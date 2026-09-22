Circus Aktie 131725919 / DE000A2YN355
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22.09.2026 07:30:04
EQS-News: Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Partnerschaft mit Royal Prestige Catering
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EQS-News: Circus SE
/ Schlagwort(e): Markteinführung
Circus startet kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Partnerschaft mit Royal Prestige Catering
Der Betrieb startet in Abu Dhabi, Dubai folgt. Der kommerzielle Launch des CA-1 in der Region wird von einem Presse- und Launch-Event am 6. Oktober 2026 um 18:00 Uhr Ortszeit in Abu Dhabi begleitet. Medien und Partner können sich über den untenstehenden Link für eine Teilnahme bewerben.
Launch-Partner Royal Prestige Food Contracts ist einer der führenden Catering-Dienstleister der VAE und produziert jährlich mehr als 3 Millionen Mahlzeiten für Kunden wie die Streitkräfte der VAE, den Königspalast, Ministerien der VAE, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und dem Roten Halbmond. Die Circus-Roboter arbeiten vollständig mit lokaler Beschaffung über Royal Prestige; auch die Circus Pods sollen künftig lokal produziert werden – Lieferkette und autonomer Betrieb werden von Beginn an in der Region aufgebaut.
Der kommerzielle Start erfolgt planmässig und folgt auf die jüngste Ankündigung von Circus, als erstes Unternehmen im Bereich Food Robotics die vollständige regulatorische Zertifizierung in der Region unter dem Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) des Ministeriums für Industrie und fortschrittliche Technologie der VAE erhalten zu haben.
Presse und Medien können sich über folgenden Link für das Launch-Event bewerben: https://circus-group.com/uae
Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.
Elena Coles
22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstrasse 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|98450020CA9F13FUED64
|EQS News ID:
|2402214
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2402214 22.09.2026 CET/CEST
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