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13.11.2026 10:34:53
EQS-News: clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026
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EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
clearvise steigert Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose 2026
Frankfurt, 13. November 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Das dritte Quartal setzt die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftsjahres fort. Die Gesellschaft treibt ihre strategische Fokussierung auf die Optimierung des Portfolios und eine disziplinierte Kapitalallokation konsequent voran.
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y1PCQR9Y3F4C76
|EQS News ID:
|2434472
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434472 13.11.2026 CET/CEST
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