Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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15.09.2026 08:00:04
EQS-News: Claus Ehrenbeck übernimmt die Leitung Investor Relations bei wienerberger
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EQS-News: Wienerberger AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Claus Ehrenbeck übernimmt die Leitung Investor Relations bei wienerberger
Wien, 15. September 2026 – Mit 15. September 2026 verstärkt Dr. Claus Ehrenbeck als Senior Vice President Investor Relations das Führungsteam von wienerberger. In dieser Funktion folgt er auf Therese Jandér und verantwortet künftig die Investor Relations-Aktivitäten sowie die Kapitalmarktkommunikation von wienerberger, einem führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Lösungen für die gesamte Gebäudehülle, im Bereich Neubau und Sanierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Claus Ehrenbeck berichtet direkt an Dagmar Steinert, CFO von wienerberger.
Gerhard Hanke, Interim CEO von wienerberger: „Das Vertrauen unserer Investoren und Stakeholder zu gewinnen und zu erhalten, ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung unserer langfristigen, wertschaffenden Wachstumsstrategie. Claus Ehrenbeck bringt umfassende Investor Relations-Expertise und internationale Erfahrung mit, die für den Ausbau unseres Dialogs mit den globalen Kapitalmärkten von grossem Wert sein werden.“
Claus Ehrenbeck verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation. Nach seinem Studium der Chemie an der Universität Heidelberg promovierte er 1995 in Physikalischer Chemie an der Universität (TH) Karlsruhe. Seine berufliche Laufbahn begann er als Equity Analyst bei der HypoVereinsbank AG in München. Anschliessend wechselte er zur DVFA GmbH in Frankfurt, wo er börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation beriet. 1998 trat Ehrenbeck als Head of Investor Relations and Corporate Communications in die AIXTRON AG in Aachen ein. Nach einer kurzen Station als Head of Investor Relations bei der HOCHTIEF AG in Essen übernahm er 2006 dieselbe Funktion bei der thyssenkrupp AG, die er fast 20 Jahre lang innehatte. Seit 2025 ist Ehrenbeck als unabhängiger Berater tätig und unterstützt Vorstände und Managementteams bei Börsengängen sowie hinsichtlich der Investor-Relations-Strategie.
Als neuer Senior Vice President Investor Relations bringt Claus Ehrenbeck umfassende Erfahrung und fundierte Kapitalmarktexpertise zu wienerberger und wird die Positionierung des Unternehmens an den internationalen Kapitalmärkten weiter stärken.
15.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
|E-Mail:
|investor@wienerberger.com
|Internet:
|www.wienerberger.com
|ISIN:
|AT0000831706
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|EQS News ID:
|2398688
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2398688 15.09.2026 CET/CEST
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