clearvise Aktie 12458019 / DE000A1EWXA4
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31.08.2026 17:47:23
EQS-News: clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026
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EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
clearvise AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2026
Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG: „Für mich war meine erste Hauptversammlung der clearvise eine gute Gelegenheit, in den intensiven und direkten Austausch zu gehen. Die sehr konstruktiven Beiträge helfen, die Entwicklung des Unternehmens im Sinne aller Aktionärinnen und Aktionären weiter fortzuführen. clearvise befindet sich in einem Transformationsprozess mit dem langfristigen Ziel, ein Dividentitel zu werden. Auf dem Weg dahin müssen wir unser Handeln laufend an den Interessen aller Aktionäre ausrichten.“
Der Vorschlag zur Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien der Gesellschaft einschliesslich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien wurde mit grosser Mehrheit angenommen. Weitere Tagesordnungspunkte umfassten unter anderem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernprüfers sowie den Vortrag des Bilanzgewinns in voller Höhe auf neue Rechnung.
Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten sind auf der Unternehmenswebsite hier abrufbar.
Über clearvise
Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.
Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).
Kontakt
31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y1PCQR9Y3F4C76
|EQS News ID:
|2391310
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2391310 31.08.2026 CET/CEST
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