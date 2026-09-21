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21.09.2026 09:35:23

EQS-News: Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen

Circus
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EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America; Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen

21.09.2026 / 09:35 CET/CEST
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Circus SE: CEO Nikolas Bullwinkel als Speaker bei Goldman Sachs und Bank of America – Präsentationen auf weiteren Investorenkonferenzen

München, 21. September 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt ihr Konferenzprogramm für den Herbst bekannt. Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel wird auf der Bank of America Transforming World Conference sowie auf dem Goldman Sachs AI Symposium in London als Speaker zu Dual-Use-Robotik und Physical AI auf der Bühne stehen – beim AI Symposium im dritten Jahr in Folge als Stimme der Branche für autonome Robotik. Hinzu kommen Unternehmenspräsentationen auf mehreren Kapitalmarktkonferenzen.

Bank of America: Transforming World Conference
10. November 2026 | London (Speaker)

Goldman Sachs: AI Symposium
25. November 2026 | London (Speaker)

Deutsche Börse: Eigenkapitalforum 2026
23. November 2026 | Frankfurt am Main

Weitere Termine:
MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz | 11. November 2026 | München
15. Baader Investment Conference | 21. September 2026 | München

Im Rahmen der europäischen Veranstaltungen wird Bullwinkel Einblicke und Updates dazu geben, wie Circus Physical AI industrialisiert – mit der Skalierung seiner autonomen KI-Robotik in der Produktion bei gleichzeitigem Ausbau der globalen Lieferkette und Software-Ebene. Zu den Themen zählen die jüngste Expansion nach Grossbritannien und die VAE, das Wachstum des Circus-Ökosystems über die Robotik hinaus sowie die schnelle Adaption im Verteidigungssektor.

Das Management steht im Umfeld der Veranstaltungen für ausgewählte Einzelgespräche zur Verfügung. Investoren und Analysten wenden sich für die verbleibenden Slots bitte an Investor Relations unter ir@circus-group.com.

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com

 


21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
Taunusstrasse 21
80807 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 98450020CA9F13FUED64
EQS News ID: 2401926

 
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2401926  21.09.2026 CET/CEST

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