clearvise Aktie 12458019 / DE000A1EWXA4
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02.10.2026 12:54:43
EQS-News: clearvise AG erreicht Baureife für das Solarprojekt Tamarigi in Italien
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EQS-News: clearvise AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
clearvise AG erreicht Baureife für das Solarprojekt Tamarigi in Italien
Frankfurt, 02. Oktober 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat die Baugenehmigung für das Photovoltaikprojekt Tamarigi mit einer genehmigten Leistung von rund 5,7 MWp erhalten. Der Standort liegt im Südwesten von Rom in der Region Latium in einem von Steinbrüchen geprägten Gebiet. Der Bau erfolgt auf stillgelegten Steinbrüchen für Kies und Sand, sodass die Fläche nun zukunftsweisend für die Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden kann.
02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200Y1PCQR9Y3F4C76
|EQS News ID:
|2409640
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2409640 02.10.2026 CET/CEST
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