr 2023 Im Geschäftsjahr stiegen die Umsatzerlöse in fast allen Regionen um 18 % auf 326 Millionen € nach 276 Millionen € im Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem auf verstärkte Online-Werbekampagnen zur Gewinnung neuer Mitglieder mit einem höheren Lifetime-Value (LTV) zurückzuführen. Infolgedessen lag der erwartete durchschnittliche LTV neu akquirierter Mitglieder im Jahr 2023 mit 85 € deutlich über dem Vorjahreswert von 73 €. Wie bereits angekündigt, dauerte das Umsatz-Ramp-up länger als erwartet, was zu einer leichten Verfehlung der Umsatzprognose führte. Dennoch kann der Konzern mit Stolz verkünden, dass er im vierten Quartal einen Rekordumsatzerlös von 84 Millionen € erzielt hat.

Im vierten Quartal 2023 sank das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr leicht von 13 Millionen € auf 12 Millionen €, was zu einer EBITDA-Marge von 14 % im vierten Quartal 2023 führte, verglichen mit 15 % im vierten Quartal des Vorjahres. Zurückzuführen ist dies auf höhere einmalige sonstige betriebliche Aufwendungen. Ausblick 2024 Der Konzern wird am 22. Februar 2024 seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bekannt geben. Stellungnahme des Vorstands „Trotz einiger Herausforderungen war 2023 ein weiteres erfolgreiches Jahr für CLIQ – sowohl in finanzieller Hinsicht mit unseren Rekordwerten bei Umsatz, EBITDA und freiem Cashflow, als auch in operativer Hinsicht mit neuen Markteintritten und der Einführung von cliq.de“, sagte Luc Voncken, CEO. „Im Jahr 2023 sind wir auch kreativ gewachsen und konnten neue spannende Ideen und Prozesse testen und erproben, die für unser Geschäftsmodell, unsere Unternehmenskultur und die Performance des Konzerns insgesamt in Zukunft einen erheblichen Wert schaffen werden.“ Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 22. Februar 2024 Hauptversammlung 2024 Donnerstag 4. April 2024 Finanzbericht Q1 2024 und Videokonferenz Mittwoch 8. Mai 2024 Halbjahresfinanzbericht 2024 und Videokonferenz Donnerstag 8. August 2024 Finanzbericht Q3/9M 2024 und Videokonferenz Donnerstag 7. November 2024 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern ist ein führendes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln, an Verbraucher weltweit vertreibt. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und verkauft den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ Digital ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2023 170 Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.

