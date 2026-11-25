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Circus startet in UK; Meta führt CA-1 in London ein



25.11.2026 / 14:02 CET/CEST

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Circus startet in UK; Meta führt CA-1 in London ein

München, 25. November 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1), ein globaler Technologieführer und Entwickler von KI-Robotik für autonome Mahlzeitenproduktion, liefert ihr erstes CA-1 System nach Grossbritannien, in das Londoner Büro von Meta (NASDAQ: META).

Gut ein Jahr nach dem initialen Launch des CA-1 im Münchner Büro von Meta weitet Circus die Kundenbeziehung mit Meta, einem seiner ersten Unternehmenskunden, von Deutschland auf Grossbritannien aus.

Am Londoner Standort bietet der CA-1 Mitarbeitenden künftig eine On-Demand Mahlzeitenoption, vollständig integriert in das bestehende Verpflegungsangebot. Das patentierte System kombiniert hierbei Robotik, KI und proprietäre Software, bereitet frische Mahlzeiten rund um die Uhr autonom zu und sichert dabei gleichbleibende Verfügbarkeit und Qualität.

„Dass Meta mit uns von Deutschland nach London wächst, ist eine starke Bestätigung für die Skalierbarkeit und Reife unserer Technologie. Grossbritannien ist ein zentraler Markt, um unsere Präsenz in Europa als Kategorieführer in der Food-Robotik auszubauen“, sagte Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO von Circus.

Der Start im Vereinigten Königreich markiert den Eintritt von Circus in einen der grössten Foodservice-Märkte Europas. Er folgt auf den jüngsten Start in den VAE und erhöht die Präsenz des Unternehmens auf insgesamt 9 Länder.

ÜBER CIRCUS

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für die autonome Lebensmittelversorgung auf, mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

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Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE



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