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31.08.2026 17:47:23

EQS-News: clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026

clearvise
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EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026

31.08.2026 / 17:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026


Frankfurt, 31. August 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 durchgeführt. Die Aktionäre haben allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 52,92 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 48,66 %).

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG: „Für mich war meine erste Hauptversammlung der clearvise eine gute Gelegenheit, in den intensiven und direkten Austausch zu gehen. Die sehr konstruktiven Beiträge helfen, die Entwicklung des Unternehmens im Sinne aller Aktionärinnen und Aktionären weiter fortzuführen. clearvise befindet sich in einem Transformationsprozess mit dem langfristigen Ziel, ein Dividentitel zu werden. Auf dem Weg dahin müssen wir unser Handeln laufend an den Interessen aller Aktionäre ausrichten.“

Der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft einschliesslich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien wurde mit grosser Mehrheit angenommen. Weitere Tagesordnungspunkte umfassten unter anderem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernprüfers sowie den Vortrag des Bilanzgewinns in voller Höhe auf neue Rechnung.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sind auf der Unternehmenswebsite hier abrufbar.

 

 

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

 

Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt
   
clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH
  Alexander Neblung
Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70
E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Eschenheimer Anlage 1
60316 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 247439232
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y1PCQR9Y3F4C76
EQS News ID: 2391310

 
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2391310  31.08.2026 CET/CEST

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